悉尼中国文化中心成功举办首届”澳洲网红自荐大会“

“澳洲网红自荐大会”暨2023“汉字缘”国际故事大会于7月31日在悉尼中国文化中心举行。





该活动由人民网澳大利亚公司主办，得到了悉尼中国文化中心等机构的大力支持。





本次活动吸引到了诸多中文爱好者与学习者，向在澳华人传播澳大利亚文化的同时，也为澳大利亚多元文化社区丰富了不同背景的故事。





中国微博、小红书等社交媒体账号“萌叔大卫老师”的创作者David Gulasi表示，作为举荐人向大家推荐具有影响力的澳洲网红时更看重的是两国文化交流的想法。



本次活动的一等奖得主James Clarke (柯雅各) 也坦言如今的文化交流与内容创作一直是他的心愿。James有着流利的中文普通话，他表示与童年的经历密不可分。



同时，作为一名土生土长的澳大利亚人，谈及传播澳大利亚文化，促成与中国文化的交流融合，柯雅各有着自己的见解。





同样，另一位举荐人Lisa Goodhand讲述了澳中两国文化交流的重要性。 Lisa曾是一名曾留学中国的国际学生，如今往返两国之间促成贸易往来，也表达了她对澳中文化交流的好奇与希望。



此外，作为本次活动的承办方，悉尼中国文化中心主任肖夏勇认为这是一次良好的多元文化交流的契机。同时表达了他对于中澳文化传播的看法。



对于本次活动， 肖夏勇主任认为是中澳文化交流的一种更加新颖的方式。不再拘泥于传统意义上的正式化，而是一种更加下里巴人式的通俗且易于广泛传播的文化交流。







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