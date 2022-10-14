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一天可以吃多少个鸡蛋 怎么吃更健康？

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Published 14 October 2022 at 11:02am, updated an hour ago at 11:55am
By Jason Liu
Source: SBS

数据显示，澳大利亚人在过去一年中平均每人消费262个鸡蛋。

Published 14 October 2022 at 11:02am, updated an hour ago at 11:55am
By Jason Liu
Source: SBS
10月14日是今年的世界蛋品日（World Egg Day）。新的研究显示，在过去的一年中，澳大利亚人消费了超过67亿个鸡蛋。尽管食品成本不断上升，但澳大利亚人吃的鸡蛋比以往任何时候都多。

鸡蛋含有丰富的蛋白质、9种重要的氨基酸、Omega-3、欧米伽三、维生素A和维生素D、B族维生素、各种抗氧化成分、胆碱类等各种营养元素。

怎么吃鸡蛋更健康呢？注册营养师、糖尿病教育师Lisa Chen表示，通常只要不加太多的油、黄油和盐的话，都可以算比较健康的做法。

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她说：“出于食品安全考虑，我们会建议鸡蛋要煮到至少71摄氏度。到达这个度数，一般鸡蛋蛋黄会开始变成硬块，不会成水状，这样会比较安全。”

Lisa说，根据澳洲心脏保护协会的建议，健康成年人每周吃鸡蛋的数量没有限制，但有比较高的心脏病危机人士的每周鸡蛋（一标准盒600克的鸡蛋）摄入量不要超过7个。

有机鸡蛋、散养鸡蛋和笼养鸡蛋在营养成分上是否有差异？鸡蛋过敏可以预防吗？请您点击收听Lisa的详细解释。
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一天可以吃多少个鸡蛋 怎么吃更健康？

SBS Chinese

14/10/202208:50

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