第三届悉尼国际独立电影节：跟华裔导演聊聊独立电影

2022年第三届悉尼国际独立电影节将在本周与观众见面。在本届电影节中，百余部来自来自澳大利亚、土耳其、中国、新加坡、美国等全球各地的独立电影参选，42部影片入围展映环节。





电影节评委名誉主席、华人导演张华洁表示，这是由独立亚裔影人发起的电影节，旨在探索独立电影的边界，促进独立电影人的交流。



探讨独立电影的魅力和边界

在进入展映环节的40余部影片题材各异，形式不同。但张华洁认为，这些影片都有一个共同点——集中于对社会、对个体生存环境的关注和对电影语言、艺术本体的探索。





“比如说有一个导演，他本身是高位截瘫的残疾人。他的作品不长，从头到尾一个镜头，就是他躺在床上，表演苍蝇等昆虫骚扰他——他眼神的反应，用手、用嘴去把它们赶走。”





格雷格·莫兰和电影《Culicidae》 Credit: SydFest



电影导演格雷格·莫兰（Greg Moran）15岁时因橄榄球事故摔断脖子，成为C3/4 四肢瘫痪者。





他第二年回到学校，并在悉尼大学获得英语和美术专业学位。





在电影的结尾，主角正要昏昏睡去，但又有新的蚊子扇动翅膀，向他飞去。





“我们个体在环境当中，当我们无法反抗的时候，我们如何面对这样一种不断迫近的危机和威胁。”张华洁说。





张华洁表示，独立电影更具有一种思想的独立性和制作的随意性，更加贴近生活、更生动，它可以考虑观众也可以更侧重于作者的个人表达。 Credit: Huajie Zhang



伊朗导演Farnoosh Abedi的参展动画电影《The Sprayer》同样让张华洁印象深刻。





在被喷药大军占领的土地上，任何人都无权种植任何一种植物，无论是公共的还是私人的。





很多人甚至不知道植物是如何生长的。





Farnoosh Abedi和电影《The Sprayer》 Credit: SydFest 直到有一天，一名士兵发现一粒种子深深地埋在尘土中。这激起了他的好奇，但同样，这更是在他心中埋下一颗对制度、权威和世界的怀疑的种子，正隐隐有破土而出之势……





“动画制作得非常好，是有科技感、前卫感的。但故事又让我们想到过去的历史片段，尤其是战争、社会动荡，你会看到一种集权、军队的暴力的阴影，这其中的荒芜、生命的凋零。”





《Quetta Brown》及导演Jemma Craig Credit: SydFest 40余部作品中，还包括微混合纪录片《Quetta Brown》，从在昆士兰RMS Quetta号沉船事件说起，探索归属感与身份认同的故事；《Where’s Weirdo》则是一次恐怖短片的尝试，当一位年轻的书店老板不小心释放了童书中的恶魔，将会发生什么；而在《Leopard》中，一名黎巴嫩裔澳洲少年在16岁生日时挣扎着向儿时朋友和亲人出柜，激发着人们关于刻板性别定义、有毒男子气概的再讨论……





出于华人，不止华人

独立电影是一个特殊的电影艺术门类。张华洁解释称，独立电影存在于在商业系统和大型制作公式之外，在电影工业系统之外，以导演和制作人为创作主题的低成本、小角度、个人化的电影艺术表达。





“它更具有一种思想的独立性和制作的随意性，更加贴近生活、更生动，它可以考虑观众也可以更侧重于作者的个人表达。”



它因为低成本、对商业回报并没有太大的压力和期许，这或许让它在艺术语言和思想性上走得稍微远一些，不受观众审美趣味的影响，也不受流行文化的干扰。 张华洁，独立电影导演

而悉尼独立电影节，就是在一群热爱电影的亚裔独立电影人的推动下发起的。





澳大利亚的电影市场并不广阔，电影艺术和影响力也相较并不强势。





但是，对于世界电影制作而言，澳大利亚有其独特的价值和意义。





张华洁认为，对于世界电影制作而言，澳大利亚有其独特的价值和意义。 Credit: Huajie Zhang



“澳洲曾经给好莱坞、给中国大陆的很多重要影片做后期，比如《英雄》，”他说，“澳洲也培养了很多好莱坞演员。”





“很多人来这里拍电影或学电影，就形成了一个独特的电影环境。它反而拥有更大的潜力，越是地广人稀的地方，越能提供新的电影题材，越有一种新的电影生态的可能性。”





在本届影展中，还包括9部来自北京电影学院的学生电影参加展映。





杜曼·布尔列斯汗与《收获月影的季节》 Credit: SydFest 包括哈萨克语电影《收获月影的季节》，由北影学生杜曼·布尔列斯汗执导，从哈萨克族的成人礼仪式开始，讲述一个哈萨克男孩成长的故事。





在影片的特约展映环节，张华洁最新电影作品《过火木》也将在非竞赛阶段与观众见面。





电影《过火木》剧照 Credit: Huajie Zhang 这是一个关于寻找的故事。





“实际上是我在澳洲疫情当下几年中的感受。我们感觉到个体因为疫情而隔离，交通熔断，亲人分离……我们在寻找弥合。在寻找失去的过去的过程中，实际上我们很多人已经回不到过去了。就像木头上的钉子，钉子拔掉，还是会留下痕迹。”





（采访仅代表嘉宾观点，不代表SBS立场）





本文系SBS中文普通话原创报道，未经许可，禁止转载。





请点击音频收听完整故事：



LISTEN TO 第三届悉尼国际独立电影节：跟华裔导演聊聊独立电影 SBS Chinese 09/12/2022 09:50 Play



