【國王壽辰】授勳名單公佈1191澳人獲殊榮 女性佔比過半創歷史

澳洲勳章（Order of Australia）包括綜合類勳章和軍事類勳章。綜合類分為四個級別，分別為澳洲同伴勳章（AC）、澳洲官佐勳章（AO）、澳洲員佐勳章（AM），以及澳洲勳位勳章（OAM）。





約千名綜合類勳章被提名人，最終有919人榮膺勳銜。其中6人獲同伴勳章，46人獲官佐勳章，246人獲員佐勳章，621人獲勳位勳章。





當中男性共454人，佔總數49.4% ，女性共465人，佔50.6%。近年女性佔比不斷提高，此次是自1975年引入該勳銜制度以來，女性人數首次超過男性。其中，同伴勳章獲得者中，女性佔一半，官佐勳章則佔52%，員佐勳章更達53%。





獲授勳者來自多個不同領域，包括社區服務、國際關係、公共服務、經濟商務、法律、環境保護、醫學、教育、資訊科技、工程、多元文化事務、媒體、宗教、旅遊業等領域，成績斐然。





在上述領域中，憑藉在社區的突出貢獻和卓越服務而榮獲勳章的人數依然最多， 共有397人，佔43%，緊隨其後的是醫學界的112人，然後是藝術和體育界分別有55人。





當局亦特別列出部份得獎者，表彰支持澳洲應對新冠疫情中做出卓越貢獻的各行翹楚。



澳洲總督赫利宣佈授勳名單。 Source: AAP 總督赫利向這些傑出的澳洲人表示祝賀：「獲授勳者在本地、全國和國際都都有持續的重要影響。一些人是做義務工作，一些人是在專業領域有出色表現——很多人兼而有之。他們都很鼓舞人心，他們的服務受到我們所有人珍視。」





他特別提及：「我們認可在授勳名單中實現性別平等的重要性的同時，我們反思這種進步，然後繼續努力確保提名反映我們的多元文化和強大的社區。」





他鼓勵社區中更多的人士對他人進行提名，讓更多為國家和社會做出貢獻的人得到認可，也讓社區的代表性更為之高。



