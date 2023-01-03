从周四（1月5日）开始，在中国大陆、香港或澳门登机并抵澳的旅客须在既定出发前 48 小时内接受 COVID-19 检测，并在入境时出示阴性检测结果的证据，过境乘客将不受影响。





抵达澳大利亚后检测呈阳性的人将需要遵循当地的卫生建议，包括在出现症状时进行隔离。



READ MORE 【详解】中国旅客入境澳洲的COVID-19检测须知

联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler）表示，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但政府正采取谨慎的态度。





不过，首席医疗官保罗·凯利教授说，澳大利亚不需要对来自中国的人士提出额外的旅行限制要求，因为国内的疫苗接种率和本地监测系统都很有效。





SBS普通话《正在行动》热线节目听友陆女士从事医学工作。她表示，澳洲政府“应该”实施这样的措施，且应该在旅客抵达澳洲后进行“复查”，这样可以对旅行者和他人起到“人身保护”作用，也是“对待科学的认真态度”。



READ MORE 中国来澳旅客1月5日起需阴性证明 澳洲学者和华人社区各抒己见

听友黄女士也支持政府的决定。她说，“这是政府对国家和人民负责任的表现”。





听友陈先生质疑中国在疫情感染最严重的时候全面放开的举措。





另一位陈先生认为，澳洲政府的决定“完全出于政治考虑”。他说，“澳洲政府对美国出现的危险新变异毒株视而不见”。





在节目中，听友们还就疫情数字透明度、疫苗接种率、亲友的感染情况等进行了分享和评论。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】澳洲要求中国旅客接受新冠检测 您怎么看？ SBS Chinese 03/01/2023 30:05 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



