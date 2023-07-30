澳洲 4x100 混合自由泳破紀錄奪金 Kerr 將率領澳洲女足迎戰加拿大

代表澳洲隊的，包括 Jack Cartwright、Kyle Chalmers、Shayna Jack 和 Mollie O'Callaghan。





這枚金牌，是澳洲在福岡的第 13 枚金牌，追平了澳洲在 2001 年和 2005 年錦標賽中獲得的金牌數目。





澳洲隊 3 分 18.83 秒的成績打破世界記錄，舊記錄也由澳洲對於去年世界錦標賽中創下的，該隊當時游出 3 分1 9.38 秒佳績。



澳洲短途自由泳好手 Cameron McEvoy 贏得男子 50 米自由泳金牌。 Source: AAP / Insidefoto 在奪得這枚金牌之前，澳洲的 Cameron McEvoy 贏了男子 50 米自由泳；Kaylee McKeown 則奪得女子 200 米仰泳冠軍，KcKeown 較早時已在 50 米和 100 米仰泳項目中獲得金牌。





截至澳洲時間週日早上，獎牌榜上日本隊以 20 枚金牌、7 銀和 10 銅牌共 37 面獎牌穩佔第一位。澳洲排第二，15 金、7 銀和 3 銅共 25 面獎牌。美國 、日本、法國和德國各以 4 枚金牌分佔 3 - 6 位。



澳洲女子國家足球隊 Matildas 隊長 Sam Kerr 表示明天對加拿大可以披甲上陣。 Source: AAP / Tertius Pickard/AP 另一方面，澳洲女子國家足球隊 Matildas 的隊長 Sam Kerr 昨日在記者會上表示，明天對加拿大的世界盃比賽中，她會重返球場。 Kerry由於小腿肌肉受傷，已錯過了過去兩場比賽。



