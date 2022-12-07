联合国对俄乌战争损失进行评估 1.7万名平民丧生

在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰的近10个月之后，联合国正在衡量该国的苦难。





超过1400万人被迫离开他们的家园，包括650万人在乌克兰国内流离失所，还有780万人流散在欧洲各地。





联合国人道主义事务副秘书长马丁·格里菲斯（Martin Griffiths）说，超过1.7万名平民在这场血腥的冲突中丧生。





“根据联合国人权事务高级专员办公室的数据，截止12月1日，已经有17023名平民被杀害，其中包括419名儿童。然而，我想我们都知道，真正的死亡人数要多得多。”





格里菲斯说，乌克兰的严冬只会使严峻的局势更加恶化。





“现在，乌克兰的冬天已经到来，气温已经低于冰点，预计将降至零下20摄氏度以下。对乌克兰发电厂、供热厂等能源基础设施的攻击，导致数百万人无法取暖，无法获得供电和供水，为战争造成的人道主义危机增加了另一层危险。”





与此同时，俄罗斯和乌克兰之间进行了一次换俘行动。





俄罗斯释放了60名乌克兰军人，而乌克兰方面以同样数量的俄罗斯士兵作为交换。





俄罗斯国防部提供的录像显示，战俘登上了巴士；而乌克兰总统办公室提供的一段录像显示，一群此前被俘的士兵与乌克兰国旗合影。





此前，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）访问了哈尔科夫的一家医院。





总统参观了该设施，并与医护人员和受伤军人交谈，感谢他们在战争中的服务。





他还分发了奖章，并与康复中的士兵自拍留念。





周二，在乌克兰武装部队日上，泽连斯基罕见地对基辅以外的地区进行了访问。





“我想在这样的一个强大的城市——哈尔科夫，在我们的、首先是你们的（城市），以及在整个国家的节日、在乌克兰武装部队日，祝贺你。非常感谢你们拯救了我们的男孩、我们的英雄，帮助我们的男孩和女孩生存。因此，在这一天，我想祝愿那些支持我们军队健康的人身体健康。”





与此同时，无人机袭击继续影响着俄罗斯。最近一次袭击发生在与乌克兰接壤的库尔斯克的一个机场。





俄罗斯指责乌克兰，并声称乌克兰应该对此前一周报道的两起俄罗斯中南部的袭击事件负责。





库尔斯克地区的州长罗曼·斯塔罗沃伊特（Roman Starovoyt）说，最近一次无人机袭击使得距离乌克兰边境280公里的一个机场的储油罐着火。





而乌克兰继续呼吁西方为其军队提供更多武器。





乌克兰外交部长德米特罗·库列巴 （Dmytro Kuleba）说，他的国家需要帮助——用他的话说，就是要“关闭天空”。





“我感谢所有伙伴国家的支持和理解，大大加强乌克兰的国防潜力是在欧洲建立长期和平与稳定的唯一途径。我再次呼吁所有合作伙伴增加对乌克兰的军事支持。今天，帮助乌克兰抵御俄罗斯的导弹攻击尤为重要。没有必要寻找借口，推迟关键决定。现在是关闭乌克兰上空的时候了，在防空系统的帮助下做到这一点，这些系统应该有足够的数量被送到乌克兰。”







此际，在一场拍卖中，破产的俄罗斯石油巨头尤科斯 （Yukos)公司的前股东拒绝了几个标志性伏特加品牌的标价。





前尤科斯大股东的控股公司GML正在出售俄罗斯品牌Stolichnaya和Moskovskaya的相关权利。





由于俄罗斯政府未能付款，该公司不得不出售这些权利。





SPI集团以29.9万澳元的价格中标。该集团在其他160个国家拥有该品牌。





但GML认为中标价格过低，并保留了拒绝签署投标的权利。





GML首席执行官蒂姆·奥斯本（Tim Osborne）说，无论结果如何，他都很高兴进行这次拍卖。





“我们很高兴它的发生，因为这是我们从2005年开始这项诉讼，到最终能对俄罗斯联邦的一项资产进行强制执行的道路最终完成。事实上，最终的出价太低，我们拒绝了它。这是一个小插曲，但它并没有困扰我们。我的意思是，我们对这个过程非常满意，我们非常高兴，我们已经完成了这个旅程。”





