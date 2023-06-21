某大超市全線淘汰某類受歡迎食品 網民鬧爆：「太政治化」

Woolworths 超市在 2015 年停止銷售自有品牌的籠養雞蛋（Caged Egg)，但超市昨日承諾到 2025 年前，將停止出售其他供應商的籠飼雞蛋。





但暫時，他們尚未設定完全淘汰穀倉產雞蛋的目標或時間表，逐淘的產品只涉及籠飼蛋。





籠飼蛋通常比其他雞蛋更便宜，但許多購物者正因動物福祉問題，而選擇購買穀倉產蛋及走地雞蛋（Free Rage)。





發言人指，他們在 2013 年宣布將整個雞蛋系列轉變為只售賣散養雞蛋，自 2015 年以來，超市品牌的盒裝蛋，已經 100% 是非籠飼。





「超市亦明白改變需要時間，因此亦諮詢了供應商，確保他們有足夠的時間來改變其生產方法。」





「在過去的 18 個月裡，由於天氣及農場投資成本等一系列因素，在整個市場上，無論是零售業還是餐飲業，雞蛋供應量都正在減少。」





Woolworths 的穀倉產雞蛋最低價格為每打 4.60 元，籠飼雞蛋最低售價則為每打 4.50 元。據報，在過去六個月中，Woolworths 發現顧客對所有品種雞蛋的需求，亦有所增加。





雖然許多人支持 Woolworths 停止銷售籠養雞蛋的決定，但此舉激起民憤。事關有網民在 Facebook 上留言指，這消息將會讓很多客戶不高興。





「所以，現在 Woolies 不會賣籠飼雞蛋了，估計成千上萬的人，會去其他地方買雞蛋...Woolies已變得政治化、在該超市購亦物太昂貴，(我）無法再繼續支持。」









