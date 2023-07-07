數澳洲人超市購物「六宗罪」 英國移民戲稱：野蠻國度

一名在澳洲生活的英國人發片羅列本地人在超市的「不文明」習慣，但承認自己也被同化。而網民紛紛附和「我也有罪」。

pyjamas in supermarket

Credit: Facebook

影片社交平台TikTok上一名來自英國、在墨爾本生活的女子早前拍片，歷數澳洲人在超市的「野蠻」行為，引發網民熱議。

她在片中表示，經常
有人在超市赤腳購物
：「這粗俗又野蠻，但我也做過幾次。老實說，我住在海灘旁邊，我經常找不到鞋子。」

其次是試吃：「我不認為在付款之前吃葡萄可以接受，因為它是按重量計算。這（試吃）就像盜竊。我知道很多澳洲人會這樣做。」

第三大「陋習」是穿睡衣：「這非常野蠻和不文明。我也做過幾次。老實說，我想吃零食時，我想馬上吃到零食。」

第四點是把手伸到貨櫃的後排，拿走保質期靠後的商品。「我做過，我會繼續做。你知道食物有多貴嗎？我想它能放得久一些，因為扔掉食物對環境不好，我不覺得這是野蠻。」

但她對情侶在超市通道接吻頗有意見：「我只想過去，別令我這天更難過。」最後，她形容，把不要的商品放到錯誤的貨架是「可怕」的行為：「你簡直是怪物。我也做過，我深感內疚。讓我們一起穿著睡衣做怪物。」
發佈者表示這六大行為，自己中了其中四個。影片吸引大量網民留言，紛紛承認自己「有罪」。

一位獲最多點讚的網民誠實表示，自己也會挑保質期來購物，並把商品放到錯誤地方，除了冷凍食品。更多人留言承認自己大部份或全部都有做過，包括自稱在超市工作的網民。

不過並非所有人都能接受這些「陋習」。一位自稱做超市經理的網民表示：「唯一困擾我的就是（把商品）亂放在貨架。」另一位網民稱自己也曾亂放東西，直至去超市工作後，改掉了這個習慣。

也有網民對不穿鞋子感到震驚：「甚麼？赤腳？太野性了！」有人問：「進商店不用穿鞋子嗎？」也有人留言說曾因赤腳而被北領地Alice Springs的購物中心拒之門外。

該名TikTok用戶還發佈過影片，在當地購物中心外的河邊見到魔鬼魚在暢泳，笑言「只有澳洲才會發生」，同樣吸引不少網民關注。
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Published 7 July 2023 1:42pm
Updated 2h ago 1:54pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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