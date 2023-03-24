“剪视频，在油管追剧” 老年人比你想象中更会用手机

Wilfred Wang是一名文化传播和媒体方面的专家，也是墨尔本大学媒体与传播学的讲师。





2020年疫情开始之后，他发现网络上充斥着与疫情相关的大量混杂信息，同时政府推广使用的软件，都对新媒体工具的使用存在极强的依赖。





而这些对于在澳洲生活的亚裔老年人来说可能存在挑战。



Wilfred Wang，文化传播和媒体方面的教授。 研究团队针对这一问题，对在澳大利亚生活的亚裔老年人与新媒体科技和工具之间的关系进行分析，主要包括三类60岁以上亚裔群体：华裔，印尼裔，以及斯里兰卡裔。





他们发现，无论这些亚裔老年人的英文水平如何，他们都会选择使用“群聊”来进行信息确认，即便有些老年人可以无障碍浏览官网信息。群主，社区领袖，或者护工都是他们信赖的信息来源。





除了在社群中分享信息，老年人也会在Zoom上进行社交活动，分享厨艺园艺经验，做瑜伽，以及参与心理健康活动。





Wilfred教授提到，很多亚裔老年人都能熟练使用新媒体软件，而且他们中的有些人甚至比年轻人掌握的还多。





导致这一现象的原因是，现在年龄在60岁左右的长者，在年轻时就已经开始用电脑网络进行工作了，所以这些新媒体工具对他们来说并不陌生。



（老人会对我们说）我们老年人什么都不懂，但下一秒可能就开始跟你讨论怎么剪一个视频了 Wilfred Wang

但是社会中对“老年人使用新媒体设施”的印象，还停留在一个比较原始的阶段。正因为这种社会带来的偏见，老年人在使用新媒体科技时会变得很不自信。





同时对于使用新媒体工具本身，很多软件背后的文化，其实是导致亚裔老年人使用产生困难的本质原因。



My Gov手机软件界面，在新冠疫情期间被用来展示接种证书的重要工具。 Source: SBS 疫情期间，政府推广使用My Gov手机软件，对出行和外出就餐的人群进行疫苗接种检查。Wilfred表示，这种“非常白人的系统”以及背后包含的文化，对亚裔老年人来说就会更加难以理解。





尤其对于华裔老年人来说，在登陆软件的第一步——邮箱注册上就是一个困难，因为他们很多人甚至都没有一个邮箱账号。



我们发现很多对老年人在科技方面的偏见…其实是文化语言混扰了他们对科技领悟的能力和本事。 Wilfred Wang

为了鼓励亚裔老年人更有自信地接受和使用新媒体工具，研究团队脱出了一系列结合老年人不同文化特色和喜好的视频内容。



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