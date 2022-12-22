【亞洲古茲曼】華人「大毒王」引渡回澳受審

現年 59歲的謝志洛（Tse Chi Lop）號稱「亞洲古茲曼」，涉嫌在10多個國家走私毒品。





自2019年以來，來自美國、加拿大、緬甸、中國、泰國和日本等約20個國家的執法機構一直在追捕謝志洛，這是「昆古爾行動」的一部分。





去年1月22日，他終在荷蘭落網，並在聯邦警察的監視下，被引渡回澳洲墨爾本受審。





他涉嫌在10多個國家走私毒品。 這位出生於中國的加拿大藉華人，被指控為全球最大的冰毒交易頭目之一。





據稱，他是毒品公司 The Company的負責人，該組織主導著亞洲每年700億澳元的非法毒品市場，而他每年從有組織犯罪中賺取100至230億澳元。



這名 59 歲的男子首次現身是透過視像連線。





他在被帶進法庭接受審訊之前，一名粵語口譯員為他提供協助。





謝志洛戴著黑框眼鏡，穿著深色襯衫，未有申請保釋。





謝志洛的代表律師斯莫爾伍德 (Paul Smallwood) 要求他的當事人在被拘留期間見護士，因為他需要服用高血壓藥物。





地方法官格林伯格 (Martin Grinberg) 將謝還押候審，他將於 2 月再次出庭。





澳洲聯邦警察發言人表示，謝志洛將面臨串謀販毒的指控。





他周四在澳洲出庭受審對澳洲執法部門來說是歷史性的一天，對聯邦警察來說也是一次成功，在過去 18 個月裡，聯邦警察優先逮捕涉嫌離岸毒梟。



聯邦警察助理專員巴雷特 (Krissy Barrett) Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 聯邦警察助理專員巴雷特 (Krissy Barrett) 表示，這是該部隊的一次重大勝利。





她在周四向記者表示：「這次逮捕將是聯邦警察歷史上最引人注目的逮捕行動之一。」





在正式起訴謝志洛前，警方已對該集團進行長達10年的調查。





她表示：「我們將指控 [謝] 與初級集團成員密謀在澳洲運送數百萬元，以便在墨爾本和雪梨之間運送價值數百萬元的非法毒品。」





聯邦警察最近逮捕並引渡了離岸逃犯巴德爾 (Mark Buddle)，他是 Commancheros 的國際首領，以及據稱是毒品進口商哈達德 (Tony Haddad)。 謝被認為是這個逮捕行動中最重要的人物。





謝志洛分別被五個不同的聯邦機構調查：聯邦警察、澳洲刑事情報委員會、新州警察局、新州犯罪委員會和維州警察局。





他是二十年來被聯邦警察抓獲的最重要的的毒品進口商。 根據警方情報，估計他的集團進口澳洲七成毒品。





該集團與是由香港、澳門、緬甸、柬埔寨、台灣和華南創建的跨國犯罪企業，涉嫌與非法單車團伙、越南洗黑錢、澳洲和國外的賭場有密切聯繫，並且，亦與部分亞洲國家的官員有聯繫。





警方得到謝志洛在前往加拿大期間，在荷蘭中轉的情報，聯邦警察尋求荷蘭當局協助，逮捕謝志洛。





謝否認參與販毒並將對指控提出異議。





