【國王壽辰】至少6華裔獲頒勳銜 表彰醫療藝術成就及社區服務

澳洲勳章（Order of Australia）包括綜合類勳章和軍事類勳章。綜合類分為四個級別，分別為澳洲同伴勳章（AC）、澳洲官佐勳章（AO）、澳洲員佐勳章（AM），以及澳洲勳位勳章（OAM）。





據 當局公佈的名單 ，今次至少有5位華裔獲得員佐勳章，1位獲得勳位勳章。他們接受了SBS中文的訪問。



陳建青

在雪梨從事社區活動多年的陳建青（Simon Chan），因其對多元文化、原住民社區及藝術領域的貢獻良多而獲頒員佐勳章（AM）。





陳建青的祖父來自中國台山，父親在澳屬巴布亞出生，後者曾在香港求學並任教廣西及浙江的大學，直至日本侵華時移居香港。陳建青正是在當地出生和成長，直至1970年讀中學期間才隨家人返回澳洲。長大後，他成為一名註冊建築師。



華人社區領袖陳建青。 Source: SBS 2009年，子女逐漸長大成人後，陳建青決定把更多時間投入社區。多年來，他積極參與禧市商會、澳華公會、澳華論壇、原住民福利基金會等社區團體的公益事務。





他曾開設畫廊支持本地藝術家，並先後擔任澳洲國家海洋博物館、新州美術館、新州多元文化諮詢委員會、雪梨水務局社區諮詢委員會、雪梨農曆新年慶典諮詢小組等多個公共機構職務，並於2013年獲得州長多元文化獎。





對於這次獲頒勳銜，陳建青表示自己只是「想幫到別人」，而這些事務很多都是集體完成的：「我幸運能得獎，但其實這是大家合作（的成果），所以應該個個都有獎！」



張祖恩

眼科及視網膜醫療專家張祖恩（Andrew Chang）獲政府頒發員佐勳章（AM）。他以過來人的身份，鼓勵所有人追尋自己的夢想。





父母來自中國山東的張祖恩在雪梨出生，作為「ABC」，從小獲家庭教育要有強烈的職業道德和樂於助人的心態。憶起自己的職業生涯，他表示自己讀醫時，一次有機會目睹一位天才外科醫生做白內障手術，精細的工作激起了他走上眼科道路。他非常樂見「恢復視力改變病人、家庭和社區的生活」。



眼科及視網膜醫療專家張祖恩。 Credit: Sydney Retina Clinic 張祖恩後來獲導師推薦赴美深造，返澳後繼續在雪梨大學（USYD）進行眼病研究。擔任雪梨眼科醫院的眼科主任的同時，他也擔任該院基金會主席，為海外醫生和尖端技術提供撥款。





與此同時，他也是任亞太視網膜協會（APVRS）、亞太眼科學會（APAO）的成員，致力中港台及多個亞洲國家在眼科醫療方面的合作和發展。





對於這次獲得榮譽認可，張祖恩表示很慶幸和榮幸能有機會為社會做出貢獻，他也為自己的中國血統感到自豪。他寄語華人及年輕一代：「帶來成功的不僅僅是努力工作，團隊溝通也是非常重要的。」



何仲如

另一位眼科及光學專家何仲如（Arthur Ho），感謝澳洲的教育讓他取得今日的成就，從而獲得員佐勳章（AM）。





何仲如在香港出生，於1967年隨父母移民雪梨，從小學開始接受本地教育，學成後投身眼科醫療領域，先後在弗林德斯大學（Flinders University）、澳洲國立大學（ANU）和美國邁阿密大學（University of Miami）等進行生物醫學、視覺科學、鏡片等研究。





期間，他也是國際隱形眼鏡研究學會（ISCLR）、國際光電工程學會（SPIE）等國際研究機構的會員，並為澳洲民事法庭、新州警隊擔任光學講師和顧問。



光學及眼科專家何仲如。 Credit: BHVI 何仲如目前在新南威爾士大學（UNSW）的Brien Holden視覺研究院擔任首席科學家，研究方向是如何在東南亞、中國等人口密集的地區，為近視兒童提供眼科服務和眼鏡設備。





回憶小時在香港上學，他笑言亞洲人和華人通常很勤奮，而自己是懶惰的那一群，但「澳洲的教育有點不同，給予了我向感興趣方向發展的機會」，「我工作、遊歷得越多，越覺得這個國家是多麼美好。」





談及這次授勳，何仲如坦言「不敢相信」，因為覺得自己的貢獻仍不足以獲得認可，他會保持榮幸和謙虛的態度。



林瑞玲

華人走上音樂表演的道路在澳洲並不常見，更遑論如林瑞玲（Liza Lim）這樣榮獲員佐勳章（AM）的業界翹楚。





父母分別來自馬來西亞和文萊的林瑞玲在珀斯出生，童年在文萊度過，並在墨爾本上中學。當時學校有一個音樂課程，「打開了我的耳朵，讓我了解到當代音樂的世界」，令她產生了創作自己音樂的想法。她坦言和很多華人家庭一樣，父母希望她能成為醫生或者律師，但幸運地他們非常支持她選擇的道路。



華裔作曲家林瑞玲。 Credit: Astrid Ackermann 林瑞玲畢業於墨爾本大學（University of Melbourne）的作曲專業，先後在美國、英國、德國、中國等地的大學執教，作品獲獎無數。她目前在雪梨大學音樂學院擔任教授和澳洲音樂部主管，也為雪梨交響樂團、雪梨合唱團等機構從事作曲指導。





作品專注於協作和跨文化實踐的林瑞玲，非常看重本地與國際的聯繫，認為音樂之間可以擦出火花，並連接世界上任何地方的火花，產生漣漪效應。





她認為這次授勳肯定了音樂和音樂教育對澳洲多元文化和包容性的重要性：「通過音樂，人們可以連接和表達語言所不能達到的部份。它不僅僅是娛樂，更是人類知識和文化的一個重要組成。」



王萍

在澳洲教授和研究中國古典文學的學者，同樣屈指可數，其中便有剛剛獲頒員佐勳章（AM）的新南威爾士大學副教授王萍（Ping Wang）的身影。





王萍從2002年起在該校就讀並研究中國傳統文化藝術，已屆20年。她畢業後留校進修，逐步深造，自2020年起任中國古典文學及哲學副教授。她也曾在美國、中國、荷蘭和法國等地的院校執教。



中國古典文學研究學者王萍。 Credit: UNSW 王萍也熱衷於服務社區，包括擔任全澳中文朗誦比賽的評審，以及亞太翻譯與跨文化研究論壇和澳洲英中語言音樂教育協會的理事。





她還有多項研究及著作，包括由香港中文大學出版社出版、對先秦時期的哲學思想的考據作品。



周耀滔

牙科醫生周耀滔（Michael Yiu To Chow）本職工作行有餘力下以自己的能力為廣大社區服務，獲得政府頒發勳位勳章（OAM）。





1962年，香港出生的周耀滔隻身來澳求學，畢業後先後在加拿大和新南威爾士大學任研究員。但他後來決定「換跑道」，轉讀牙醫並在雪梨開設自己的診所。他先後加入澳華公會和慈善機構扶輪社（Rotary），並在2002年東帝汶獨立後百廢待興時，加入當地義診隊伍。





因這次太平洋行醫經驗，他其後加入支援南太平洋島國醫生組織（DAISI），並在雪梨聖雲仙醫院負責一個所羅門群島病人的項目。此外，他還曾參與越南醫生赴澳深造的扶持項目：「我最喜歡做義工！」



周耀滔和周花影今年先後獲授勳銜，父女雙傑。 Source: Supplied 人生閱歷豐富，但周耀滔在訪問中最樂道的，卻是擔任女兒所讀中學的家教會副主席，為學校修建會堂籌到100萬元巨款：「州政府說，如果你們籌到50萬元，我們就出一半；Ku-ring-gai市長說，如果你們籌到25萬元，我們就出一半......結果這個大項目花了三四年，我勸服每位華人家長出250元，這在八十年代不是小錢。」







