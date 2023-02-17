这么多年来 LGBTIQ+彩虹旗是如何演变的？

要点： 彩虹旗是LGBTIQ+社区的象征，代表着骄傲、支持和身份认同；

最初的同性恋骄傲旗帜于1978年在旧金山的一个庆祝活动上飘扬；

多年来，为了使该旗帜更具包容性，已对其进行了几次修订。

彩虹旗（rainbow flag，又称骄傲旗pride flag）是LGBTIQ+社区的全球标志，代表着自豪感、包容性和支持。





多年来，该设计已被多次更新，以包括和代表该社区的不同群体。





在未来的两个星期里，这些旗帜将成为悉尼的一道风景线，因为WorldPride 2023将从本周五开始，一直持续到3月5日，预计该活动将有50万人参加，为游客经济带来1.12亿澳元的收入。





对于双性平等活动家瓦伦蒂诺·韦奇耶蒂（Valentino Vecchietti）来说，彩虹旗的这些变化代表了社会和LGBTIQ+社区的发展。





她说：“正如我们生存、呼吸和进化一样，我们的旗帜也必须如此，它需要反映我们不同的身份认同感、不同的性取向以及我们在性特征和其它方面的多样性。”



“而且我认为这是一件美好的事情；这是一件非常人性化的事情，不断进化和发展，所以我们的旗帜必须代表这一点。”



世界首面骄傲旗帜的由来

彩虹旗是艺术家吉尔伯特·贝克（Gilbert Baker）应哈维·米尔克（Harvey Milk）的要求而设计的，他是美国加利福尼亚州第一位当选为公职人员的同性恋者。





据报道，米尔克先生敦促贝克为同性恋社区创造一个骄傲的象征，而彩虹旗在1978年旧金山同性恋自由日游行中首次亮相。



American artist and civil rights activist Gilbert Baker created the first known rainbow flag as a symbol of pride for the gay community. Source: AAP / FREDRIK PERSSON/EPA 这面旗帜上有八条颜色鲜艳的横条纹，每条横条纹都有不同的含义，该设计后来演变为六种颜色。





在整个20世纪80年代、90年代和21世纪，这面旗帜的地位越来越突出，经常出现在美国和世界各地的庆祝活动和宣传活动中。





它已成为身份和盟友关系的标志，经常出现在游行队伍和店面中，甚至在2016年成为一个emoji表情符号。



多样性和包容性

2017年，民权活动家和社区组织者安柏·海克斯（Amber Hikes）和费城LGBT事务办公室更新了旗帜，以承认边缘化群体。





他们的新旗帜在彩虹旗上增加了黑色和棕色的条纹，以代表LGBTIQ+社区内的有色人种，并强调他们面临的问题。



阅读更多 狂欢节给了右京出柜的力量 今年他将和家人一起游行

2017年，吉尔伯特·贝克对他最初的旗帜进行了修订，增加了一面淡紫色的旗帜以象征多样性。





第二年，巴西的一个节日推出了一个中间有白色条纹的版本，象征着跨越性别、宗教和种族的多样性。



进步的骄傲旗和双性人的包容性

2018年，美国艺术家、平面设计师丹尼尔·夸萨（Daniel Quasar）发布了一个重新设计的版本，名为“进步骄傲旗（Progress Pride Flag）”。





这个版本由现有的骄傲旗和跨性别旗帜的元素组成，除了彩虹条纹外，还包括黑色、棕色、蓝色、粉色和白色。





旗帜的设计还包括一条黑色的条纹，以纪念艾滋病病毒感染者/艾滋病患者和死者。





2021年，英国Intersez平等权利组织创立者韦奇耶蒂女士又再一次重新设计了这面旗帜，增加了一个黄色的三角形，里面有一个紫色的圆圈。



Valentino Vecchietti designed the intersex-inclusive pride flag. Source: Supplied / Valentino Vecchietti 韦奇耶蒂女士告诉SBS新闻，她希望在不彻底改变旗帜设计的情况下，将双性人群体纳入其中。





她说：“骄傲旗和维护酷儿群体权益对我来说意义重大，我知道如果我们能够在骄傲（活动）中取得真正的双性包容，那将意义重大。”





“我想创造双性包容，但也非常尊重旗帜的前几次迭代，对那些参与在该旗帜上维护其社区权益的人表示极大的尊重。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



