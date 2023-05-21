【具破壞力強風】吹襲東南岸三州 新州料逾五米巨浪

氣象局今早對塔州、新州東南部及維州東部，發出惡劣天氣警告。
塔州會受到高達時速125公里的強風吹襲，而維州東部風力時速也預計會超過90公里。
氣象分析指出，由於一股高壓系統經過西澳南部，而塔州東部就有一度冷鋒經過，形成今次的「具破壞力強風」。
氣象局警告，塔州西部中午過後，會有「具破壞力強風」。
維州遠東岸地區，今早也大風，另外Central Coast、Central Gippsland Coast及 East Gippsland Coast也有強風警告。
新州雪山區預計風力時速會高達100公里，新州南岸包括Illawarra去今早也有強風。
當局發出警告，新州沿岸地區會有大浪，預測明日早上大巨浪更可能高達超過5米，建議避免滑浪、磯釣及使用船艇。
澳洲明日（星期一）各大城市天氣預測
雪梨：8度至19度（攝氏，下同），天晴。遠西區清晨可能有霜，沿岸地區會有危險巨浪，進行例如磯釣、游泳及滑浪會有危險。
墨爾本：7至16度，間中密雲，Dandenongs區可能有驟雨。
布里斯本：9至22度，大致天晴。
珀斯：11至25度，間中密雲。
阿德雷德：9至17度，可能有驟雨。
荷伯特：8至16度，密雲。
坎培拉：零下3度至14度，早上有霜，之後間中密雲。
達爾文：17至30度，天晴。
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