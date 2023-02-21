世界骄傲节之际 倡导者敦促关注亚太LGBTIQ权利

出生于萨摩亚的伊曼妮亚·布朗（Ymania Brown）是一名跨性别女性。





在波里尼西亚文化中，跨性别女性被称作Fa'afafine。





一个长期认可性别多元化的文化伴随着伊曼妮亚·布朗对自己性别的认同。





“所有这些关于LGBTI的事情、社区，我们的社区已经处理了几千年。方式是通过他们做了什么、带来了什么，而接受人们。”





但是，整个亚太地区的LGBTIQ+群体在法律上仍然被边缘化，正如来自太平洋性与性别多样性网络（Pacific Sexual and Gender Diversity Network）的伊西凯利·武拉武（Isikeli Vulavou）解释的那样，这些法律往往可以追溯到殖民统治时期。





他说：“在殖民化之前，太平洋地区有很多非常规的性别和性行为，直到殖民者登陆我们的土地，改变了人们对非正常性别、性行为者的看法和观点。当然，耻辱、歧视和暴力是太平洋地区LGBTQ人群成长经历中的一个重要部分。”





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在被认定为澳大利亚优先援助的亚太国家中，有14个国家目前存在将同性关系定为犯罪的法律，尽管执行的程度不一。





其中七个国家处于太平洋地区——那里的跨性别者和性别多样化人群的法律权利也受到限制。





“我们的许多成员无法获得包括保健在内的重要服务。由于羞辱和歧视，没有多少人有信心获得医疗保健服务。”





一些国家也在采取行动，加强对同性关系的限制。





12月，印度尼西亚通过法律，在三年内将婚外性行为定为犯罪。





在工党政府希望改善与太平洋邻国的关系之际，其正在起草一个新的发展计划。





像澳大利亚平等组织（Equality Australia）首席执行官安娜·布朗（Anna Brown）这样的倡导者认为，联邦政府有机会优先推动该地区LGBTIQ+群体的权利。





“这意味着提供有针对性的资金，让社区有能力做出改变。他们需要一个总体战略来推动澳大利亚对这些问题的处理和外部领导，以及国内外的高级别代表，以倡导LGBTI人权。”









在整个2019至2020财政年度，在支持海外LGBTIQ+项目方面，澳大利亚仅花费了70万澳元。





与加拿大等国家相比，这就显得微不足道——加拿大的花费是2500万。





而最大的支持者荷兰的拨款为7500万。





全球慈善项目（Global Philanthropy Project）高级顾问戴夫·斯卡梅尔（Dave Scammel）表示，海外LGBTIQ权益问题被澳大利亚政府忽视。





“在过去十年中，我认为在整体广告预算缩减的背景下，LGBTI问题确实被忽视了，而其他捐助国政府确实扩大了他们的支持。”





区域性的民间组织表示，资金将改变这一问题现状。





米德奈特·蓬卡塞瓦塔纳（Midnight Poonkasetwattana）是亚太男性性健康联盟（Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health，APCOM）的执行董事。





他说：“这些团体、LGBT团体，包括我们在内，正在做非常重要的工作。这些工作涉及到最边缘化的人群，涉及到污名、歧视，以及涉及到机会，但它们没有得到政府的支持。”





澳大利亚工党政府将自己定位为该社区的坚定支持者。





在给SBS新闻的一份声明中，外交部发言人强调了 "新的人权大使的任命，他将致力于保护和促进全球人权，包括LGBTQI+社区"。





倡导者称，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）是同性婚姻合法化的关键人物，可以发挥突出作用。





在下周的世界骄傲节人权大会上（World Pride Human Rights Conference），亚太地区将在议程上占据重要位置。





此际，一年一度的悉尼同志狂欢节Mardi Gras 拉开帷幕，在2月和3月期间举行各种庆祝活动。





与此同时，人们希望这场狂欢不会转移人们对LGBTIQ + 社区仍然面临的严重问题的关注，包括歧视、心理健康挑战以及对朋辈支持的需求。





LGBTIQ+社区的成员可以拨打 1800 184 527 与全国服务系统 QLife 进行联系，如果 LGBTQI+ 社区的成员需要支持，请拨打 13 11 14 ，联系生命热线。





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