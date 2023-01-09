【不滿大選結果】巴西前總統支持者衝擊國會 至少400人被捕

要點： 巴西前總統博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 的支持者闖入了國會和最高法院。

博爾索納羅在 10 月 30 日的總統大選中不敵左翼的魯拉 (Luiz Inácio Lula da Silva)。

巴西利亞的景象成為 2021 年 1 月 6 日美國國會大廈衝擊事件的翻版。

巴西總統魯拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 誓言要查找並懲罰前右翼總統博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 的支持者，他們在周日 (1 月 8 日) 衝擊了位於巴西利亞的國會、總統府和最高法院。





數以千計身穿黃綠相間衫的示烕者在巴西首都騷亂，使近代最激烈選舉後持續數月的緊張局勢達到高峰。這被形容為美國前總統特朗普 (Donald Trump) 的支持者在 2021 年衝擊美國國會大樓的翻版。



博爾索納羅 在 10 月 30 日的選舉投票中不敵左翼的斯路華 (人稱魯拉)。博爾索納羅散播巴西電子投票系統容易出現舞弊的錯誤說法，引發一場否定選舉結果的暴力運動。





正在聖保羅州進行官式行程的魯拉將衝擊歸咎於博爾索納羅，並抱怨首都缺乏安全保障，造成「法西斯分子」和「狂熱分子」肆虐。



他說：「我們可以稱這些破壞者為狂熱的納粹分子和斯大林主義者…… 狂熱的法西斯主義者，做了這個國家歷史上從未發生過的事。」





「所有做這些這件事的人都會被找出來和受到懲罰。」





在獲悉衝擊發生數小時後，當局成功恢復三座政府大樓的秩序。





巴西利亞州長羅沙 (Ibaneis Rocha) 後來證實，至今最少有 400 人被捕，並會「為所犯的罪行付出代價」。





他在推特上寫道：「我們繼續查找今天下午在聯邦區參與這些恐怖分子行為的其他所有人，我們繼續努力恢復秩序。」



示威者和巴西前總統博爾索納羅 (Jair Bolsonaro) 的支持者在 1 月 8 日衝擊國會大廈。 Source: AP / Eraldo Peres 當地傳媒估計約有 3,000 人參與。





博爾索納羅在總統任期結束前 48 小時飛往美國佛羅里達州，他在推特上譴責示威者的行為。





他寫道：「以合法的形式的和平示威，是民主的一部份」。





「然而，今日發生掠奪和闖入公共建築物，以及左翼在 2013 年和 2017 年的行為，都脫離了規則。」





博爾索納羅亦駁斥了魯拉關於他應就衝擊一事負責的指控。



巴西當局在障礙物後面組成一條人鏈，並向示威者發射催淚彈。 Source: Getty / picture alliance 衝擊政府大樓對魯拉是個迫在眉睫的問題。 他在 1 月 1 日才就職 ，並承諾要團結一個在博爾索納羅統治下被民族民粹主義撕裂的國家。





魯拉宣布聯邦政府介入巴西利亞的保安工作持續至 1 月 31 日，並承諾剷除此運動的金主。





許多在巴西利亞留守街頭的示威者對選舉結果提出了異議。當地傳媒估計約有 3,000 人參與。





