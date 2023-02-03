【大盤點：不可能的任務？】 40年來澳洲成功尋獲的人和物

要點： 周三，澳洲搜索人員終尋獲在西澳遺失的微小放射性膠囊；

有時，澳洲地貌和性質會給不同類型的搜索帶來額外挑戰；

有時，無意尋找都會有驚人的發現。

大海撈針並不等同不可能，儘管想要找到一個比藍莓還小的微小放射性膠囊的機會很渺茫，但當局還是設法在西澳綿延 1400 公里的公路上，尋回了這一枚帶有放射性物質的膠囊。





當卡車從西澳一個礦區想向珀斯運送時，這枚8毫米乘6毫米的膠囊不慎掉落，周三（2月1日）終在紐曼鎮（Newman）南部尋獲。





儘管這堪比「大海撈針」，但在澳洲尋找並尋獲許多奇特的失物或者失踪的人其實並不罕見。



美國太空總署的航天器

1979 年 7月12 日凌晨，西澳南部地區傳來一聲巨大的「轟隆」聲，天空並伴有光亮，引發了一場全球「尋寶」活動。





這場尋寶活動的對象的是美國發射的第一個空間實驗室——「天空實驗室」（Skylab）隕落的碎片。



天空實驗室空間站 Credit: Comstock Images 這個房子大小的空間站在地球上空盤旋了多年，在20 世紀70 年代由初運載火箭完成發射。美國國家航空航天局（NASA）隨後研發了一架航天飛機，致力於將「天空實驗室」推入更高的軌道。





在這之前，它曾被推離軌道，航天局試圖遙控指揮該空間站，希望如果它不可避免地隕落地球，能降落在危險性最少的地方。





「天空實驗室」重返地球讓全球議論紛紛，美國報紙《舊金山考察者》聲稱將為第一個將碎片帶到其辦公室的人提供一萬美元的獎金。





《華盛頓郵報》在1979年7月9 日報導，「最大和最重的碎片將從澳洲附近落入印度洋，這只會危及大量的鯨魚。」





事實並非如此，因為人們現在知道，大部分的碎片都落在澳洲南部海岸的一個偏遠小鎮埃斯佩蘭斯，進入金礦區，並沿紐拉伯（Nullarbor）向南澳方向墜落。





美國《時代周刊》報導說「尋求碎片的人們乘坐吉普車、路虎車甚至包機衝進內陸地區。」





桑頓（Stan Thornton），一位來自埃斯佩蘭斯的17歲少年，在尋獲到了隕落在他家屋頂的「天空實驗室」碎片後，乘坐飛往舊金山的飛機，將一萬美元的獎金收穫囊中。



在埃斯佩蘭斯鎮附近墜毀在地球上的美國第一個空間站天空實驗室的部分部件在該鎮的博物館展出。 Source: AAP / JAMES SHRIMPTON 14年後，該空間站的氧氣罐在埃斯佩蘭斯郊外的一個偏遠農場被發現。



珠寶和樂透彩票

維州的一名男子不慎扔掉了妻子價值數千元的黃金首飾，這一事例證明快速採取行動極其有效。





這名被澳洲廣播公司稱為弗蘭克（Frank）的男子在1月份度假回來後發現自家冰箱的門沒有關上，因此食物全部變質。隨後他將冰箱裡的所有食物都扔進了垃圾桶。





然而，該地區的一位地方議員向澳洲廣播公司表示，當弗蘭克這樣做時，顯然將妻子的珠寶也存放在冰箱裡的事實拋諸腦後，把其一同棄置。





還好，承包公司能夠確定是哪輛貨車運走了弗蘭克家的垃圾，正巧這輛貨車仍未被清空。





他們把重達六到八噸的垃圾倒在弗蘭克能夠搜尋的地方，隨後他找到了這些珠寶。





在2002 年進行的一次類似但范圍更廣的搜索中，一名男子在卡爾古利-博爾德市（Kalgoorlie-Boulder）的垃圾堆中物尋找他丟失的樂透彩票。



一名男子必須獲得當地議會的許可才能搜索他認為是一張中獎彩票。 Source: Getty / RyersonClark 這名男子堅信自己是中獎的150萬澳元樂透彩票的主人。他聲稱自己不小心把彩票扔掉後，他獲允在一部分垃圾堆中尋找。





在炎熱的夏季，他花了大約四天時間搜索後，該男子最終承認失敗。但另一個轉折點是，那張中了150萬澳元樂透的幸運者在大約在五個月後去領了獎。



迷失在沙漠中

大沙沙漠(Great Sandy Desert）是澳洲第二大沙漠，其乾旱的氣候和惡劣的條件使最堅強的旅行者也備受挑戰。





但是在1999年，一位美國旅行者決定在沙漠中旅行，以 「測試他的精神」。





博古奇（Robert Bogucki ）試圖騎自行車穿越沙漠，計劃進行為期兩周的旅行以 「測試他的精神」，但他沒有告訴任何人他的具體計劃。





在從西澳一個偏遠的公路旅館出發的兩個多星期後，一組人發現被他遺棄的自行車，並向警方報警。





警方一經確認自行車屬於博古奇後，就聯繫了他遠在美國的父母。這對父母也沒有兒子的消息——除了一張提到他要去沙漠的明信片之外——警方隨後開始了大規模的搜尋。





儘管動用了大量的資源，但還是無法找到他，於是警方在一個多星期後暫停了搜索。





儘管博古奇的家人此後表示，他們相信兒子已經不幸遇難，但警方還是組織了由一個專業反應小組進行的私人搜索。



幾乎沒有人預料到美國人博古基 (Robert Bogucki) 能夠獨自在大沙沙漠中生存 43 天，但新聞工作人員在一個水坑旁發現他還活著。 Credit: ROBERT DUNCAN 在沙漠中呆了43天後，一個乘坐直升機的電視攝製組發現博古奇還活著。幾周沒有進食，12天沒有喝水，並暴露在大自然中，他面容憔悴，體重下降了30公斤。





讓專業的衛生專業人員感到驚訝的是，在經歷了這樣的磨難之後，他的情況並沒有變得更糟。



回家的決心和衛星圖像

在通過谷歌地球提供的衛星圖像和一些珍貴記憶的幫助下，生活在澳洲的布萊爾利（ Saroo Brierley）成功找到了他的家鄉，並最終找到了自己的生母。





布萊爾利先生從小就被荷伯特的一個家庭收養。他在印度加爾各答的街頭走失後，一直生活在孤兒院中。這裡離他在另一個國家的家有幾千公里之遙。在坐上了一列離家的火車後，他迷路了。





通過計算他迷路時乘坐的火車的時間以及該火車的速度，布萊爾利創建了一個搜索半徑，並通過谷歌地球搜索了他到達的車站以外的火車軌道。





電影《漫漫回家路》講述了布萊爾利利用記憶中的線索和這種搜索方法，終於發現了熟悉的地方、他的家鄉的故事。



一幅珍貴的17世紀畫作

就在去年，新州藍山的一座文物建築的儲藏室中有一個罕見的發現。





搜索人員無意找到這幅17 世紀的荷蘭畫作。這幅畫作是他們在修復伍德福德學院時發現的，該學院可以追溯到1830年代，歸國家信託基金所有。





雖然不知道這幅有著400年歷史的畫作——它的價值可能高達500 萬澳元——如何出現在儲藏室裡的，但當它被發現時，畫作上佈滿了層層污垢和灰塵。





專家們隨後驗證出畫作是由Gerrit Willemz Heda創作的，並認為這可能是與他的父親、著名的荷蘭畫家Willem Claesz Heda一起創作的。

