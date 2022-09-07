全國新冠個案改為每周發佈 當局指每日數據「不再重要」

澳洲的新冠個案數字將不再每24小時公佈一次，全國都將改為每星期更新一次，因為「每日報告不再重要」。
各州地政府和聯邦政府已達成協議，在今日公佈最後一次單日數字之後，就會到下星期五9月16日開始每星期公佈一次數字。
在整個大流行期間，全國各地的衛生部門每天都公佈確診個案、死亡個案、疫苗接種率和住院人數。
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首都領地衛生廳長史提芬-史密斯（Rachel Stephen-Smith）昨日表示：「今年冬季的新冠疫情已經過去，我們已經到達了大流行的下一階段，每日報告已經不像以前那麼重要了。」
聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）指，該決定符合專家的衛生建議。
他在一份聲明中說：「此舉得到了首席衛生官的支持，並將有高質素和準確的資訊來反映出疫情的動態，使人們更加了解狀況。」
「此舉將使全國與所有州和領地的匯報方法保持一致，並有助分析全國和全球新冠疫情的趨勢。全國的匯報還將擴大到包括使用口服新冠藥物的相關數據。」
與此同時，新的新冠確診者隔離規例將會由明日起生效。
強制自我隔離期由7日縮短到5日，但是高危地點工作者除外。經過5日隔離者在之後的兩日，或者仍有症狀者，仍然禁止到訪醫院、安老院和殘障護理中心，或者到這些地方上班。
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