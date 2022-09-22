原住民长老手举龙珠引领舞龙队伍

悉尼传统的华人舞龙舞狮的队伍中，出现了澳大利亚原住民社区的身影。





在刚刚过去不久的中秋节庆祝活动中，Rhodes当地的一百多人组成了壮观的舞龙队伍，悉尼港地区的原住民长老 Uncle Mark Merriman 手举龙珠，引领着当地的中秋舞龙队伍。





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Rhodes多元文化社负责人洪菁说，他们希望以中国传统文化为媒介，融入并团结各个本地社区。





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