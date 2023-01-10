巴西當局大舉拘捕 1,600 博爾索納羅支持者

這次上千人襲擊巴西國會，猶如 2021 年美國前總統特朗普的支持者大肆破壞美國國會大廈的翻版。



巴西前總統博爾索納羅的支持者佔領了 Plaza de los Tres Poderes，再襲擊公共建築物。 Credit: ANDRE COELHO/EPA 巴西軍警出動鎮壓，截至目前為止，已知至少 400 人被捕。





之前軍警也在巴西首都「巴西利亞」逮捕將至少 1,200 名於陸軍總部前紮營的博爾索納羅支持者，所以先後已有 1,600 多人被捕。





另一方面，博爾索納羅在去年 12 月 30 日去到了美國佛羅里達州，並沒有參加魯拉的就職典禮，把政權正式移交。他否認有份煽動支持者鬧事，但就發推文，表示入侵公共建築物不是民主的做法。





有報道指，博爾索納羅因腹痛被送往佛羅里達州奧蘭多一間醫院。博爾索納羅於 2018 年競選總統造勢時，意外遇刺後，近年來因為腸阻塞問題曾多次住院。





美國有國會議員促請總統拜登把博爾索納羅的入境美國簽證撤銷。





詳情，請收聽溫楚良和盧婉霞的報道。

