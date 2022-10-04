【真係咁筍？】澳洲飛歐洲機票低至$336？

在不同的網站，偶爾會因為不同原因，如品牌推廣、甚或人為錯誤、後台程式故障而出現各種「優惠價格」。





民眾在發現「優惠」後，亦多在各種不同的平台上，公諸同好。





然而，部分公司在發現未必合符其政策的「優惠」後，或會作出不同程度的補救，以減低造成的損失或對品牌形象的影響。





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在周日（10月2日），蘇格蘭第三方機構 Skyscanner的網站上出現錯誤，使澳洲雪梨出發至德國柏林的機票驚現低至336元的價格，而這些航班平日索價一般超過2600 元。





然而，因Skyscanner 錯誤而受影響的航空公司 Etihad Airways 在周日晚上已向受影響的客戶發送電子郵件，表示將會取消因為第三方網站錯誤而出現價格錯誤的訂單，估計數十名澳洲人因而受到影響。





據報，有關電郵表示錯誤「是由第三方提供的數據系統出現故障，Etihad Airways的一些機票出現銷售不正確。」





「雖然在付款時的初始預訂過程中顯示了正確的價格，但客戶最終只被要求支付稅款。」





電郵中表示，會把客戶實際支付的稅款退還到他們的信用卡中。而且，歡迎他們正確票價重新預訂。





Etihad Airways 取消客戶訂票的做法，引起訂購者的不滿。





有不願透露姓名的顧客向天空新聞表示：他的朋友和家人對這個「故障」感到震驚和不安。他表示，該航空公司在 2014 年出現價格錯誤時，兌現了錯誤價格，現在卻推翻當日的做法。





他認為在通常情況下，當機構犯錯時，消費者不會為此付出代價。他認為Etihad Airways應該重新考慮其決定。





各國陸續開關後，出現不少的BUG票，在不少網站上都會有通知。但由於在兌公布以後會湧入大量訂單，因此票價有效期可能極短。





由於造成BUG票的原因大多是因為標錯價格，因此航空公司有可能「取消」訂購，但亦有航空公司會採取不同做法。客戶再訂購有關的酒店或租車服務前，必須注意有可能出現的風險，以免反招損失。

