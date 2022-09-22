原住民长老手举龙珠引领舞龙队伍

SBS 普通话电台其他收听方式 原住民长老手举龙珠引领舞龙队伍Play07:14SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.63MB)Published 22 September 2022 at 3:33pmBy Lucy ChenSource: SBS “我们希望以中国传统文化为媒介，融入并团结各个本地社区。”Rhodes多元文化社负责人洪菁说。 （点击图片收听完整采访）Published 22 September 2022 at 3:33pmBy Lucy ChenSource: SBS悉尼传统的华人舞龙舞狮的队伍中，出现了澳大利亚原住民社区的身影。在刚刚过去不久的中秋节庆祝活动中，Rhodes当地的一百多人组成了壮观的舞龙队伍，悉尼港地区的原住民长老 Uncle Mark Merriman 手举龙珠，引领着当地的中秋舞龙队伍。READ MORE“我从多元文化中学到宝贵的知识”：悉尼港原住民长者Mark MerrimanAdvertisementRhodes多元文化社负责人洪菁说，他们希望以中国传统文化为媒介，融入并团结各个本地社区。（点击图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS 晚新闻 （22/09/2022）AFL调查原住民球员被歧视事件【观点】从习近平访问中亚观察中俄关系：袁劲东博士【健身课堂】唯一参赛2022全明星健身比赛的华人队伍取得好成绩