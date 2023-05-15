今日大事(5月16日)

以下為 2023年5月16日（星期二），詳盡新聞內容。

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北約秘書長斯托爾滕伯格希望加強與澳洲的關係 Credit: IN

新西蘭旅館發生大火 至少有 6 人死亡

新西蘭惠靈頓市中心一棟有四層樓高的旅館發生大火，現時證實至少有6 人死亡，約 30 人下落不明。

大火發生於阿德雷德路的 Loafers Lodge旅館，相信火警於頂層燃起。52名旅館住客已經疏散，警方初步估計，死亡人數少於10 人。

警方正尋求公眾協助，尋找下落不明的人士。

警方表示，他們正努力找出居住在該地點的人士，或認識有人居住在該地點的人士。而如果知情的人士可以撥打 105 聯絡警方的 Operation gross。

總理希金斯 (Chris Hipkins) 愈嚟讚揚消防員的努力。同時亦向死難者及其家屬表示慰問。

希金斯表示，預計死亡人數會繼續上升。
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新西蘭旅館發生十年一遇「致命大火」 客房近全滿

昆州警方將獲重新使用鎖喉圈

經過12個月的檢討和爭議，昆州警方經再次准許警員在某些危險的情況下，可以使用有事前具致命性的頸部約束裝置 — 鎖喉圈。

昆州警方發言人表示，昨天已向昆州警方服務的警員澄清，重申警員在執行普通警務過程中，不能使用鎖喉圈，但可以合法用於防止死亡或嚴重身體傷害的暴力事件。

北約希望加強與澳洲的關係

北大西洋公約組織秘書長斯托爾滕伯格（Jens Stoltenberg）在哥本哈根的民主峰會上發表講話，向與會者表示，北約將在 7 月，在立陶宛首都維爾紐斯舉行的大型峰會上，與澳洲等國家接觸，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)亦獲邀參加這次峰會。

他說，北約意識到，雖然他們處於北半球，但認為亞太地區發生的事情亦很重要。

斯托爾滕伯格表示，他們將與亞太地區的夥伴合作，將在歷史上第二次邀請日本、南韓、新西蘭和澳洲的國家元首和政府首腦參加今次峰會，他們意識到在亞洲和太平洋地區發生的事情，對北約十分重要，因此他們正在加強與他們的夥伴關係。

聯邦長者護理部長威爾斯：目前預測行業將增加多少新員工言之尚早

聯邦長者護理部長威爾斯（Anika Wells）表示，根據最新的移民工人優先協議，目前預測該行業將增加多少新工人是言之尚早。

根據一項長者護理勞工協議，技術移民將獲得優先簽證處理，並有途徑在兩年內獲得永久居留權，鼓勵更多人加入長者護理行業。

珀斯首間長者護理機構簽署了這個計劃，將在未來五年內僱用 570 名員工，但威爾斯向澳洲廣播公司表示，現在確定全國將有多少新員工加入該行業是言之尚早。

維洲綠黨推動加強基於性和性別的反誹謗法

最近接連發生針對跨性別者和移民權利的衝突後，維洲綠黨推動加強反誹謗法。

綠黨將在幾天內向維州議會提交一項法案，希望修改法律以涵蓋基於性和性別的誹謗。

根據立法，因某人有愛滋病毒或愛滋病狀況、雙性人士或有殘障而被誹謗，亦將被定為非法。

現行法律只保護維州民眾免受種族和宗教誹謗。
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跨性別人士為運動用品宣傳惹爭議

維州自由黨議員迪明表示：不會放棄自由黨

維州自由黨議員迪明（Moira Deeming）表示，就算她被開除黨籍，她都不會放棄自由黨。

自由黨上星期召開黨團會議，投票通過開除迪明黨籍。

事緣迪明3月參加墨爾本的一場反跨性別權利的集會時，有被指是新納粹分子的示威者，多次行納粹禮。

迪明更表示會向維州自由黨黨魁佩蘇托(John Pesutto)提出誹謗訴訟。

迪明現時以獨立的身份，繼續在維州議會出任議員。

她向天空新聞表示，她認為被開除黨籍，並不反映自由黨所有成員的觀點。

澳洲可在 15 年內開發國內的核能系統 專家表示: 不值得

有專家向國會一個參議院委員會表示，澳洲可以在 15 年內開發一個國內的核能系統，但就認為不值得，原因是在經濟上不可行。

能源部副部長杜根（Simon Duggan）表示，澳洲聯邦科學研究機構CSIRO 所做的研究表明，大量的低成本可再生能源，將使核能在必要時難以競爭及作出部署。

澳洲保護基金會的核政策分析師斯威尼（Dave Sweeney）向委員會表示，核能產生的放射性廢物，是核能無法克服的負擔。
參議院委員會將於 6 月 15 日之前向國會提交有關報告。

億萬富翁柏嘉將會捐出700萬元 用作研究澳洲的精神健康問題

澳洲億萬富翁柏嘉(James Packer)宣佈，將會捐出700萬元，用作研究澳洲的精神健康問題。

柏嘉在 2020 年透露他患有躁鬱症。

他希望他對精神健康研究的貢獻，可以在該領域產生積極成果，並顯著改善澳洲和世界各地、正與精神健康問題搏鬥的人、以及他們的生活。

這700 萬元將用作支援雪梨新南威爾士大學的精神健康研究，並設立「柏嘉情緒障礙」的教席。

土耳其總統大選候選人得票率均未過半 將進入第二輪投票

在大選中，由於尋求再度連任的總統埃爾多安（Recep TayyipErdogan），同得票第二多的反對派「民族聯盟」陣營領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kilicdaroglu）均未能獲得過半數選票，因此必須在今個月最後一個周末進行第二輪投票決勝負。

不過，獲得5.2%選票、排名第三的國民黨候選人奧安(Sinan Ogan)就表示，雖然他會就在決選投票中支持誰的問題徵求黨內成員的意見，但由於他同意不向親庫爾德政黨作出讓步，所以，他只能支持反對派候選人克勒奇達爾奧盧。

克勒奇達爾奧盧在日前的大選中，得票落後埃爾多安4.4%。奧安說，在今次大選中，反對派未能獲得大多數人的支持，是因為在2月的土耳其大地震上所作出的回應， 未能取得公眾的信任。
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土耳其 7.8 級大地震 土敘兩國死亡人數逾 3,700

俄羅斯向伊朗購買更多攻擊無人機 法國將向烏克蘭提供遠程導彈和其他支持

美國國家安全委員會發言人柯比(John Francis Kirby)表示，俄羅斯先前向伊朗購買的400架無人機，大部分已於對抗烏克蘭的戰事中使用完畢。俄方現時正尋求向伊朗購買更多先進的攻擊無人機。

他亦指，美國相信伊朗正考慮向俄羅斯出售數百枚彈道導彈，但暫時並無具體證據顯示雙方已經進行交易。

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，該國已經準備好立即在法國培訓烏克蘭的戰鬥機機師。早前，英國亦向訪問該國的烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 承諾，向他們提供遠程攻擊無人機。

馬克龍表示，他和澤連斯基並無討論法國是否會向烏克蘭提供戰鬥機的問題，但法國將向烏克蘭提供遠程導彈和其他支持。
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【一線轉機？】俄羅斯：普京已準備與烏克蘭談判

歐元區今年經濟成長 歐盟調升至1.1%

歐盟表示，今年內都不會出現經濟衰退。同時，今年當地的國民生產總值亦會增長1.1%。

不過，歐盟亦警告表示，烏克蘭的戰事將令歐洲經濟蒙上長期不確定性的陰影。

歐盟經濟專員席爾瓦利（Paolo Gentiloni Silveri）表示，預計歐洲經濟體目前面臨的其他一些問題將有所緩解，這意味著明年的增長將會上升至 1.6%。

席爾瓦利表示，到 2024 年，增長有望增強。預計屆時通脹會放緩、就業會持續擴張，同時工資亦會有強勁增長，令家庭的實際收入增加，帶動私人消費反彈。

78歲美國國籍香港男子 判處無期徒刑同剝奪政治權利終身

擁有美國國籍的78歲香港男子梁成運，昨日在江蘇省蘇州市中級人民法院，裁定間諜罪成，一審判處無期徒刑同剝奪政治權利終身。

另外，亦沒收其個人財產50萬人民幣。

根據法院指出，梁成運持香港永久性居民身份證、港澳居民來往內地通行證和美國護照，因涉嫌從事間諜活動，如2021年4月被江蘇省蘇州市國家安全局，依法採取強制措施。

而美國駐華大使館表示，知道有關案件，但基於考慮私隱問題而不便作進一步評論，指美國國務院會優先確保海外美國公民的安全。

體育消息

澳洲國家女子足球隊Matildas的中後衛球員肯尼迪（Alanna Kennedy ）與英國曼城續約兩年。

28 歲的肯尼迪自 2021 年以來，一直效力曼城， 而今次將續約至 2025 年年中為止。

肯尼迪於曼城的網站上表示，與曼城續約是一個容易的決定。

肯尼迪自 2012 年首次代表澳洲國家女子足球隊Matildas出賽以來，已經代表澳洲出賽達 108場賽事。

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Published 16 May 2023 9:14am
By Timothy Wu, Selina Kong
Source: SBS