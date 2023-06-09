LISTEN TO 生活入不敷出 更多澳洲人只得打第二份工 SBS Chinese 09/06/2023 03:53 Play

从园艺、油漆和清洁，澳大利亚人从事第二份工作的人数正在急剧上升。





为人们提供临时工作的平台AirTasker的首席执行官蒂姆·冯（Tim Fung）说，他看到在该平台找工作的人较去年同比增加了85%。





他说：“我们平台上活跃的接收任务者数量达到了绝对的历史最高水平。”





食品配送服务平台Menulog在过去12个月中记录了快递员申请人数27%的增长。





在同期，官方现金利率已经上升了十几倍。





3月份澳大利亚的经济增长只有0.2%，这种压力是显而易见的。





联邦国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说：“利率上升显然产生了负面影响。我们从数据中可以看出这一点，因为家庭在消费方面收缩了，他们的储蓄减少了，而且他们在利息方面也有所收缩。”



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而储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）为再次提高现金利率的决定辩护。





洛伊说，短期的痛苦是必要的，以防止下一步的大幅加息。





“如果我们没有收紧货币政策，生活成本的增加将会持续更长时间，这将损害所有澳大利亚人和我们经济的运行。这最终将导致更高的利率和更多的失业。”





洛伊博士承认，提高最低工资是必要的，以满足生活成本的上升。





“我们处于一个困难的境地，可以理解的是，社会希望保护最低工资的工人，但我们必须确保较高的通胀不会转化为每个人的较高工资这样的结果。”





他警告说，如果发生这种情况，通货膨胀只会增加，到时需要进一步提高利率。





对于那些努力跟上步伐的人来说，这些话很难听，正如慈善机构St Vincent de Paul Society的约兰达·赛兹（Yolanda Saiz）所发现的那样。





她说： “家里有两份收入的人现在正向我们寻求帮助，所以我们可以看到，目前情况非常严重。人们正在努力于把诸如食物这样的必需品放在桌上、支付他们的账单以及支付租金。”





虽然加息对那些有抵押贷款的人来说比较艰难，但更高的利率将为有银行存款的退休人员提供助力。





周二的加息令平均60万澳元的抵押贷款的每月还款额增加了近100澳元。



从事第二份工作可能只是一个创可贴式的解决方案，因为利率可能会在几年内保持高位。





悉尼大学副教授安德鲁·格兰特（Andrew Grant）等专家们说房东们应该提前计划。





“如果要等两年才开始发生这种情况，你是否能够保持第二份工作，你是否能够在较长一段时间内维持你的抵押贷款支付能力。”





通货膨胀似乎已经见顶，然而，目前储备银行不排除进一步加息的可能性。



