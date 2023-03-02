SBS 新聞簡報（3月2日）

當局擬對郵政服務進行全面重整改革

聯邦政府計劃改革郵政服務，遭到工會反對。





澳洲郵政錄得8年來的首次赤字，信件業務減少，但收到的客戶投訴持續增加。





不過，通訊業工人工會的全國主席Shane Murphy表示，任何改變都應該是為了改善社區，確保民眾一星期五日都收到郵寄包裹。



反對黨指提高公積金稅率加重開支

反對黨繼續批評當局修改 公積金的稅務優惠政策 ，指此舉加重民眾的生活開支壓力。





金融部長嘉拉格爾表示，政府對公積金存款300萬元以上的人提高稅率，將可以緩解聯邦政府的財政壓力，令全體國民受益。





但反對黨領袖達頓質疑這個做法並不是為民紓困的優先選項。他說工黨承諾過有計劃緩解生活開支，但其治下物價就越來越貴。



國家黨籲開放東南亞鄉區工作簽證

國家黨呼籲擴大農業簽證來緩解鄉鎮地區的生活開支危機。





澳洲目前有 太平洋勞動力流動計劃 ，為太平洋島國和東帝汶的公民提供工作簽證，前往鄉鎮地區工作。





國家黨領袖利特爾波特表示，相關措施應該擴大到東盟國家，進一步增加鄉區移民來緩解人手短缺問題。他說全國還有17萬以上的崗位空缺，應該重新從東南亞引入永久居民。



澳洲支持瓦努阿圖入稟禁制環境破壞者

聯邦政府表示支持瓦努阿圖就氣候問題向國際法院提出的歷史性訴訟。





環保組織綠色和平的澳洲分部對此表示支持，形容此舉是為全球政府的氣候行動樹立標桿。



前部長：Robodebt有問題也要捍衛

皇家委員會對自動債務索償系統的調查繼續，前民政部長羅伯特否認有過錯。





他向調查聆訊作供表示，他有責任捍衛政府的項目，無論他個人對該系統有任何看法。





但他否認任內有錯誤使用該系統，亦否認有忽視對系統存在問題的法律建議。



國會建議改善職場父母福利金項目

國會一個委員會建議廢除備受爭議的ParentsNext福利金計劃。





該計劃由前政府制定，為那些子女開始上學而重返職場的父母而設，但被福利和女性團體批評過於嚴苛，結果成為對單親媽媽的懲罰。





委員會指該計劃缺乏靈活性，應重新設計新的政策取而代之。



美國務院批准對台6億美元軍售

美國政府批准對台軍售案，總值逾6億美元。





國防部表示，國務院已批准一項對台軍售方案，內容包括用於F16戰機的導彈，總值約6億1900萬美元。有關軍售已經知會國會，台方預計在一個月後生效。





美方透露，這批武器和設備包括200枚先進中程空對空導彈和100枚用於攻擊陸基雷達站的導彈，主要生產商是洛歇馬丁和雷神兩間公司。



希臘火車相撞惹示威者衝擊公司總部

事故已造成至少43人死亡，事後該國交通部長辭職。而事發地拉里薩的車站站長被警方拘捕並控以誤殺罪，但他指起因是技術故障。





而在雅典的Hellenic Train公司總部外，有民眾為死難者舉行守夜紀念活動和抗議，並一度和警員發生衝突。有鐵路職員在星期四發起罷工。



體育消息

法國足球名宿方亭去世，享年89歲。



