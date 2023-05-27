【美國債務危機未消除】財政部對解決危機未如總統拜登樂觀

據路透社報道， 美國總統拜登（Joe Biden）和一位共和黨談判代表周五表示，他們正在努力達成協議，提高美國政府31.4萬億美元的債務上限，因為財政部警告稱，如果不採取行動，將在6月5日遭遇違約。





雙方已經進行了數周的談判，務求達成協議，提高聯邦政府自我設定的借款上限，同時共和黨也在推動大幅削減開支。如果沒有達成協議，美國可能面臨災難性的違約。





拜登對記者表示，談判情況看起來不錯，他對此感到樂觀。





共和黨代表麥克亨利（Patrick McHenry）表示，他同意拜登的看法，但同時警告談判尚未結束。





麥克亨利是眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與白宮的主要談判代表之一。麥克亨表示，對談判抱有希望，但必須確保在稅收上達成共識，在協議上達成一致，這是重大挑戰。



美國財政部長珍耶倫（Janet Yellen）警告，如果國會未能提高債務上限，美國最早將在2023年6月1日違約。 Credit: Cliff Owen/AP 美國財政部長珍耶倫（Janet Yellen）表示，違約有機會出現在6月5日，她亦曾表說過這一日期可能提前到6月1日，這意味著現時最新走向提供了更多時間解決問題。





談判最大分歧 — 政府開支和就業支援



雙方談判代表正在討論一項協議，就是在兩年內提高債務上限，但他們在是否加強某些扶助貧困家庭開友存在分歧。



據知情人士表示，現時談判最大分歧分別是削減社會安全網和部份政府開支。 Credit: Teun Voeten/Sipa USA 據CNN報導，麥卡錫在星期五的會議後離開國會大廈，他的一位高級副手告訴共和黨同僚尚未達成協議。





任何協議在拜登簽署成為法案前，都必須獲得共和黨控制的眾議院和民主黨主導的參議院的批准，這個過程可能需要一周以上的時間。





根據一位美國官員的說法，談判代表暫時達成了一項協議，將限制明年對許多政府計劃的開支。





社會安全網 (safety-net programme) 是談判中其中一個僵持不下的議題。社會安全網計劃旨在為失業或其他需要經濟援助的人提供臨時的保護和援助。





拜登及其民主黨同僚一直抵制共和黨所推動，要求56歲以下無子女的成年人，在符合醫療保險計劃Medicaid和食品援助計劃SNAP資格時，需證明他們正在工作或尋找工作。





根據無黨派的國會預算辦公室的說法，這將在10年內節省1200億美元，但也將迫使超過一百萬美國人退出這些計劃。民主黨表示，該提議只會增加繁文縟節，使本應符合資格的人被排除在外。





美國醫療保險計劃Medicaid和食品援助計劃SNAP在最近幾個月縮減了規模，拜登特別反栽減對Medicaid的開支的要求，該計劃截至今年1月已經覆蓋了8500萬美國人。





根據這位不具名官員的說法，考慮中的協議將增加軍事和退伍軍人護理的資金，同時基本上將非國防性的自由裁量性開支保持在本年度水平。





據去年的情況，協議可能也會削減對國家稅局的撥款，去年國稅局額外獲得了800億美元，部分用於加強執法並增加稅收。共和黨一直試圖撤銷那筆資金。





一些信用評級機構表示，他們已將美國列入可能降級的審查名單，這將推高借款成本，削弱其作為全球金融體系支柱的地位。類似的2011年僵局曾導致標準普爾下調美國債務評級。



一旦出現債務違約，可能引發市場的恐慌、美國國家信用評級下調，提高美國政府借款成本，並對全球金融體系產生連鎖反應。 Source: AP / John Minchillo/AP 美國債務違約指的是美國政府無法按時履行其債務支付義務的情況。這通常是指美國政府無法按照與投資者或債權人簽訂的合約條款支付本金或利息。





美國債務違約對其本土經濟和全球都有重大影響，當美國政府無法履行其債務支付義務時，可能發生債務違約，這便有可能觸發美國和全球金融市場危機。





由於美國國債被視為全球最安全的投資之一，一旦出現債務違約，可能引發市場的恐慌和信心危機。債務違約可能導致國家信用評級下調，提高美國政府借款成本，並對全球金融體系產生連鎖反應。

