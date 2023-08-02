为什么“芭本海默”梗图在日本引发了抵制双影的呼声？

要点： 关于《芭比》和《奥本海默》电影的网络梗图在日本引发了批评；

《芭比》电影官方社交媒体账户与几条有争议的梗图帖文进行了互动，这些梗图拿原子弹开玩笑；

标签#NoBarbenheimer在社交媒体上成为热门话题，一些用户呼吁抵制这两部电影。

《芭比》和《奥本海默》是 2023 年最热门的两部电影，有网友将两部电影合称为“芭本海默”（Barbenheimer）并创作了诸多网络流行梗图，让“芭本海默”最近几周在互联网上风靡一时。





然而，在日本，这些网络流行梗图却引发了轻视核袭击的指责。在《芭比》电影的一个官方账户与几条关于原子弹的梗图帖文互动后，批评之声迅速蔓延。





电影《奥本海默》是罗伯特·奥本海默的传记片，他是核武器研发的关键人物，而美国曾使用了核武器轰炸日本广岛和长崎。





据估计，1945年年底前，14万人因核轰炸而丧生。



网友制作的其中一张梗图展示了芭比的发型类似蘑菇云；而在另一张梗图中，芭比和奥本海默的背景是一个原子弹爆炸的画面。





《芭比》电影的官方账户没有发布这些图片，但与其中一些图片的推文进行了互动，包括评论说这将是一个“难忘的夏天”。





社交媒体用户认为这些梗图和《芭比》电影账户的互动评论不体面、不考虑他人感受。



随后，标签#NoBarbenheimer在社交媒体上成为热门话题，一些用户呼吁抵制这两部电影。





华纳兄弟影业已就官方账号的反应和评论表示道歉，称其“令人遗憾”。





《奥本海默》于7月20日在大多数国家上映，票房大获成功，好评如潮。但由于涉及敏感主题，日本尚未放映这部电影。





8月6日星期日是日本遭受轰炸78周年纪念日。





由于涉及有争议的南中国海边界问题，《芭比》电影已经在越南被禁映。





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