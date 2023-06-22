【SBS新闻快报】“更好教育”分析出炉 维洲中学Top 50排名一览

“更好教育（Better Education）”对2022年学术成果的分析显示，公立精英学校包括墨尔本高中（Melbourne High School）、麦克·罗伯逊女子中学（Mac. Robertson Girls’ High School）、诺萨尔中学（Nossal High School ）和苏珊娜·科里中学（Suzanne Cory High School）都获得了100分的最高分，表明它们是表现最好的学校。





“更好教育”网站是独立运行的，并描述其目的是提供 "信息和比较学校的结果，包括学校排名或评级和表现最好的学校名单，给想要为他们的孩子做出学校教育选择的父母"。





最佳总分只是一个表现指数而不是排名，最好的分数是100分，最差的是60分。





其他表现突出的公立学校包括格伦韦尔利中学（Glen Waverley Secondary College）、巴尔温中学（Balwyn High School）和海维尔中学（Highvale Secondary College），它们都取得了98分，而麦金农公立中学（McKinnon Secondary College Government）则取得了97分。



“更好教育”分析中 排名前15位 的学校 在50所顶尖学校中，有15所是女校，包括芬托纳女校（Fintona Girls’ School）（100分）、坎伯韦尔女子文法学校（Camberwell Girls Grammar School, Canterbury ）（99分）、艾芬豪女子文法学校（Ivanhoe Girls’ Grammar School, Ivanhoe）（98分）和洛雷托·曼德维尔厅（Loreto Mandeville Hall, Toorak）（97分）。





在50所顶尖学校中，男校包括圣三一文法学校（Trinity Grammar School,Kew）和斯考特学院（Scotch College, Hawthorn）在内都取得了99分，这两所学校的学费都超过了35,000澳元。



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收费较低且分数最高的学校是巴拉瑞·特克拉伦登学院（Ballarat Clarendon College），该校得分100分，但12年级的学费刚刚超过2万澳元。





其他收费较低且获得99分的学校包括亨廷托尔学校（Huntingtower School, Mount Waverley），该校排名第99位，但学费为25,000澳元，比其他领先的私立学校少1万澳元。





灯塔基督教学院（Lighthouse Christian College in Cranbourne ）和圣安德鲁斯基督教学院（St Andrews Christian College, Wantirna South）也名列前茅，但学费更低，12年级的学费不到12,000澳元。





圣安德鲁斯基督教学院的校长尼克·海因斯（Nick Haines）说他的学校的基督教信仰“创造了积极的社区、归属和服务文化”。



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他说：“我们的收费与我们所服务的社区相匹配，我们通过充分利用我们的资源，努力保持尽可能的可负担性。”





拥有最多绩优学校的地区包括Boroondara，它有10所学校进入前50名，Stonnington则有7所。





洛雷托·曼德维尔厅校长安吉拉·奥德怀尔（Angela O'Dwyer）说，学校将其成功归功于其与家庭的强烈社区意识。





她表示：“我们与学生、家庭和教师有很好的联系，我们都在一起紧密协作。”





安吉拉·奥德怀尔说，单一性别学校在所有学术领域都继续表现出色。





“女孩们的成熟度很高，她们继续渴望工作得更好。学校对她们所有的成就感到自豪。”



我们是一所基于价值观的学校，我们全面教育和赋予年轻女性权力，让她们在生活中获得最好的机会。 - 洛雷托·曼德维尔厅校长 安吉拉·奥德怀尔（Angela O'Dwyer）

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