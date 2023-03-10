【大改變】澳洲人到訪巴西或不再免簽證

有兩名消息人士向路透社透露，巴西已決定恢復對美國、日本、澳洲和加拿大公民的入境簽證要求。





巴西外交部已訂在當地時間周四，向這四個國家的政府宣布有關決定。巴西政府稍後將公開宣布有關措施。





有關決定廢除了前總統前總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)政府於 2019 年 6 月為了促進旅遊業而作出的單方面決定。





巴西人仍然需要簽證才能前往這四個國家。





一位外交消息人士指，2019年取消簽證要求的決定，削弱了巴西與這些國家談判的能力。





巴西政府的研究亦表明，對旅遊人數的影響微乎其微，雖然新冠疫情亦可能限制潛在的旅客增長。





2022 年來自美國的遊客人數仍低於 2018 年的數字，而美國旅客佔巴西遊客的一小部分。





與此同時，日本遊客人數在2019年下降 4.5%， 2022 年只有 17,000 人到訪巴西。





由於暴力抗議活動的風險持續，澳洲外交和貿易部建議澳洲人「在巴西保持高度警覺」。



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