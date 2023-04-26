如何避免婴幼儿食品糖盐超标？

维多利亚州癌症委员会不久前公布的一份研究报告说，市场上出售的三分之二的婴幼儿食品不符合世界卫生组织的建议，主要问题是添加的糖分和钠含量过高。





糖和钠过高会对孩子的成长发育造成哪些影响，孩子的父母该如何确保孩子的食物健康？阿德莱德大学妇产科博士，澳洲注册营养师韩珊珊做了介绍。





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