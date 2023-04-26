如何避免婴幼儿食品糖盐超标？Play12:44 Credit: 韩珊珊博士下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (17.49MB) 糖和钠过高会对孩子的成长发育造成哪些影响，孩子的父母该如何确保孩子的食物健康？维多利亚州癌症委员会不久前公布的一份研究报告说，市场上出售的三分之二的婴幼儿食品不符合世界卫生组织的建议，主要问题是添加的糖分和钠含量过高。糖和钠过高会对孩子的成长发育造成哪些影响，孩子的父母该如何确保孩子的食物健康？阿德莱德大学妇产科博士，澳洲注册营养师韩珊珊做了介绍。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“华人特别容易被盯上”：澳洲偷盗频发 留学生竟摆“空城计”不再锁车澳洲慢性病患者单张处方配药量将提升至60天，常用药成本将降低【观点】经济“春”不归 失业逼人愁分享Latest podcast episodes工党成员加入签名 要求联邦政府增加寻工者津贴最新数据：澳大利亚第一季度通货膨胀率下降【闲话澳洲】James：澳洲日常社交礼仪和文化SBS晚新闻（2023年4月26日）