【疫苗快报】全澳病例数继续急剧上升 新州新冠风险评级上升至黄色

要点： 卫生部发本周发布重要疫苗公告；

全澳病例数继续急剧上升；

新州新冠风险评级上升至黄色；

邮轮巨头宣布重启口罩规定。

卫生部发本周发布重要疫苗公告

本周，澳大利亚卫生和老年护理部就新冠疫苗发布了三项重要公告：



辉瑞公司的Omicron特异性新冠加强针已被批准用于18岁及以上人群的第三剂和第四剂疫苗。从12月12日起，符合条件的澳人将可预约接种。

辉瑞新冠儿科疫苗已获批用于6个月至5岁以下、有严重免疫缺陷、有复杂或多种健康问题，或者是有重大或复杂医疗需求的残障儿童。它将于2023年1月中旬开始提供。

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）已经决定目前不推荐第五剂疫苗（即第三剂加强针），新的疫苗建议预计将在2023年初、冬季之前提出。

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当局将重点放在提高澳大利亚人的加强针接种率。





根据咨询小组的数据，有550万澳大利亚人符合条件、但尚未接种第三剂疫苗，而有320万名50岁以上的澳大利亚人尚未接种第四剂疫苗。



全澳病例数继续急剧上升

在大量高传染性亚变种毒株的“围攻”之下，澳大利亚的新冠病例数继续急剧上升。





澳大利亚境内出现了大量亚变种毒株，BA.4和BA.5仍在肆虐，而新变种XBB和BQ.感染病例数的比例也正在上升。





随着澳大利亚第四轮疫情继续接近顶峰，全国各地的感染和住院人数都在上升。





新州过去一周报告了22672例新冠病例，与前一周相比增加了52.8%，此外还有39人因新冠死亡。





维州在过去一周内新增了16636例新病例，比上一个报告期增加了63%。该州还记录了46例死亡。





而在昆州，新增病例数自上次报告期以来几乎翻了一番，从5828例增加到10106例。



新州新冠风险评级上升至黄色 强制口罩令回归医院

面对严峻的新一轮疫情，新州卫生部将该州的新冠风险评级由绿色上升至黄色，并在所有的医疗机构区域内重启了强制口罩佩戴规定，并要求监测访客人数。





新州卫生部副部长威尔考克斯（Deb Willcox）表示，在医院和医疗服务机构的所有区域内，访客和工作人员都将被强制要求佩戴口罩，而不仅是像从前那样仅要求在患者所处区域佩戴口罩。





她说：“亲友们仍然可以前往陪伴患者，但我们确实要求对每次探望患者的访客数量进行限制。”





“现在实施这些举措将让我们的员工和社区更有信心地期待节日。”





但澳大利亚医学协会副主席麦克马伦（Danielle McMullen）对本轮疫情对今年圣诞季的冲击持更谨慎的态度。





她指出，疫情对医院和医疗保健系统的影响通常比感染高峰滞后几周。





“因此，我们仍然担心这一轮疫情会对假期产生重大影响，”她说。





“我们需要在医院和其他医疗机构的行医方式上采取重大措施，以确保我们保护人们的安全。”





在联邦政府为各州及领地公立医院的COVID相关拨款资助即将于年底结束之际，麦克马伦呼吁当局重新考虑这一决定，以确保医疗系统有能力照顾新冠患者和其他非新冠疾病患者。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）此前曾表示，该项资金支持不会持续到12月之后，但他表示会有一系列其它医疗卫生相关的安排，会在未来陆续公布。



邮轮巨头宣布重启口罩规定

邮轮巨头嘉年华公司管理层表示，由于不断变化的公共卫生形势，出于谨慎考虑，一些健康措施将回归邮轮。





出于对澳大利亚第四轮新冠疫情的担忧，嘉年华公司拥有的每艘在澳大利亚运营的邮轮现在都将要求乘客在室内环境佩戴口罩。9News确认，该公司旗下所有邮轮都将执行这一措施。





据悉，针对游客的口罩规定于今年2月取消；而上个月，邮轮员工的口罩规定也才刚刚取消。





如今，乘客和员工在船上的所有公共室内空间、室外无法保持社交距离的大型群体聚集区以及整个登船和下船过程中都需要佩戴口罩。





进食或饮水时无需佩戴口罩。





嘉年华公司澳大利亚发言人说：“我们可以确认，鉴于目前整个社区的新冠感染率，在澳大利亚和该地区运营的所有嘉年华公司品牌船只上都重新引入了口罩要求，作为额外的保障。”





嘉年华旗下品牌包括：P&O邮轮（P&O Cruises Australia）、公主邮轮（Princess Cruises）、嘉年华邮轮（Carnival Cruise Line）、冠达邮轮（Cunard）、荷美邮轮（Holland America Line）、世邦邮轮（Seabourn）和P&O世界邮轮（P&O Cruises World Cruising）。





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