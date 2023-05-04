英國國王查理斯三世將會在星期六(6/5)正式登基， 而澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 昨天(3/5)亦成為首批在國王查理斯三世登基前與他會面的其中一位世界領袖，雖然艾巴尼斯一直是堅定支持共和的人， 但他卻表示，將宣誓效忠英國君主。





他較早前接受天空新聞訪問時表示，他希望澳洲擁有自己的國家元首， 並認為應該有一些程序，讓我們的民選機構、眾議院和參議院在這方面有發言權。





而他認為阻礙澳洲改變的其中一個因素是未能就向前的道路達成一致的看法。





總理還正式邀請了國王查理斯三世和王后卡米拉在方便的時候訪問澳洲。





而在今次國王查理斯三世登基時亦會打破了王室傳統，將邀請澳洲國民和其他英聯邦國家的公民積極參與這項儀式。所以，在今天的【大眾論壇】，想問問大家：『你會否參與向英國君主宣誓效忠的儀式？』



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