如果谈到中医药文化中的代表药品，很多人的第一反应可能是——人参。





在影视剧作品中，人参成为了一种神奇的药物。它被称为“补王”、“仙药”，能让奄奄一息的剧中人起死回生，能让身强体壮的主角七窍流血。





苏轼也有诗云：糜身辅吾生，既食首重稽。说的就是，苏东坡服用人参后变得强壮，并向人参表达谢意。





那么，人参，真的有传说中那么神奇吗？





要提醒大家的是，人参的医疗功能在现代医学来讲其实很难证明。除此之外，根据中医理论，有些人不适合吃人参；而且，在一些情况下，吃人参不仅无益，还会对健康造成损害。 Credit: Western Sydney University



在本期《神奇中草药在澳洲》播客中，我们请到了西悉尼大学中澳中医中心教授、北京中医药大学名誉教授、澳大利亚注册中医师朱小纾来与您探索人参的奥秘。





人参是一种草本植物，多生长于海拔500米至1000米的地区，喜阴凉、湿润的环境。





但在澳大利亚，并没有人参种植或分布的具体记载。理论上讲，考虑气候、海拔、降雨和阳光，澳大利亚南部地区相对的更适合这种植物的增长。





人参之所以在华人文化中颇为神奇，类似“人参长腿”“幻化人形”的传说，无疑为它增添了一丝神秘色彩。





解密人参，就要从它的名字开始。根据生长地点、炮制方式的不同，人参的名字可谓是五花八门——野山参、园参、林下参、红参、生晒参、白糖参……它们都是什么意思？





现代中医学是如何看待人参的功效的？





人参大补元气，可是哪些人不适合吃、又有那类人坚决不能吃呢？





人参全身都是宝，但有一个地方竟然有毒？





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LISTEN TO 【神奇中草药在澳洲】传说中能“起死回生”的人参 中医看来真的那么神奇吗？ SBS Chinese 06/07/2023 10:43 Play





《中华本草，天地精华》中草药和中医展览将于7月6日至7月20日在悉尼皇家植物园举办，是西悉尼大学和北京中医药大学的合作机构——中澳中医中心举办，联合悉尼皇家植物园和中国医学科学院药用植物研究所举行的一个中医科普创新项目。





《神奇中药在澳洲》系列播客仅提供中医药的一般性知识科普，不能作为个案治疗标准。具体健康问题和用药请咨询注册中医师或您的医生。





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