SBS 普通话电台

原住民长老手举龙珠引领舞龙队伍

SBS 普通话电台

Uncle Mark Merriman leading the dragon dance

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 22 September 2022 at 3:33pm
By Lucy Chen
Source: SBS

“我们希望以中国传统文化为媒介，融入并团结各个本地社区。”Rhodes多元文化社负责人洪菁说。 （点击图片收听完整采访）

Published 22 September 2022 at 3:33pm
By Lucy Chen
Source: SBS
悉尼传统的华人舞龙舞狮的队伍中，出现了澳大利亚原住民社区的身影。

在刚刚过去不久的中秋节庆祝活动中，Rhodes当地的一百多人组成了壮观的舞龙队伍，悉尼港地区的原住民长老 Uncle Mark Merriman 手举龙珠，引领着当地的中秋舞龙队伍。

READ MORE

“我从多元文化中学到宝贵的知识”：悉尼港原住民长者Mark Merriman

Advertisement

Rhodes多元文化社负责人洪菁说，他们希望以中国传统文化为媒介，融入并团结各个本地社区。

（点击图片收听完整采访）

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



分享

Latest podcast episodes

sbs_mandarin_evening_news_0.jpg

SBS 晚新闻 （22/09/2022）

AFL HAWTHORN FOOTBALL CLUB STOCK

AFL调查原住民球员被歧视事件

Mr. Jingdong Yuan.jpeg

【观点】从习近平访问中亚观察中俄关系：袁劲东博士

Mr. Yang and his team

【健身课堂】唯一参赛2022全明星健身比赛的华人队伍取得好成绩