【具破壞力強風】吹襲東南岸三州 新州料逾五米巨浪

澳洲東南地區今日（5月21日）受「具破壞力強風」吹襲，塔州部份地區風力時速高達125公里。氣象局也對雪梨沿岸地區發出巨浪警告，表示進行例如磯釣、游泳及滑浪會有危險。

SYDNEY WINTER WEATHER

氣象局警告，雪梨海岸明日（5月22日）星期一會有巨浪，進行磯釣、游泳、滑浪等活動會有危險，圖為今個初Bondi海灘對開也有巨浪。 Source: AAP / JAMES GOURLEY/AAPIMAGE

氣象局今早對塔州、新州東南部及維州東部，發出惡劣天氣警告。

塔州會受到高達時速125公里的強風吹襲，而維州東部風力時速也預計會超過90公里。

氣象分析指出，由於一股高壓系統經過西澳南部，而塔州東部就有一度冷鋒經過，形成今次的「具破壞力強風」。

氣象局警告，塔州西部中午過後，會有「具破壞力強風」。

維州遠東岸地區，今早也大風，另外Central Coast、Central Gippsland Coast及 East Gippsland Coast也有強風警告。
新州雪山區預計風力時速會高達100公里，新州南岸包括Illawarra去今早也有強風。

當局發出警告，新州沿岸地區會有大浪，預測明日早上大巨浪更可能高達超過5米，建議避免滑浪、磯釣及使用船艇。

澳洲明日（星期一）各大城市天氣預測

雪梨：8度至19度（攝氏，下同），天晴。遠西區清晨可能有霜，沿岸地區會有危險巨浪，進行例如磯釣、游泳及滑浪會有危險。

墨爾本：7至16度，間中密雲，Dandenongs區可能有驟雨。

布里斯本：9至22度，大致天晴。

珀斯：11至25度，間中密雲。

阿德雷德：9至17度，可能有驟雨。

荷伯特：8至16度，密雲。

坎培拉：零下3度至14度，早上有霜，之後間中密雲。

達爾文：17至30度，天晴。
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Published 21 May 2023 2:31pm
Updated an hour ago 2:40pm
By Wyee Yeung
Source: SBS