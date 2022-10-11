聖誕旺季來臨 餐飲行業急聘20萬名臨時工人

根據招工網站Barcats最新公佈的數據，全國餐飲業在疫情後重建聖誕節經濟，至少需要20萬人手。其中，最缺人的廚工，招聘廣告達到6500個，其次是咖啡師，需要6000人，侍應（5500）和酒保（4500）也極其短缺。





Barcats行政總裁Jeffrey Williams表示，政府是時候「徵召援軍」，增加移民名額，否則會在繁忙的夏季令餐飲業受到重創。





「業界已經歷了長期挑戰的幾年，我們絕望地再次見到酒吧、餐廳、咖啡店和酒店倒閉。現實是，如果我們沒有工人回來，受傷的是消費者。消費者經受的等候時間、無法預訂的情況、額外支出、菜單縮減、營業時間縮減和服務質素下降，這些方面增加了25%。」





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他透露，有大型餐飲集團花數百萬元，直接去杜拜、英國等地招聘廚師。





他認為聯邦政府提高的移民配額並不足夠：「有很多人拿了2年或4年的簽證，但我們要給他們更加的永久居留保障......我們有這些勤奮的外國人，我們需要投資給他們，然後他們投資到小生意市場。現在他們承受著隨時要回國的風險。」



2022年技能優先名單，餐飲業崗位需求名列前茅。 Source: SBS 雪梨餐廳東主Neil Perry表示，他在東區兩間餐廳都招不到人，可能要擱置明年開第三間分店的計畫。「你想創造就業來幫助經濟，但這些條件下你做不到。真的很難。」





他說，即使找到工人，每個人都要談判，索取較高工資。「政府需要意識到我們缺人。我們需要擴大永久居民簽證，降下澳洲的城牆，明白到我們是在和全球競爭搶人。」





當局上周公佈今年的技能優先名單，全國有多達286個行業面臨人手短缺，比去年153個行業幾乎翻了一倍。前20大職業便包括了侍應、廚師和銷售人員。





澳洲工商總會行政總裁麥凱勒（Andrew McKellar）表示，餐飲業的勞動力短缺情況，是七十年代以來最嚴峻。「隨著聖誕銷售和夏季假期來臨，人手短缺是很多已經捉襟見肘的僱主的第一擔憂。」





「要填補創紀錄的勞動力短期，我們必須緊急吸納移民，並增加培訓投資，讓人們進入勞動力市場。」

