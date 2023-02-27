超市顧客一個「懶醒」舉動遭網民怒批自私

在社交平台Facebook一個澳洲網民分享本地車輛古怪行為的群組「Malaka Parking」，早前有人上載一張照片，顯示在維州Lake Entrance的一個購物中心外，一輛私家車停在大門的人行道上，購物者在把超市購物車內的物品放到車上。
貼文寫道：「購物者不想在把物品放上車時被雨淋到，於是把車倒入人行道來（把車尾箱）伸到有屋頂的地方。」
貼文引發逾百條留言和數十次分享，激辯車主這一做法究竟是聰明還是自私。
Credit: Facebook/Malaka Parking
有人寫道：「只是一點雨水，把車停在路邊有那麼糟糕嗎？」「不如直接開到購物中心裡去？」「我會提一桶水來朝他們頭上淋去！」「連超市也有drive thru了。」更有不少人激動爆粗，怒斥「懶惰」兼「自私」。
但也有網民表示讚賞：「很醒目，令我印象深刻。」「簡直是解決問題的天才。」「聰明地工作，而非又辛苦又淋雨。」「很好的解決方法，除了不方便他人。」
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