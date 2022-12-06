澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全

这是一个令人震惊且没有人愿意相信的数字——在澳大利亚，几乎每周都有一个孩子在交通事故中死亡。





有警告称，这个假期可能是近年来道路交通最危险的季节。





一位来自悉尼的母亲米歇尔·麦克劳克林（Michelle McLaughlin）对交通事故造成的创伤有着切肤之痛。





2014年，她四岁的儿子在新州中央海岸的一次人行道车祸中丧生。





“这太可怕了。这是一个可怕的事情。经历了这件事，给你的内心留下了一个巨大的空洞。它一旦形成，就无法被修复。因此，这一切都与防患于未然有关。”





而这，正是麦克劳克林自始至终所倡导的。





2014年，她和她的丈夫成立了小蓝恐龙基金会（Little Blue Dinosaur Foundation），以帮助提高人们对道路安全的认识，并防止其他儿童失去生命。





自新冠疫情开始后，人们将经历三年来为最繁忙的一个夏天。





麦克劳克林和道路安全专家呼吁澳大利亚的度假者放慢脚步，提高警惕，在繁忙的机动车和人行道交叉口要格外注意。





“在经历了三年的自然灾害和受疫情影响的暑假后，我认为这真的将是一个繁忙的学校假期。因为没有了封锁和限制，数百万家庭将在圣诞假期成群结队地上路。还有，国际旅行仍然有一点问题，所以人们倾向于呆在家里，在国内旅行。”





新南威尔士大学交通和道路安全研究中心（University of New South Wales' Transport and Road Safety Research Centre）的名誉教授安·威廉姆森（Ann Williamson）说，父母和照顾者必须提醒他们的孩子在道路附近提高警惕的重要性。





“儿童，尤其是年龄较小的幼儿，很难判断声音的方向以及来往车辆的速度和距离。他们对风险其实没有明确的概念。儿童行人可能会冲动地、不可预测地行动，而且他们体型较小，司机更难看到他们。在节假日期间，兴奋和疲惫会造成这种情况，我们可以看到儿童的行为更不可预测，更少地关注到周围的环境。”





涉及0至14岁儿童死亡的车祸数量在过去十年内没有明显变化。陆路交通事故仍然是这个年龄段的澳大利亚儿童死亡的主要原因。仅在去年，就有43名儿童在公路碰撞事故中丧生。





威廉姆森教授敦促司机，要保持高度警惕。





“现在我们知道，较慢的速度可以大大减少碰撞致死的几率，尤其是对行人来说，对儿童更是如此。例如，在行人较多的地区，研究建议司机的车速不要超过每小时30公里。因为在这个速度下，发生致命碰撞的风险是10%。从这里开始，若时速是50公里，碰撞风险迅速增加到约90%。”





小蓝恐龙基金会呼吁各级政府资助安全倡议和媒体宣传，以帮助提高道路安全意识。





联邦基础设施和交通部长助理卡罗尔·布朗（Carol Brown）告诉SBS，国家道路安全行动计划（National Road Safety Action Plan）有助于保护脆弱的道路使用者。





“国家道路安全战略得到了各级政府的支持，我们的目标是，到2030年减少50%的道路死亡人数，而遭受严重伤害的人减少30%。”





自2014年以来，小蓝恐龙基金会已经在63个地方政府地区推动了道路安全标志的建立。





但对麦克劳克林来说，她希望能在全澳所有537个地区推动这件事。





她说，她的儿子死去造成的那种心痛是任何家庭都不应该经历的。





“我要告诉这个国家的每一位家长，就像我们在车上为孩子系安全带一样，同样重要的是，我们要握住他们的手。对于10岁以下的孩子，当我们在停车场、公路上，或站在我们自己的车道上时，请握住他们的手。他们非常脆弱，非常珍贵，不可替代。”





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