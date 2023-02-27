超市顧客一個「懶醒」舉動遭網民怒批自私

聰明還是自私？一名顧客被拍到以「特殊技巧」駕車到超市購物，被放在網上遭到網民紛紛呵斥。

driving act

Credit: Facebook/Malaka Parking

在社交平台Facebook一個澳洲網民分享本地車輛古怪行為的群組「Malaka Parking」，早前有人上載一張照片，顯示在維州Lake Entrance的一個購物中心外，一輛私家車停在大門的人行道上，購物者在把超市購物車內的物品放到車上。

貼文寫道：「購物者不想在把物品放上車時被雨淋到，於是把車倒入人行道來（把車尾箱）伸到有屋頂的地方。」
driving act
Credit: Facebook/Malaka Parking
貼文引發逾百條留言和數十次分享，激辯車主這一做法究竟是聰明還是自私。

有人寫道：「只是一點雨水，把車停在路邊有那麼糟糕嗎？」「不如直接開到購物中心裡去？」「我會提一桶水來朝他們頭上淋去！」「連超市也有drive thru了。」更有不少人激動爆粗，怒斥「懶惰」兼「自私」。

但也有網民表示讚賞：「很醒目，令我印象深刻。」「簡直是解決問題的天才。」「聰明地工作，而非又辛苦又淋雨。」「很好的解決方法，除了不方便他人。」
相關內容

女子泊車 被留下字條斥：「不體諒人的垃圾」

泊車車頭方向錯誤被罰款？網民質疑：泊在馬路外應無任何限制

【冷規則少人知？】司機為「慳幾分鐘」隨時罰幾百兼扣分

【找錯處】雪梨女一個原因 被罰$275

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 27 February 2023 at 11:20am
By Koma Cheng
Source: SBS