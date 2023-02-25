【死灰復燃？】柬埔寨一女童感染禽流感死亡 世衛指情況「令人擔憂」

要點 柬埔寨一名 11 歲女童感染H5N1 禽流感後死亡

世界衛生組織正與柬埔寨當局合作調查和控制疫情，並指情況“令人憂慮”。

世界衛生組織正與柬埔寨當局合作調查和控制疫情，並指情況「令人憂慮」。





兩名患者來自同一個家庭，兩人是住在首都金邊以東的一個省份， 其中 一名11 歲女童在感染疾病後死亡，而她的父親在檢測時呈陽性。





該名女童亦是柬埔寨自 2014 年以來首宗感染 H5N1 禽流感病例。





在該名女童死於該病毒後，柬埔寨亦至少對 12 人進行了 H5N1 禽流感病毒株檢測，這亦是該國近十年來首次已知的病毒傳人病例。





柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於昨天（24／2）在一份聲明中說，這名來自首都金邊以東的波羅勉省的女童在 2 月 16 日發高燒和出現咳嗽後被診斷出感染禽流感。之後她的病情惡化，並被轉往金邊的國立兒童醫院，但於周三（22／2）去世。





同時，死者的父親是該女童接觸過的一個團體的其中一員，雖然他檢測病毒是呈陽性，但卻沒有出現任何症狀。





世衛流行病及疫情準備與預防主任布里安德（Sylvie Briand）在網上記者會上表示：『由於最近在鳥類和哺乳類動物之間出現的禽流感病例增加，全球的 H5N1 情況「令人擔憂」。』





他亦表示：『世衛組織嚴肅對待這種病毒帶來的風險，並敦促所有國家提高警惕。』





布里安德又表示，目前仍不清楚是否有人傳人的情況出現。而他亦指出，這亦是為何世衛特別關注這兩宗在柬埔寨出現的病例的原因，亦會看看這兩個病例是否是由於「相同的環境條件」下可能與受感染的鳥類或其他動物接觸所引起的。





聯合國衛生機構剛在本月初就禽流感對人類的風險進行評估， 並評估屬於「低」風險。





在2020 年時，曾經出現了一種新的 H5N1病毒株的進化枝 2.3.4.4b，並在近數個月來在野鳥和家禽中造成創紀錄的死亡數量。一些哺乳類動物愈嚟受到感染，因而引起了全球關注。





不過，該種新病毒株與已經存在二十多年早期爆發的 H5N1 禽流感病毒不同的是，這種亞型病毒並未對人類造成嚴重疾病。





到目前為止，世界衛生組織只收到約六宗因為與受感染鳥類有密切接觸而遭受感染的人的病例，其中大多數病例屬於輕度病例。





專家相信病毒可能需要發生變化才可能發生人傳人。





不過，世衛表示，無論如何他們會加強準備工作，並指有可供使用的抗病毒藥物，如果情況發生變化，將會有 20 種經已獲批准的大流行疫苗，如果需要，這些疫苗必須更新使之更接近新近流行的H5N1 病毒株 .





世衛聖裘德兒童醫院動物和鳥類流感生態學合作研究中心主任韋比（Richard Webby）說，這可能需要四到五個月的時間。





不過，仍然有一些儲備的疫苗現時是可以使用。





世衛屬下的實驗室已經掌握了兩種與流行的 H5N1 病毒密切相關的流感病毒株，如果需要，製造商可以使用它們來開發新疫苗。





韋比在記者會上說，在今個星期早前的一次全球流感專家會議上亦建議開發另一種更接近 H5N1 進化枝 2.3.4.4b毒株的疫苗。







