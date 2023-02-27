超市顧客一個「懶醒」舉動遭網民怒批自私

在社交平台Facebook一個澳洲網民分享本地車輛古怪行為的群組「Malaka Parking」，早前有人上載一張照片，顯示在維州Lake Entrance的一個購物中心外，一輛私家車停在大門的人行道上，購物者在把超市購物車內的物品放到車上。





貼文寫道：「購物者不想在把物品放上車時被雨淋到，於是把車倒入人行道來（把車尾箱）伸到有屋頂的地方。」



Credit: Facebook/Malaka Parking 貼文引發逾百條留言和數十次分享，激辯車主這一做法究竟是聰明還是自私。





有人寫道：「只是一點雨水，把車停在路邊有那麼糟糕嗎？」「不如直接開到購物中心裡去？」「我會提一桶水來朝他們頭上淋去！」「連超市也有drive thru了。」更有不少人激動爆粗，怒斥「懶惰」兼「自私」。



