蘇丹交戰雙方同意再停火3日

首都內的戰爭斷斷續續地進行，但蘇丹軍隊和準軍事組織快速支援部隊（RSF），已同意將停火時間延長72小時。





RSF在一份聲明中表示，將停火協議延期是「回應國際、地區上和當地的呼籲」，目的「以便開放人道救援通道、加速使公民和居民能移動到安全區域，並能夠滿足他們的需求」。





許多蘇丹人在因衝突事件發生後，變得流離失所後而被迫逃離蘇丹。





他們曾前往鄰國包括乍得（Chad）和埃及等避難。





一名蘇丹男子說，他的村莊遭到武裝分子襲擊後，他被迫逃往在乍得的聯合國援助營地。





這名男子表示，事情在大約凌晨 1 點、2 點和 3 點開始。他們在當地的警察局避難。但警察向他們表示不能留下來，因為戰鬥已經開始。他打電話給他的家人，叫他們離開，然後他們就徒步逃走。





聯合國難民事務高級專員的高級緊急協調員德格拉 (Brice Degla) 表示，該機構已在乍得增加人手，以幫助流離失所的人士。





德格拉表示，如果現在不採取行動，那就會太遲。雨季即將在數周後來臨，如果不向人們提供任何援助，道路將被封鎖，這裡的所有難民將被困住，機構肯定需要在水、醫療和住所方面盡快提供援助。



蘇丹4月中爆發內亂以來，衝突持續兩個多星期，已令數百人死亡，數萬人逃離家園，人道主義團體紛紛為陷入衝突的民眾提供支援。





紅十字會表示，經過兩星期的努力，終於能夠向蘇丹醫院提供補給物資。





該會指出，由約旦空軍幫助運抵蘇丹的醫療設備，足以治療1,000名病人或穩定1,500名病人的狀況。





蘇丹澳洲醫療專業人員協會表示，蘇丹約有 80% 的醫院停止運作，而那些仍在運作的醫院幾乎沒有物資供應。





紅十字會發言人沃素福 (Patrick Youssef) 說，由於最多致命暴力事件發生在蘇丹首都喀土穆附近，他們正努力將援助物資送到該區。





沃素福指，希望盡快將這些物資送到首都最繁忙的醫院。目前他們仍未確定送去哪些醫院，但團隊正在喀土穆進行有關工作。



在多次停火協議和外交失敗後，蘇丹當地人擔心持續不斷的衝突會使國家處於全面內戰的邊緣。





自最近的暴力事件開始以來，美國政府和多國合作夥伴已幫助近 1,000 名美國人離開蘇丹，而第二支政府車隊於週日抵達沿海城市蘇丹港。





這是大批的國際疏散工作的一部分，世界各國都在尋求讓自己國家公民安全回家。





與此同時，聯邦政府繼續敦促澳洲公民離開蘇丹。到目前為止，已有155名公民撤出。





外交部長黃英賢(Penny Wong) 指仍在當地的澳洲人應該「強烈考慮盡快離開」。





她建議可嘗試往距離喀土穆大約 800 公里的蘇丹港，乘搭國際合作夥伴的疏散渡輪





她說，聯邦外交和貿易部 (DFAT)的政府人員將在港口現場協助澳洲人。





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