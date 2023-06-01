【科学研究】不管酒量大小 酒精都有可能和乳腺癌有关

澳大利亚科学家正在努力提高人们对酒精与乳腺癌之间联系的认识。





一项世界首创的乳房筛查服务试验表明，即使饮酒量非常低也会增加患上乳腺癌的风险。





莫纳什大学、维多利亚健康机构（Victoria Health）和成瘾治疗中心转折点机构（Turning Point）正在合作，以唤起公众对这两者之间的联系的意识。





点击收听完整报道





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。







