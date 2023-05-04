你會否參與向英國君主宣誓效忠的儀式？

Britain Australia

英國國王查理斯三世將會在星期六(6/5)正式登基， 而澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 一直是堅定支持共和的人， 但他卻表示，將宣誓效忠英國君主。 Credit: Jonathan Brady/AP

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

英國國王查理斯三世將會在星期六(6/5)正式登基， 而澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 一直是堅定支持共和的人， 但他卻表示，將宣誓效忠英國君主。

英國國王查理斯三世將會在星期六(6/5)正式登基， 而澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 昨天(3/5)亦成為首批在國王查理斯三世登基前與他會面的其中一位世界領袖，雖然艾巴尼斯一直是堅定支持共和的人， 但他卻表示，將宣誓效忠英國君主。

他較早前接受天空新聞訪問時表示，他希望澳洲擁有自己的國家元首， 並認為應該有一些程序，讓我們的民選機構、眾議院和參議院在這方面有發言權。

而他認為阻礙澳洲改變的其中一個因素是未能就向前的道路達成一致的看法。

總理還正式邀請了國王查理斯三世和王后卡米拉在方便的時候訪問澳洲。

而在今次國王查理斯三世登基時亦會打破了王室傳統，將邀請澳洲國民和其他英聯邦國家的公民積極參與這項儀式。所以，在今天的【大眾論壇】，想問問大家：『你會否參與向英國君主宣誓效忠的儀式？』
相關內容

逾百澳人仍滯留蘇丹 澳外長：他們或需乘船撤離

想參與英王查理斯加冕禮？一文看清如何在澳洲參與盛事

【荀工？】英國動物園請人 扮大鷹嚇走野生海鷗

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（5月4日）

Russia Ukraine War

俄羅斯指烏克蘭暗殺普京 專家提出各種疑點

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （5月4日）

antibiotics

單次處方兩月配藥量 藥劑師：加劇藥物短缺及病人過量用藥