【我们的故事】曹建西与南极的“冰雪奇缘”

南极大陆，位于地球的最南端，离我们澳大利亚并不算遥远。它是一片最晚被人类发现的大陆，因常年冰雪覆盖，被称为“白色大陆”。





自南极被发现以来，人们从未停下探索这片大陆的脚步。近期，澳大利亚完成了一次南极内陆考察，这是百万年冰芯考察（million year ice core）计划的重要组成部分。



曹建西在南极。 南极，对很多人来说，是一片可望而不可及的冰雪大陆。但近年来，除了科考人员之外，也有越来越多的游客登上了这片大陆。





前中国南极昆仑站副站长、目前在澳洲从事极地旅游业务的曹建西曾四次前往南极科考。他是如何与南极结缘的？在那里，他经历了哪些生死瞬间？他又为何改行成为极地向导投身到极地旅游业中呢？



曹建西在南极。 去极地旅行有哪些项目可选？在南极冰盖上露营是一种怎样的体验？对于开展南极旅游是否会破坏环境的争议，曹建西有着怎样的看法？





带着这些问题，让我们一起听听曹建西的讲述吧。





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