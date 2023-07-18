【神奇中草药在澳洲】从几元到几千元 人参价差怎么这么大？挑选人参有何讲究？

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在中医看来，人参（左）和西洋参（右）凉热不同，使用的方式也不同。 Credit: Western Sydney University

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市面上的人参门类五花八门，价格也从几块钱到几千元不等。 它们的价格差距怎么这么大？选购人参的时候，又有哪些“坑”要注意呢？ 请听系列博客《神奇中草药在澳洲》的第5集——人参（下）。（点击上方收听音频）

听众朋友，在上期的节目中，我们跟您聊了中医药文化中的代表性药品——人参。

“灵苗此孕毓，肩肢或具体”的人参，在现代中医学的领域中，它的功效如何认定？

人参大补元气，哪些人适合吃、哪些人不适合吃？

市场上人参品种五花八门，我们又如何挑选人参呢？

在本期《神奇中草药在澳洲》播客中，我们请到了西悉尼大学中澳中医中心教授、北京中医药大学名誉教授、澳大利亚注册中医生朱小纾老师来与您继续探索人参的奥秘。

Ginseng
在现代中医学中，人参有切片含服、煎汤饮用、隔水蒸煮、泡茶、熬膏等多种服用方式。

在上期的节目中，我们讲到，人参“大补元气”。在影视剧作品中，我们经常看到一根人参吊命，起死回生；或者吃完人参之后，鼻血喷涌不知。那么，人参是真的如此神奇，还是一种艺术化的夸大呢？

简单来说，只有在身体虚弱，需要大补元气的时候，中医才会建议您吃人参。

但是，您要记住，感冒、流感这样的“虚弱”，是万万不可服用人参的。这是因为，过多地补气就会生火。在中医中，“闭门留寇”是个禁忌。感冒时，人体内有风邪、寒邪，再辅以大补，反而将疾病“关在家中”，不利于健康。

朱小纾教授告诉SBS中文普通话节目，挑选人参也有很多讲究，人参的大小、横断面、根须等等，都是判断它质量高低的因素。

请点击收听完整播客：
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Mandarin_18072023_ the hidden story of healing plants EP5_人参下ol.mp3 image

【神奇中草药在澳洲】从几元到几千元 人参价差怎么这么大？挑选人参有何讲究？

SBS Chinese

18/07/202309:40

《中华本草，天地精华》中草药和中医展览将于7月6日至7月20日在悉尼皇家植物园举办，是西悉尼大学和北京中医药大学的合作机构——中澳中医中心举办，联合悉尼皇家植物园和中国医学科学院药用植物研究所举行的一个中医科普创新项目。

《神奇中药在澳洲》系列播客仅提供中医药的一般性知识科普，不能作为个案治疗标准。具体健康问题和用药请咨询注册中医师或您的医生。

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