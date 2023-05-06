雪梨歌劇院為節省成本 不會在英皇加冕儀式上亮燈慶祝

聯邦制的存廢以及澳洲是否要脫離英聯邦，自去年英女皇伊莉莎白二世女王離世後開始引起討論。英國亦有時事評論認為，查里斯三世民望不及其母親，能否維持聯邦制被視為對他支持度的表現。



英國有不少人反對查理斯三世的加冕儀式，他們認為政府應該節省這些開支和關注國民生活開支危機。 Source: AP / Kirsty Wigglesworth/AP 1999年，澳洲就曾是否成為共和國進行全國公投，55%的選民反對，然而近期的民意調查顯示支持度起了變化。





儘管包括首都坎培拉的議會大廈，周六晚上將以皇家紫色燈光照亮議會大廈，慶祝加冕儀式，但雪梨歌劇院不會加入其中，理由是在生活開支的危機下，此舉是可節省成本和切合民意。去年歌劇院曾亮燈悼念伊莉莎白二世女皇辭世。



已故英女皇女皇伊莉莎白二世2006 年訪問澳洲。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE 新州政府發言人表示，現時的慶祝安排符合社會期望，兼顧了(澳洲) 公共開支的問題。周日，議會大廈的慶祝活動包括澳洲軍人進行21響禮炮致敬，以及澳洲空軍的飛行表演。





澳洲總理艾巴尼斯會出席於倫敦舉行的加冕典禮，儘管他是一位共和主義者，他表示將在典禮上宣誓效忠查理斯國王。



澳洲總理艾巴尼斯會出席在倫敦舉行的加冕典禮。 Source: AP / Frank Augstein/AP 艾巴尼斯在上周五接受澳洲國營廣播公司ABC的採訪時表示，望看到澳洲人成為澳洲的元首，但這並不意味著對現行制度不尊重。





除澳洲外，查爾斯國王還是新西蘭和其他12個英聯邦國家的元首，但這一角色主要是象徵性的。





在英國，皇室支持者早兩日前已經在白金漢宮外紮營，希望可一睹新皇室於白金漢宮露台與民眾揮手的經典場面。





有反對加冕儀式的示威者，舉起 “ Not My King” 「不是我的國皇」的標語，表達不滿加冕儀式花費不菲。 Credit: Jon Super/AP 但有反對加冕儀式的示威者，舉起 “ Not My King” 「不是我的國皇」的標語，表達不滿加冕儀式所花的經費與國民面對的生活開支危機不成正比。





成實上，皇室並沒有公布加冕儀式的總開支數目。示威者表示，即使沒有這場儀式，也不會改變查理斯三世是英國國皇這個事實，這儀式只是為了他個人和皇室，對英國民眾意義不大。

