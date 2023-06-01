【科学研究】不管酒量大小 酒精都有可能和乳腺癌有关

【科学研究】不管酒量大小 酒精都有可能和乳腺癌有关Play06:20 Source: AAP下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.8MB) 一项世界首创的乳房筛查服务试验表明，即使饮酒量非常低也会增加患上乳腺癌的风险。澳大利亚科学家正在努力提高人们对酒精与乳腺癌之间联系的认识。一项世界首创的乳房筛查服务试验表明，即使饮酒量非常低也会增加患上乳腺癌的风险。莫纳什大学、维多利亚健康机构（Victoria Health）和成瘾治疗中心转折点机构（Turning Point）正在合作，以唤起公众对这两者之间的联系的意识。点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】戒酒戒毒心理咨询师Sophie Wu ：跌倒也要努力前行简并不指望她在65岁前清偿她的学生债务 系统可否做到更加公平？分享Latest podcast episodes南澳州可能将通过全澳最严苛的反抗议法律【观点】美国债务危机是经济问题还是政治问题？SBS普通话晚新闻（01/06/2023）那个UFO就是外星人吗？NASA：可能不是