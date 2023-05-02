今日大事（5月3日）

【央行加息】行長解釋重新上調利率原因

央行昨日宣佈加息四分一厘到3.85厘，是11年來的最高點。





洛菲利指，決定加息的目的是將通脹率恢復到2至3%的目標範圍內，但是他承認還有很大差距。





「我們獲得證實已經度過了通脹的高峰期，這個是好消息。但這個消息並無改變我們的觀點，就是仍然要一段時間通脹才可以回落到目標範圍。」



【財案2023】家庭將獲托兒費用減免

超過一百萬個澳洲家庭將可以減低托兒服務開支，當局亦會額外撥款聘用更多幼兒教師。





聯邦政府將會在今個月公佈的財案裡面承諾在未來4年內撥款553億元，由七月起令托兒服務較易負擔。





這個工黨的大選承諾將會令全國大概120萬家庭受惠，包括超過40萬新州家庭、30萬維州家庭和28萬昆州家庭。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，減低托兒服務負擔是一個務實的措施，對兒童、父母、同國家都有利，並可以幫助舒緩生活開支壓力，令家長如有需要，可以返回工作崗位，或者增加工時。



當局捐款支持西澳瀕危鳥類

聯邦政府為紀念英王查理斯三世的加冕禮，將捐助一萬元以支持一種極度瀕危的鳥類——西地鸚鵡（Western Ground Parrot）。





據估計，目前全澳只剩下 150 隻西部鸚鵡，在Esperance以東偏遠的Cape Arid國家公園和Nuytsland自然保護區都曾見過牠們出現。





這種害羞、罕見的鸚鵡大部份時間都在野草茂密的荒地裡面。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，此次捐贈是為了紀念查理斯國王對保護和可持續發展的承諾。



總理抵英將出席國王加冕禮

總理艾巴尼斯昨日抵達倫敦，會在星期五 、六兩日（5/5、6/5）出席本周末英王加冕禮的官方活動。





獲邀出席儀式的澳洲代表團成員還有總督克利 （David Hurley）和各州總督。另外亦包括澳洲女子足球隊隊長卡爾 (Sam Kerr)、歌星Nick Cave、原住民藝術家Jasmine Coe、笑匠Adam Hills和居於倫敦的護士Emily Regan。



艾巴尼斯在社交平台上貼文表示，很榮幸代表所有澳洲國民出席儀式。





他已經先在白金漢宮與查理斯三世會面。而在此之後，白金漢宮因安全恐慌而被封鎖。





一名男子因涉嫌將獵槍子彈扔進宮殿範圍，而被警方逮捕。警方稱，男子還持有一個被認為是「有可疑的袋子」。





而作為預防措施，專家一度被召到場引爆。暫時並無任何關於開槍、或有人受傷的報告。



新西蘭部長突退黨 總理毫不知情

新西蘭一名在任部長突然宣佈退出執政工黨及轉投毛利黨，可能令當地10月大選的局勢有變。





據當地媒體在昨晚報導，退伍軍人事務部長瓦蒂里（Meka Whaitiri）突然宣佈退黨，據報，總理希健斯事前毫不知情，亦無收到任何消息。





身處英國倫敦的希健斯，向當地的新西蘭廣播電台表示，對方在他們之前的所有談說中都沒有提及退黨的事。





他說已向瓦蒂里留言，若有任何重大進展，他希望能盡快收到對方回覆。



非盟促蘇丹停火並提供人道支援

為了緩和蘇丹的持續衝突，非洲聯盟委員會昨日宣布一項同聯合國及跨政府發展管理局合作的計劃。





在位於亞的斯亞貝巴的非盟總部舉行的新聞發佈會上，非盟委員會主席的發言人Mohamed El Hacen Lebatt宣布有關消息時指，他們都同意，不論是集團式定是個別國家，大家都應更集中、盡快、有條件、有效率地令蘇丹全境停火。





「非洲聯盟已經同意，通過一切方式，盡快為蘇丹國內和所有鄰國及邊界內的居民，提供人道支援，而目前，數以萬計的蘇丹人經已逃離當地。」





蘇丹於 4 月 15 日起，爆發由政府軍同名為快速支援部隊的敵對武組織之間控制權之戰。 戰事已持續數周 ，其他國家正試圖說服這兩方停止戰鬥及重返談判桌。





蘇丹衛生部公布的數字顯示，衝突爆發以來，已造成550人死亡，4900多人受傷。



港府改革區議會提高參選門檻

香港政府昨日宣佈，將會推出「區議會改革方案」。





新改革之下，下屆區議會議席，將分別由直選、委任以及三個地區委員會互選下獲得，而參選者提名門檻將會增加，除了當區市民提名，亦要得到地區委員會成員的提名，同時必須通過資格審查以符合「愛國者治港」原則。





特首李家超昨日出席活動時表示，新方案將重塑區議會，當局有決心要將區議會被騎劫、被癱瘓的亂象連根拔起。他又說會將他口中所稱的「反中亂港分子」趕出區議會。





香港的各個建制派政黨都表示，會支持政府提出的區議會改革方案。民主黨則感到失望，認為區議會的民主成份和職能發揮都比預期更低。



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雲南5.2級地震 建築物受損

中國雲南保山市昨晚發生5.2級地震，震央位於隆陽區瓦窯鎮，暫時無受傷報告，但有建築物受損。





地震在當地昨晚深夜約11點半發生，震源深度為10公里，附近的大理、臨滄、楚雄、芒市等地有明顯震感，9分鐘後再發生另一次4.4級餘震。





當地媒體報道，有部份鄉鎮醫療機構建築物的牆身裂開及脫落，設施設備受損。雲南省地震局表示，正對地震情況進行緊急研判，具體災情仍在統計中。當局亦指，目前震央地區的水電及通信，已基本正常。



美國荷里活編劇罷工 白宮促談判

美國荷里活編劇進行大罷工之際，白宮新聞秘書尚·皮埃爾（Karine Jean-Pierre）要求勞資雙方重返談判桌。





美國作家工會正尋求提高編劇薪酬待遇，包括要求當影視作品於串流平台播放時，公司應向編劇提供補償的制度。





但工會的談判代表和迪士尼、Netflix等電影公司，未能就提高薪酬一事達成共識，因而發起今次工業行動，有數以千計的荷里活編劇參與，令整個荷里活及電視製作工作陷入混亂。





尚·皮埃爾要求雙方再進行談判，並強調總統拜登一直是工人權利的堅定擁護者。





「白宮已三番四次被問及，已不止一次清楚表明當局對罷工的立場。總統拜登一直致力加強工人的權益，包括通過委任全國勞資關是委員會成會，並努力推進保護組織權法案，都是為了達成這個目標。」



烏干達修例區分性小眾及同性戀罪行

東非國家烏干達通過反同性戀法案的新版本，似乎將識別為性小眾被視為犯罪一項刪去。





總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）上月將該法案退回國民議會，要求作出改變，區分性小眾身份和實際參與同性戀行為。





該法案的原來版本規定對同性戀者判處無期徒刑，對犯罪嚴重的同性戀者判處死刑。嚴重的同性戀被定義為與愛滋病毒感染者以及與兒童或是身心障礙者發生性行為。





發起法案的國會議員Asuman Basalirwa將用語描述為高度技術性。「我記得開會時同事提到用語可能太墨守成規。事實上，我的同事，黨魁穆塞韋尼需要更言簡意賅的用語。我們一直就此作出努力，希望所有人都能夠理解這個法案。」



維州政府承認保釋法例過嚴影響原住民

司法及社區安全廳秘書長Kate Houghton昨日在一個原住民修好聽證會上表示，政府應該知道修改法例令到原住民監禁數字增加，將會導致羈留中死亡數字上升。





她承認，自從1991年一個皇家委員會調查羈留中死亡事件以來，有23名原住民在維州監獄中死亡，10人在警方羈留以及相關行動中死亡。





今年較早時，維州政府宣佈會改革當地嚴厲的保釋法。



昆州警方清拆原住民安置區與示威者起衝突

警方在布里斯本附近一個被列為發展土地的前原住民安置區內，驅逐了一批佔住當地的原住民示威者。





今日清晨 Deebing Creek 區內一批臨時房屋被清拆時，示威者同保安人員發生衝突。





發展商 AV Jennings 七年前購入這塊土地作為地產發展，並下令驅逐示威者。發展商表示獲得所需的許可，包括一些原住民長老的支持，去採取行動。





但是示威者聲稱當地是一個屠殺地點，必須要保存。其中一名示威者Jody Williams指警方進入有關的範圍的時候，並無出示任何法律文件。





「我們並無收到任何法律文件，我們獲告知是代表 AV Jennings（的行動），而我們仍然未見到任何形式的法律文件將我們驅逐。」



西澳原住民傳媒記者住宅遭警方搜查

據報兩名西澳記者的住宅被警方入屋搜查，並有個人物品被充公。





代表他們的工會——傳媒、娛樂及藝術聯盟表示，獲悉警方帶走了同他們作為記者工作有關的電腦、電話和SD卡。





工會指這些工具裡面有秘密資訊，可能會危害到消息來源，妨礙記者的工作。





這批工具屬於兩名駐 Karratha 的記者，他們是為獨立原住民廣播機構 Ngaarda Media 工作。





在警方的突擊搜查之前，其中一名記者被指正在記錄在 Burrup Peninsula 一個新肥料廠建築地盤內一些原住民岩石畫被移除的情況。



網球明星母親遭持槍劫車 疑犯被捕

一名男子涉嫌偷取澳洲網球手基爾喬斯（Nick Kyrgios）的汽車，並用槍威脅他母親，疑犯被控持械行劫。





32歲的疑犯是一名坎培拉居民，被控5項罪名，包括被吊銷牌照後駕駛、拒絕遵照警方指示停車。





據澳洲廣播公司根據法庭文件報道，首都領地地方法院拒絕疑犯保釋。





疑犯被指用一枝長槍威脅基爾喬斯的母親，要求交出他部綠色 Tesla的車匙。事後基爾喬斯用他手機的定位程式協助警方追蹤到失車。



布市工廠大火 一消防員傷重不治

布里斯本工廠大火中受重傷的一名消防員在醫院中不治。





火警發生於昨日清晨，在布里斯本以南的 Slacks Creek 工業區。事件中三名消防員受傷被送院，其中一名昨晚終告不治。





死者是女消防員Izabella Nash，在2014年加入消防隊服務。



體育消息

國際足協主席因芬天奴 (Gianni Infantino) 表示，除非五個歐洲足球大國的媒體，能夠改善對女子足球世界盃的重視程度，否則他會取消這五個國家今年的轉播權。





因芬天奴不滿，包括英國、西班牙、意大利、德國和法國等五大歐洲足球強國，對女足世界盃的轉播權報價比男子世界盃少了100倍。他認為情況不能接受，指是對全世界球員及所有女性的不尊重。



