【SBS新闻快报】澳洲护照居全球最强护照第六位

全球最强护照排名

根据最新的亨利指数（Henley Passport Index），澳大利亚护照排名上升，而日本护照被挤下了榜首位置，被新加披护照取而代之。





持新加坡护照可以免签访问全球 227 个旅游目的地中的 192 个。





德国、意大利和西班牙护照并列第二，持有这些护照的人士可免签前往190个目的地。





日本护照与其他六个国家——奥地利、芬兰、法国、卢森堡、韩国和瑞典——的护照并列第三位，而英国护照在经历了六年的下滑之后，扭转跌势升至第四位。





澳大利亚的排名从第八位上升到第六位，澳大利亚护照持有者可免签前往186个目的地（包括苏里南后从185个上升到186个），或在抵达后获得签证、访问许可或电子旅行授权（ETA）。



全球最强护照 美国护照在该指数中的排名持续下滑了十年之久，此次又下降了两位，跌至第八位，可免签前往184个目的地。





阿富汗护照在该指数中仍然垫底，免签分数仅为27分，其次是伊拉克的29分和叙利亚的30分，这是世界上最弱的三本护照。





亨利护照指数利用国际航空运输协会（IATA）的数据，比较了 199 个国家护照免签进入 227 个目的地的情况。





总部位于伦敦的投资移民咨询公司 Henley & Partners 已连续 18 年发布该指数。



安德鲁斯称不会为取消英联邦运动会道歉

维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）宣布为维州偏远地区设立 1.5 亿澳元的工人住宿基金。





这项投资旨在帮助抵消因取消 2026 年英联邦运动会而造成的损失。





该赛事原定在维州偏远地区的五处区域举行，但政府于周二表示，其成本已从最初估计的26亿澳元上升到60至70亿澳元。





安德鲁斯表示，他不会因为政府无法证明增加的成本合理而取消赛事而道歉。





到目前为止，还没有任何一个州或领地表示有兴趣主办该赛事。



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工党成员呼吁澳洲政府退出 AUKUS

在澳大利亚和美国部长举行高级别会谈之前，工党成员呼吁阿尔巴尼斯政府退出美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）。





国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）和外交部长黄英贤（Penny Wong）透露，他们将于下周在布里斯班会见美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）和国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）。





深化在军事与安全、环境、清洁能源和经济问题上的合作将是此次会晤的议程之一。





环境部长坦尼娅·普利伯塞克（Tanya Plibersek）所在的悉尼选区的工党成员要求政府退出安全条约，并放弃购买核动力潜艇的计划。





他们认为，AUKUS 助长了地区军备竞赛，有可能将澳大利亚拖入一场灾难性的战争，并破坏了政府作为核不扩散条约签署国的合法性。



