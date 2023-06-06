【粉紅控注意】真人版芭比電影《Barie》導致它全球缺貨？

相信芭比娃娃是不少人的兒時回憶。一提及芭比娃娃，便會想起她的一頭金髮和標誌性的粉紅色「Dreamhouse」。





真人版芭比電影《Barie》即將於7月上映，預告片及主題曲都陸續公開。製作團隊則表示，塔建場景需要大量的粉紅色顏料，因此導致全球粉紅色油漆短缺。





「世上沒有粉紅色了！」電影的美術總監，曾獲6次奧斯卡提名的格林伍德（Sarah Greenwood）早前接受《Architectural Digest》的采訪時談到為了搭建夢幻和充滿童真的場景，所以需要大量粉紅色。





特別是芭比娃娃著名的「夢幻屋」，由道路到灯柱，全部都使用了熒光粉紅色。





格林伍德表示，由於他們使用了大量的粉紅色，導致「全球粉紅色的顏料用盡」。



「他們使用了我們所有的油漆」，塗料供應商ROSCO的全球市場副總裁普勞德（Lauren Proud）在接受《紐約時報》采訪時表示。





普勞德亦表示情況並不是那麼簡單。在2022年的《Baribie》製作期間，新冠疫情阻塞了全球許多產品和商品的供應鏈，包括ROSCO的油漆。





該公司還在從2021年初德州的深度寒流中恢復，該事件損壞了創建油漆所使用的重要材料。簡而言之，ROSCO的油漆庫存已經比以往少。





普勞德表示：「當時確實存在供應短缺，然後我們給了他們我們所能提供的一切。」





普勞德承認：「他們確實把我們的油漆庫存清空了。」





儘管如此，為確保有足夠的油漆繼續拍攝這部電影，這部電影主要在英國華納兄弟工作室的利夫斯登（Leavesden）進行。



《Barbie》是芭比系列的第一套真人電影，由著名女演員羅比（Margot Robbie）及高斯寧（Ryan Gosling）主演。電影在7月21日正式上映 Credit: Courtesy Warner Bros. Pictures/AP 在《Architectural Digest》的采訪中，《Barbie》的導演葛麗雯（Greta Gerwig）表示，粉紅色油漆對於保持電影美學的「童真」非常重要。強調了標誌性的「 Dreamhouse」必須格外異想天開才能完整呈現美學。





葛麗雯表示：「我希望粉色非常明亮，一切都幾乎太多了。」她強調她不想「忘記當我還是個小女孩時愛上芭比的原因」。





格林伍德依著葛麗雯的要求，這在電影的首個完整預告片中可以感受到龐大的粉色用量，其中展示了像玩偶屋一樣裝飾著床、擺滿服裝配飾的衣櫥、時尚的沙發、餐桌和滑梯的豪宅，所有這些都是粉紅色的。





角色駕駛的汽車、道路和照亮路程的路燈 - 全部都是粉紅色。他們跳舞的地板，也是粉紅色的。





《Barbie》是芭比系列的第一套真人電影，由著名女演員羅比（Margot Robbie）及高斯寧（Ryan Gosling）主演。電影在7月21日正式上映，澳洲於7月19日設有優先放映場次。









