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【正在行动】澳洲要求中国旅客接受新冠检测 您怎么看？

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Virus Outbreak Travel Testing

FILE - Passengers wearing masks walk through the Capital airport terminal in Beijing on Dec. 13, 2022. Source: AP / Ng Han Guan/AP/AAP Image

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Published 4 January 2023 at 10:18am, updated 3 hours ago at 10:21am
By Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS

从本周四1月5日起，来自中国大陆、香港或澳门的旅行者在获准进入澳大利亚之前需要出示阴性新冠检测结果。您如何看待澳大利亚政府的这一决定？

Published 4 January 2023 at 10:18am, updated 3 hours ago at 10:21am
By Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS
从周四（1月5日）开始，在中国大陆、香港或澳门登机并抵澳的旅客须在既定出发前 48 小时内接受 COVID-19 检测，并在入境时出示阴性检测结果的证据，过境乘客将不受影响。

抵达澳大利亚后检测呈阳性的人将需要遵循当地的卫生建议，包括在出现症状时进行隔离。
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【详解】中国旅客入境澳洲的COVID-19检测须知

联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler）表示，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但政府正采取谨慎的态度。

不过，首席医疗官保罗·凯利教授说，澳大利亚不需要对来自中国的人士提出额外的旅行限制要求，因为国内的疫苗接种率和本地监测系统都很有效。

SBS普通话《正在行动》热线节目听友陆女士从事医学工作。她表示，澳洲政府“应该”实施这样的措施，且应该在旅客抵达澳洲后进行“复查”，这样可以对旅行者和他人起到“人身保护”作用，也是“对待科学的认真态度”。
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中国来澳旅客1月5日起需阴性证明 澳洲学者和华人社区各抒己见

听友黄女士也支持政府的决定。她说，“这是政府对国家和人民负责任的表现”。

听友陈先生质疑中国在疫情感染最严重的时候全面放开的举措。

另一位陈先生认为，澳洲政府的决定“完全出于政治考虑”。他说，“澳洲政府对美国出现的危险新变异毒株视而不见”。

在节目中，听友们还就疫情数字透明度、疫苗接种率、亲友的感染情况等进行了分享和评论。请您点击收听详细内容。
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【正在行动】澳洲要求中国旅客接受新冠检测 您怎么看？

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03/01/202330:05
时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。

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