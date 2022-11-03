跨越文化与语言的广场舞：摇曳生姿里找到治愈身心的“良药”

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在墨尔本博物馆的广场上，每周总有几个早晨，您会看到一群数十人的方阵，在中文乐曲中跳起轻快的广场舞，除了华人面孔外还能看到许多不同族裔的男士或女士。这个活动甚至还成为博物馆在九月的月度活动之一。



square dancing Credit: Melbourne Museum 这个广场舞团体的组织者、来自中国的移民李莎和广场舞团体的其他四位女士跟我们讲述了她们与广场舞的故事。



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李莎：“我用微笑向过路人发出邀请”

李莎 Source: SBS / Helen Chen 我的名字叫李莎，我是从中国北京来到澳大利亚的。我来这里已经三十五年多了，到这以后我自己刚开始因为语言不通嘛，那我就等于是什么都不会，什么都要从头开始。那么来之后呢，我就自己买了清洁公司，在这里来做力所能及的事情。但是一次不幸的时候，我就摔伤了，干了十几年清洁之后就不能再干了。可是我这个人是一个爱运动的人，我就想怎么办呢，所以就在九年前我就想我要出来运动锻炼身体。





锻炼身体，对我来讲有助于健康，也有助于改善心情。所以刚开始是我自己一个人在广场上跳，因为我在国内也有点基础，所以我拿个小音响在外边自己跳，在墨尔本博物馆这儿。





刚开始一个人跳，我就用我的微笑、用我的热情来跟过路人发出邀请，让大家跟我一起来进行健身运动。慢慢的，时间长了，那我们的队伍就开始慢慢壮大了，从我当时一个人开始，到现在已经是一个百人以上的社团了。刚开始我们这是以中国人为主，慢慢的，那就是来了很多不同国家的、不同肤色的朋友跟我们一起跳。最早我们也是以女性为主，但是慢慢的，好多不同国家的、不同的人，就男性也都加入我们的行列当中。我们最早是跳简单的健身操，随着时间的推移，我们慢慢地跟国内网络上学了很多广场舞啊、排舞啊、扭秧歌等等，反正快乐健身的运动我们都做。





刚开始挑战就是什么样，你也知道，澳洲不像中国似的，人很多参与的、都很热情，澳洲是很难很难。怎么说，就我的人就是集合起来很慢很慢，我一个人可能大概跳了一个多月，这样慢慢慢慢地，两个人、三个人，好像一年、两年的时候，我们才十几个人。





作为组织者来说，就是觉得比较难，在澳洲要发展起队伍来讲是比较难。但是其中那也有很多快乐，我帮助了很多人，所以我觉得是我一种心理上的快乐。在澳洲，我学到了助人为乐，学到了奉献，学到了献爱心。所以我就看在公园里边坐在椅子上的老年人吧，尤其是情绪不好的时候，我就会过去主动问您怎么了。有的是从中国来了以后是为了照顾孩子的下一代，可每天在家务繁琐中就容易产生矛盾，也加上心情不好、没有自己的生活，就有了严重的忧郁症。这样的话，我就把她请出来，我说你每天来跟我练一个多小时，在这个悠扬的快乐的音乐中吧，你肯定觉得心情就不一样了。这样，她就出来了跟我练，练了一个多月以后，说我心情特别好，而且我也就忘记了家庭的琐事了，每天练一个多小时吧，但是高兴的余波能给我两三个小时的贯穿，所以我回家呢，吃完中饭再休息，晚上睡觉也睡得特别好了。所以这就是我帮助到别人的一点心得体会。





我也在这希望，不管你是从哪来的，年龄大的女性朋友、男性朋友，都要走出家门，要去和大家交流，要交朋友，要去锻炼身体。锻炼身体，第一呢我们自己健康了，而且我们自己也从中得到了快乐。





我来了以后也学了点英文学，我没去过学校正规学，但是我跟外国人（英语人士）接触之间我也学会了打招呼。我是个外向人，语言不好也没关系，我开始和外国人（英语人士）打招呼，这样我就跟她们说来参加我们的锻炼。就开始一个、两个、三个、五个，慢慢慢慢外国人（非华人）来了。到现在为止我们都有团队里有四十多个以上的外国人（非华人），就不同国家的朋友。



Sonia：广场舞开启美好一天

Sonia Source: SBS / Helen Chen 我是Sonia，我住在离这里很近的地方。有一天我经过公园，看到他们在锻炼，我觉得很奇妙。实际上，这是开始一天的最好方式。我们有新鲜的空气，有锻炼，有志同道合的朋友，这让我感觉很好，对我有好处，对头脑也有好处。我们有52种不同的练习方式，我们必须记住。而且，跳舞很可爱，但有时非常令人困惑，因为有些舞步与其他舞步相同。所以我们要么非常专注，要么就是哈哈大笑，我只能说这是一件美妙的事情，它把人们聚集在一起，我们都很享受。夫复何求？





我大约在六年前开始（跳广场舞），当时组里只有10个人，所以规模非常小。开始的时候很令人生畏，因为每个人都会害怕，哦，每个人都在看着我，这有点吓人，但是Lisa非常好，她欢迎我们，甚至那些不会说英语的中国人，我们从她们的一举一动中知道她们欢迎我们。我们乐在其中。



Sonia Credit: 陈达平 当我们来到这里，我们可以想呆多久就呆多久，或者如果我们只有半小时的时间，我们就可以自己回家，这是非常轻松的，我想每个人都能从中得到不同的东西。对我自己来说，我就是很喜欢这样开始新的一天，我觉得它给了我更多的能量。



Sharon：“这是时间的良药”

Sharon Source: SBS / Helen Chen 我大约五年前开始的。我散步的时候看了一下，我想我会喜欢这种方式，它是在协调你的身体，主要是上半身而不是下半身。随后我发现很多疼痛都消失了，我能和很多我原本从未有机会说话的女性交谈。还有，我发现我的平衡感变得更好了。我的心态变得更好，所以，这是我遇到过的最好的事情，我可能已经跳了有五年了。所以，如果不跳了，我绝对会很伤心的。





甚至像与丽莎一样，我仍然无法完全明白她说的所有话，但我可以从你的一举一动中了解。我总是确保和尽可能多的人说再见。因此，即使是现在，也只是发出“你好”、“再见”的信号，但那种方式让每个人都感到自己是团队中的一部分。我可能是第一批加入的西人之一，她们都很接纳我。因此，现在如果我看到新来的不管是什么国籍的女士，总是会接受她们，让她们觉得（要跳舞），不必是个摇滚明星，只要你站起来，你就能做到。





我不做其他锻炼，我只是无论去哪都尽可能多地徒步。但我发现每周三次跳这几个小时，我不知道还需要其他什么。我从未经受疼痛，我只是觉得很喜欢运动。我十分推荐广场舞，团队在不断增长，增长得非常多。很多来这里的女士都是职业女性。因此，她们在自己的时间里每周来跳一次，有些女士还是物理治疗师。她们说她们宁愿在室外跳广场舞，也不愿在室内做重复的运动。她们从锻炼中得到了很多。





我得过乳腺癌，这里的很多其他女性也得过不同的癌症，我们都被推荐跳广场舞，因为它就是那样，你可以随心所欲地去跳，或者精神十足地跳，或者量力而跳，人们会带着受伤的肩膀或手来到这里，（即便受伤了）她们仍然想保持运动。她们可能正在接受治疗，但还是过来继续跳舞。实际上，我的想法是，当你在这里的时候，你不会去想你的身体发生了什么。你想为此做一些事情，思想不受干扰，这是时间的良药。



Ella：跳舞让人远离抑郁

Ella Source: SBS / Helen Chen 我是2004年来的墨尔本，来这主要是移民到这，孩子读书，我开始是学外语。后来就觉得无所事事，我开头是找华人团体打乒乓球、游泳，还有就去健身房。但后来因为我随着年龄增大，腰开始不好，我就不能参加这些运动。后来我就上网搜索发现有这个运动，所以我就参加这个了。从这以后，我就觉得我的精神面貌还有身体是越来越好。原来我一般每个月要去4次按摩，参加这个运动以后呢，我逐渐不需要这些了，因为这个运动使你全身运动，就不像原来容易累、浑身筋骨酸痛。





我参加这边广场舞七年了，我觉得民族舞比较不错的。当然健身也可以，但跳民族舞时，你可以欣赏优美的音乐，使你的形体变得更美。我会一直参加。我这人性格比较开朗，但有朋友性格不开朗，我也鼓励参加，但因为、远没来参加，就后来得了抑郁症，后来自杀了，所以当时对我的影响……一个月我都有点缓不过来。但到了这，跟大家一说说开了，慢慢地心里就好了。因为咱们华人喜欢这种社交，大家都是远离家乡、只跟子女，尤其是像我们这年龄照顾孩子，孩子一上学，孩子一上班，孙女儿一上学，就觉得自己天天就家务，最后就把自己给封闭了，就容易得抑郁症。





我呼吁大家能参加各种力所能及的活动，打麻将、打乒乓球或者跳舞，都是很好的，就不要在家里isolated，这样不好。



郝波：烦恼啊寂寞都消除了

郝波 Source: SBS / Helen Chen 我叫郝波，今年六十四周岁了。我是随女儿团聚移民2013年底来的。在国内经常跳广场舞、民族舞，到这来从来也看不着，觉得很寂寞。忽然有一天一个朋友说卡尔顿公园有人领着跳，完了我就来看，一看果然挺好的，一看就把我吸引了，从那以后就天天来。





这三天都觉得很珍贵，每天都坚持来，来了越跳越开心，身体状况也好，心情也好，以前那些烦恼啊，从国内来到异国他乡那种寂寞啊，都给消除了不少，让我很开心，甚至很激动。我现在在餐馆打工我都坚持来，因为餐馆上班是十一点多，我就来跳完舞再去上班。





一开始觉得挺困难，觉得怎么到了一个地方，又不会说、又不会看、又不会听，这不成了盲聋哑了吗？文字到处都是英文的，不认识的多，听就更用不说了，就觉得很不适应，为了孩子没办法。





反正现在来这八、九年了，还行，挺适应的。我一直坚持去做工，主要是在中餐馆做，同时我也学会了澳洲驾照，full license，参加了新移民的510个小时的英语学习，虽然学得不大好，也有点进步。





这里能跳广场舞解除了我一个很大的心病，因为在国内天天跳广场舞，在这里找到地方跳就觉得特开心！



