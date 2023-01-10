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巴西當局大舉拘捕 1,600 博爾索納羅支持者

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Three key government buildings were targeted by supporters of Brazil's far-right former president Jair Bolsonaro.

巴西前總統博爾索納羅的支持者不滿選舉結果，周日大舉襲擊巴西國會、總統府和最高法院。 Source: Getty / Anadolu Agency

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Published 10 January 2023 at 1:43pm
Presented by Aaron Wan, Tracy Lo
Source: SBS

去年 10 月底，巴西極右翼前總統博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 輸了給挑戰者左派的魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva)，結果，博爾索納羅的支持者，多星期以來不斷滋事抗議，到了 1 月8 日 (即前日星期日) 下午，更衝入國會、總統府和最高法院，要求魯拉下台。

Published 10 January 2023 at 1:43pm
Presented by Aaron Wan, Tracy Lo
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這次上千人襲擊巴西國會，猶如 2021 年美國前總統特朗普的支持者大肆破壞美國國會大廈的翻版。
Officials inspect the damage to the Planalto Palace after Bolsonaro supporters took over the Plaza de los Tres Poderes (Square of the Three Powers) to invade government buildings, in Brasilia, Brazil, 09 January 2023.
巴西前總統博爾索納羅的支持者佔領了 Plaza de los Tres Poderes，再襲擊公共建築物。 Credit: ANDRE COELHO/EPA
巴西軍警出動鎮壓，截至目前為止，已知至少 400 人被捕。

之前軍警也在巴西首都「巴西利亞」逮捕將至少 1,200 名於陸軍總部前紮營的博爾索納羅支持者，所以先後已有 1,600 多人被捕。

另一方面，博爾索納羅在去年 12 月 30 日去到了美國佛羅里達州，並沒有參加魯拉的就職典禮，把政權正式移交。他否認有份煽動支持者鬧事，但就發推文，表示入侵公共建築物不是民主的做法。

有報道指，博爾索納羅因腹痛被送往佛羅里達州奧蘭多一間醫院。博爾索納羅於 2018 年競選總統造勢時，意外遇刺後，近年來因為腸阻塞問題曾多次住院。

美國有國會議員促請總統拜登把博爾索納羅的入境美國簽證撤銷。

詳情，請收聽溫楚良和盧婉霞的報道。
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