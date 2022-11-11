【疫苗快报】“新冠杂烩”登陆 澳大利亚暴发新一轮新冠疫情

要点 澳大利亚暴发新一轮新冠疫情

专家建议民众采取措施预防感染

新“变种杂烩”毒株更具传染性

澳大利亚暴发新一轮新冠疫情

澳大利亚卫生部周二在一份声明中表示，所有迹象都表明，我们正处于“澳大利亚新一轮新冠疫情的开始”。





在过去的一周里，昆州新冠住院病例数增加了一倍多，达到205例；而自10月初以来，该州已有73例与新冠有关的死亡，并记录了21761个新病例。





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州长帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）周四宣布该州进入第四轮新冠疫情，该州病毒警报级别从绿色提高至黄色，这意味着当人们无法保持社交距离时，建议在室内环境、医疗机构以及老年人或弱势群体周围佩戴口罩。





“我们认为此前预测会出现的第四轮疫情目前已经到来，但任何人都不应该惊慌失措，”她周四在议会发言时表示。





昆州首席卫生官约翰·杰拉德（John Gerrard）博士表示，新一轮疫情的暴发在预料之中，希望在四到六周内达到高峰。





他表示，本轮疫情的高峰将在圣诞节前出现，但“那不是疫情的结束，而仅是疫情的高峰”。





南澳大学生物统计学和流行病学主席埃斯特曼（Adrian Esterman）教授认为，目前不仅是昆州正在经历第四轮疫情。





他说：“我们看到新一轮新冠疫情正在全国范围内暴发。”





“截至上周，澳大利亚的有效基本传染数为1.11，这意味着病例数在23天内会翻一番——正好赶上圣诞节。”





维州卫生部周四在推特上发布了一段视频，称该州正在进入新一轮新冠疫情。该州过去七天记录了16636例新冠病例，较前一周增加约63%，死亡人数从28人升至41人。





新州本周则报告了1.98万例新增病例，比前一周增加了近60%，因此医院和重症监护室的患者数也大幅增加。



卫生专家建议民众积极采取措施预防感染

随着新一轮疫情的暴发，维州首席卫生官萨顿（Brett Sutton）敦促民众做好自我保护措施，防止被感染。





他说：“如果没有感染新冠病毒，就不会传播新冠病毒。”





联邦卫生部近日发布的一份声明当中，澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示，人们可以做三件事来保护自己免受新一轮疫情的影响：





及时接种疫苗，包括第三剂和第四剂疫苗（如果符合条件接种的话）；





在室内公共场所或拥挤环境中随身携带口罩；





如果新冠检测呈阳性或感觉不适，就留在家中，直到症状消失。如果确实必须离家，则需佩戴口罩并避免前往任何高风险场所，包括医院、老年和残障人士护理机构。





除此之外，凯利教授表示，可能因新冠感染导致重症风险的人士，应该立即与全科医生商讨自己是否有资格接受新冠口服抗病毒药物治疗。



专家表示新的“变种杂烩”毒株更具传染性

凯利教授指出，本次病例数激增反映了Omicron新亚变种的社区传播。





根据各州及领地的监测报告，新的Omicron亚变种XBB与BQ1.1正在社区中传播，有专家将其称为“变种杂烩（variant soup）”或“新冠杂烩（COVID soup）”，体现了这些亚变种的特殊属性：它们是由某一亚变种进一步变异而成，或是多个亚变种毒株的重组体。





尽管这两个亚变种目前仅占全球病例的一小部分，但病毒学家担心它们可能会推动未来的新冠疫情。





传染病医师保罗·格里芬（Paul Griffin）医生表示，这两种新亚种的免疫逃逸能力更强，因此传染性更强；但他补充说，目前没有迹象表明这些变异毒株会导致严重疾病。





他表示，专家与当局目前正在密切监测这些“变种杂烩”，并敦促民众及时接种疫苗，特别是更新版本的疫苗，以加强免疫力。





“由于新亚种更具传染性，因此更新我们的疫苗非常重要，包括如今在我国可用的新改进的 Omicron 特异性加强针，”他说。





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