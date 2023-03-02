今日大事(3月3日)

俄烏戰以來美俄官員首次正式於二十國集團峰會會晤





在印度舉行的二十國集團峰會期間，美國國務卿布林肯及俄羅斯外長拉夫羅夫進行臨時會面，亦是自俄烏戰爭以來，美俄高級官員首次正式會晤。





布林肯表示已再次向俄國要求結束俄烏戰爭。同時警告，美國將隨時準備向俄國進行戰略性軍事控制，將會是冷戰高峰期時美國對蘇聯進行的行動。





布林肯表示已向拉夫羅夫重申上周在聯合國，以及今天向 G20 外長所發出的言論，就是見前應該結束這場侵略戰爭。





「但總統普京似乎仍然沒有興趣進行和談，同時亦加強對烏克蘭的殘酷對待，對方一直強調、除非烏克蘭接受俄方提出的『新領土方案』，否則不會進行和談。」





修改公積金稅務優惠政策的爭議





有傳媒報道，當局修改公積金的稅務優惠政策，或令超過50萬人要交更多入息稅。





聯邦政府早前表示，公積金存款超過300萬元的稅率從15%提高到30%，只會影響約8萬人。但有報道指，受影響人數實際有六倍之多。





這個問題也成為反對黨領袖達頓，在國會爭論的重點。達頓表示，結果不只是8萬人受影響，而是數十萬人，如果民眾 25歲時有 120萬元公積金，那政府將會對其未來的收益徵稅；如果持有的股票升值，在賣出之前政府已對其徵稅。達頓形容這些災難是難以置信的。







不過，副總理馬利士堅稱，對高額公積金提高稅率是負責任的做法。他表示，只有公積金超過300萬元的人才會受到影響，人數只佔0.5%，即超過九成九的人都不會有改變。他批評達頓及其前政府團隊遺留下一萬億元的債務但避而不談。





研究顯示西方國家關鍵技術發展落後中國





根據澳洲戰略政策研究所的一份最新報告顯示，大眾正擔心西方國家在關鍵技術發展方面遠比中國落後。





調查發現，在國防、太空、能源及人工智能等 44 個關鍵技術領域中，中國有 37 項正處於全球領先的位置。





而澳洲前陸軍司令瑞安少將向九號台指，報告表明澳洲及其他國家、目前必須更致力於研發工作，而他亦表示，雖然澳中貿易關係可能會改善，但雙方仍存在重點分歧。





他續指，中國試圖向外發表「和藹可親」的言詞，但事實上，他們在任何國際會議上，不論在歐洲還是在亞太地區，並沒有改變他們的行事方式。





「所以澳洲必須清楚與中國的關係，只是單純貿易關係，但在許多領域上，尤其是在價值觀方面，澳中仍確實存在分歧。」





俄軍掃蕩烏克蘭東部城市巴赫穆特





俄羅斯軍隊正挨門逐户掃蕩烏克蘭東部城市巴赫穆特，令當地淪為荒場。但仍有烏克蘭士兵堅守廢墟中的陣地，並於郊區、附近城鎮及村莊的路邊等地重新挖戰壕頑抗。





俄羅斯強調，他們的軍隊正同與進行跨境襲擊及劫持人質的烏克蘭破壞分子作戰。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，有武裝烏克蘭人闖入俄羅斯的布良斯克省，向一輛汽車開火及殺死一名平民。





他表示，俄軍正面對恐怖分子襲擊。目前俄軍正在採取措施消滅恐怖分子。





但烏克蘭總統澤連斯基的一名助手則認為，俄軍是借故挑釁。



俄軍掃蕩烏克蘭東部城市巴赫穆特。 Source: AP / LIBKOS/AP 香港尖沙咀地盤發生四級大火





香港消防員連夜撲救尖沙咀一個地盤發生的四級大火。





事發地盤前身為「海員之家」俱樂部，現正進行改建成為酒店的工程。地盤附近主要是購物中心、幾間酒店以及一些住宅及商業建築。警方表示，相鄰的四棟建築物也曾一度著火，但已被撲滅。





大火於當地昨日（3月2日）晚上11點左右開始燃燒，消防員架起雲梯撲救，但火勢越燒越烈。除了火屑四散，還有鐵皮等雜物從高空跌落彌敦道位置，有圍觀途人及時躲避。火情到今晨4點幾開始減弱，目前火勢已撲滅。





警方表示，附近一棟住宅大廈一度有130人要疏散。事件中至少有2人受傷送醫。





黃英賢呼籲中國在結束俄烏戰上發揮更大作用





外交部長黃英賢呼籲中國，在結束俄烏戰爭上發揮更大作用。





她在印度舉行的二十國集團外長會議上，和中國外長秦剛首次會面，雙方討論了解除貿易限制等議題。





黃英賢透露，她向對方表明，全球都希望北京，在俄烏戰爭問題上展現出負責任的領導力。





「我知道烏克蘭總統澤連斯基曾表示，相信中國會做正確的事、不會為俄羅斯提供武器。這個不單只是澳洲作出的呼籲，也是所有國家作出的呼籲。」





維州警隊被召見紀律聽證會的警員有上升趨勢





維州警隊被召見紀律聽證會的警員有上升趨勢。於 2022年，維州警察中有 17 名警員被解僱，另有 31 人在紀律聽證審理期間辭職。





去年約 100 場聽證會上出現的紀律問題包括不正當獲取和使用警方信息、性騷擾及掠奪行為、針對少數群體的誹謗行為、家庭暴力、酒後駕駛和吸毒。





警務處長帕頓（Shane Patton）表示，雖然大部份警員都做好職責，但仍有少數害群之馬。





「警方不會接受任何行為不當，或違反紀律的警務人員，這些壞份子一個都嫌多。警方正著手處理這些問題，事實上警方多年一直處理這些問題。不單是警員的行為，還繼續審視警隊的文化，加強紀律培訓，以及人權知識，讓每一位警員清楚他們應該做甚麼。但若有警員違反以上紀律，一定會被解僱。」





反對黨支持政府自行選擇核動力潛艇





反對黨表示支持政府自行選擇澳英美協議下的核動力潛艇，但相信美國製是最佳選項。





總理艾巴尼斯將於本月到訪華盛頓，屆時將聯同美國總統拜登、英國首相辛偉誠一起宣佈，澳洲選擇哪一款潛艇。





反對黨達頓已多次表示，美國的維珍尼亞級潛艇是可以最快交貨和價格最合適的選項，但英國有議員持不同意見。





但他表示無論工黨選擇哪一款，澳英美協議都會獲得跨黨派支持。「國家的第一要務是保衛人民，作出決定時應記住這一點。無論政府選擇英國潛艇、美國潛艇還是聯合設計的潛艇，反對黨都會支持，因為希望可以盡快收到潛艇。」





瓦努阿圖發生6.6級地震





南太平洋島國瓦努阿圖附近海域，於當地清晨5時04分發生6.6級地震，暫時未有傷亡及財物損毀報告。





據美國地質勘探局的消息，今次地震的震央位於瓦努阿圖奧爾里港西南偏西約80公里，震源深度為10公里。太平洋海嘯預警中心、並無發出海嘯預警。



瓦努阿圖發生6.6級地震。 Source: AAP 雪梨女子向議員發數萬封電郵被控





雪梨一名女子因為向一名議員一日內發去數萬封電郵而被控。





警方指，該名34歲女子在大約24小時內，用不同的電子郵箱向同一名國會議員發去32,397封電子郵件，令後者的網絡系統故障，無法和其他公眾聯絡。





女子被控一項未授權而破壞電子通訊。警方表示，隨著調查繼續，預計會起訴更多罪名。





西澳需花數年重建受洪水破壞地區





西澳政府表示，需要花費數年來完全重建受洪水破壞的Fitzroy Crossing地區。





北部的Broome和Derby仍然受暴雨侵襲，從Kimberley地區疏散到當地的居民繼續住在緊急安置的酒店中。





西澳緊急服務廳長道森表示，洪災過後，預計有100間房屋以及多條公路和橋樑需要重建。但他相信，在礦企Rio Tinto早前因為丟失放射性容器而作出賠償的資金支持下，有足夠的工人啟動重建項目。





道森表示，建築和技術工人已聯絡緊急服務部門和道路管理部門，將會有合同工進行重建工作。他們也會和通訊部門合作，確保有電工、水管工和建築工人負責房屋，一切都按部就班進行。





調查指澳洲人面對疫情以來最大財務困難





一份調查指，澳洲人將迎來新冠疫情以來最嚴重的財務困難。





國民銀行的調查發現，有四成受訪者表示正遭到某種形式的財務困難，該比例是疫情以來進行的調查中最高。





去年第四季度進行的調查顯示，聲稱財務困難的比例在過去三年持續提高，這些困難包括無法支付屋租和帳單、不夠錢買食物、無法支付按揭和貸款，或者在緊急需要時不夠財務能力。





根據調查結果，鄉鎮地區居民的生活開支危機比城市嚴重，而塔州是財務最困難的州份。



一份報告指，只有少數肥胖人士獲得針對性的體重管理支持。 Source: AAP 調查機構指肥胖病人體重管理支援不足





一份報告指，只有少數肥胖人士獲得針對性的體重管理支持。





由健康調查機構Research Australia發表的報告顯示，超過三份之二的澳洲成年人屬於超重或肥胖，該比例在15歲或以上的原住民之中達到七成。





過去10年，比例翻了一倍，預計還會增加，而肥胖問題每年造成120億元的開支。





報告建議家庭醫生增加對肥胖人士的協助。數據顯示，雖然大部分個案都是和遺傳、家庭及種族有關，但只有不足百份之1的病人獲得體重管理支持。報告又呼籲當局在這方面為家庭醫生提供培訓和資源。





新州新增一個原住民地區





雪梨新增一個原住民地區，他們在當地活動的歷史獲得正式承認。





新州政府宣佈，雪梨南部La Perouse成為原住民地區，意味著當地傳統土地擁有人的文化將會獲得保存和管理。





原住民已經在La Perouse定居超過7500年。在十九世紀，他們因為被殖民者驅逐出市區，還在附近的Frenchmans Bay進行了長期的反抗鬥爭。





阿根廷球星美斯遭槍手留下威脅字條





阿根廷球星美斯妻子家族擁有的超市遭兩名騎摩托車槍手槍擊後，槍手向美斯留低威脅的手寫字條。





事發位於阿根廷羅薩里奧市，當地市長賈夫金指責保安部隊未能有效打擊近年不斷增長的有組織罪案。





司法部的報告亦指，羅薩里奧的謀殺率，亦是阿根廷最高，因為當地充斥不同幫派的販毒團伙，並經常有衝突造成的傷亡報告。





現年35 歲的美斯、於三個月前剛帶領阿根廷隊在卡塔爾世界杯奪冠，阿根廷隊稍後亦會與南美其他國家進行兩場友誼賽。





體育消息





杜拜網球錦標賽，網壇「一哥」、塞爾維亞球手祖高域，以6 比 3 及 7 比 5，二盤直落擊敗波蘭球手靴卡斯，成功晋級準決賽，將會對戰俄羅斯球手麥維迪夫。



