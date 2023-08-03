今日大事（8月4日）

艾巴尼斯反撃達頓批評

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在「原住民之聲」入憲公投被批評為分裂國家之後，作出反擊。





反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 之前曾在國會上表示，艾巴尼斯「能力不足」，又指責他刻意隱瞞「原住民之聲」諮詢機構如何運作的細節。





達頓說：「總理刻意對工黨選民及澳洲公眾隱瞞有關資訊。這就是為何情況變得越來越差劣的原因，正正因為總理正在試圖分裂國家。」





但艾巴尼斯則表示，達頓在 2009 年抵制了「向被盜一代」作出道歉，亦拒絕參加今年原住民伽馬節 (Garma Festival)，與原住民代表討論「原住民之聲」入憲公投的提議。





艾巴尼斯說，國會兩大黨派都表明支持在憲法上承認原住民的地位，兩大黨派都表示支持透過立法設立原住民諮詢機構。但唯一不同的是，工黨提出透過在憲法上承認原住民地位以達到有關目的，而這正是澳洲原住民族過去二十多年來一直要求的。



聯邦政府將撥 640 萬建新教育設施

聯邦政府宣佈，將會撥出 640 萬元，在北領地東北部 Arnhem Land 興建一個全新的教育設施。





原住民伽馬節 (Garma Festival) 今天在 Arnhem Land 開幕，一直持續至星期一 (8 月 7 日)，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 亦將會出席。





有關撥款將會用作在當地興建一座高等及職業教育設施，為當地人提供接受高等教育的機會。



政府就NDIS津貼審查

政府正針對國家殘障保險計劃 (NDIS) 批出的超過四億元的津貼金進行調查，懷疑有關被發放的津貼涉及欺詐成份。





政府在去年 10 月成立詐工作組，以檢討 NDIS 當中涉及的欺詐情況，目前該工作組正監督 46 項欺詐調查。





聯邦國家殘障保險計劃事務部長索頓 (Bill Shorten) 向國會表示，原本的調查個案宗數只有 38 宗，但今年 4 月以來又再發現額外一億元的津貼款項可能涉及欺詐行為。





他說，有時候政府的津貼計劃可能會吸引一些人，為一己私利挪用款項。





索頓說：「他在作為反對黨議員時已有這個觀點，而在工黨當選執政後亦得以證實，澳洲社區內有些人詐取 NDIS 參與者應得的款項、搶劫這些參與 NDIS 計劃的人，有時候更不僅以不道德的方式作出這些行為，甚至是犯罪的手段進行欺詐。」



國會成立新聽證會研究水災保險事宜

國會一個新設立的調查聽證會將研究去年 (2022 年) 毀滅性水災後的保險保費可負擔能力及索償申請的處理手法。





去年多個州份受洪水肆虐，但很多受影響災民仍未收到保險公司的賠償，有關的索償申請處理手法備受外界抨擊。





但金融服務部長鍾斯 (Stephen Jones) 表示，有關調查聽證會將不會成為點名指摘保險行業的機會。





他表示，調查的目的是為找出原因並尋找解決方案。





鍾斯說：「災難來襲絕對是一場悲劇，不單是對災民的財務悲劇，亦是一場社會及情感慘劇。民眾購買保險，就是為保護自己免受這些悲劇影響或減輕災難對自己財務的影響。他認為，民眾不應為索償申請流程管理不善而需要承受額外的焦慮。」



維州州長或不會出席放棄主辦英聯邦運動會聽證會

維州州長安德魯斯 (Daniel Andrews) 或將不會出席一個獨立調查該州放棄主辦 2026 年英聯邦運動會的聽證會。





由聯邦國會一個委員會進行的一項獨立調查，將調查維州州政府放棄舉辦該場英聯邦運動會的決定，並在數星期內前往維州舉行聽證會。





委員會主席兼國家黨參議員卡納萬 (Matt Canavan) 已致函安德魯斯及前英聯邦運動會負責廳長艾倫 (Jacinta Allan)，要求兩人出席聽證會，但邀請未獲接納。





委員會成員兼國家黨參議員麥肯茜 (Bridget McKenzie) 形容，安德魯斯及艾倫不願意與參議院合作是錯失機會，但承認無權強迫他們出席。





她表示，該參議院委員會原本是為研究 2032 年奧運會及 2026 年英聯邦運動會的準備工作而組成，將會傳召英聯邦運動會聯合會主席馬丁 (Dame Louise Martin) 及行政總監薩德爾 (Katie Sadleir) 作供。



無家可歸者求助激增

一份由澳洲無家可歸者協會 (Homelessness Australia) 發表的新報告顯示，隨著本地住宅物業出租空置率達到歷史新低，對無家可歸者支援服務的需求則隨之增加。





報告發現，在 2022 年 12 月至 2023 年 3 月期間，尋求支援的人數激增 7.5%。其中昆州的增幅最大，其次為西澳及新州。





報告亦發現，女性及兒童佔所有無家可歸者服務受益人多達 74%。



新州議會通過新法 禁公開嘲笑他人宗教信仰

新州州議會通過新法例，將公開嘲笑其他人的宗教信仰列為非法行為。





之前，以他人的種族、性取向、跨性別身份認同感及感染愛滋病患毒等情況作出誹謗性行為，經已被列為非法行為。政府表示，新改變將令宗教信仰亦與上述情況看齊。





推動新法律通過的新州律政廳長戴利 (Michael Daley) 表示，基於一個人的宗教信仰作出誹謗行為是完全不可接受的。



「護身軍刀」軍事演習於今日結束

來自澳洲、美國及其他 11 個國家的三萬名士兵，將在今天 (星期五) 結束為期兩星期的「護身軍刀」軍事演習。





演習期間發生的一場災難性直升機墜毀事件令今次演習蒙上陰影，而尋找四名涉事軍人遺骸的搜索工作則仍在進行當中。





澳洲國防軍昨日 (星期四) 證實，在搜索過程中發現懷疑人類遺體殘肢。





演習總監希爾 (Damian Hill) 準將向澳洲廣播公司 (ABC) 表示，所有人都受今次事件影響。





希爾準將說：「目前搜索工作仍在進行。聖靈群島 (Whitsundays) 當地天氣非常具有挑戰性，而且預測亦會持續至下周中期。但他向所有人保證，他們將盡最大努力將服役人員 (的遺體) 帶回到家人身邊。他說，這樣的事件影響整個國防軍大家庭，而不僅是穿著制服的軍人；同時亦影響國防軍人員的家人、朋友等。」



特朗普華盛頓聆訊中否認控罪

美國前總統特朗普被指控散佈大選舞弊的謊言以推翻 2020 年總統選舉，他在法院內否認控罪，並已離開。





事緣他的支持者於 2021 年 1 月 6 日曾衝進國會大廈，試圖阻止國會證明他的落敗。





特朗普在離開華盛頓前曾簡短地向媒體發表講話。





特朗普表示這一日對美國而言是一個非常悲傷的日子。當他在車內穿過華盛頓時，看到這裡的骯髒、腐敗，所有殘破的建築、牆壁和塗鴉，讓他感到悲傷。（華盛頓）已與他離開時完全不同，令人悲傷。他表示現在正發生的事，是美國從來未出現的政治對手迫害事件。]]





特朗普的法律女發言人哈巴（Alina Habba）表示，法庭一直試圖阻止特朗普參加2024年的總統競選。





哈巴說：「每個法庭都應該將這件事整體地看待，這一件不是僅僅關於1月6日的案件。時間線涉及幾個月。（對手）試圖將一個個體同一場選舉活動、總統競選捆綁，使特朗普分心在庭上參加調查，無法適當地參與2024年大選，這並不可行。」





下一次審訊將於8月28日在華盛頓舉行。



南韓首爾發生持刀襲擊 12 人傷

南韓首爾附近發生一宗持刀襲擊事件，造成至少 12 人受傷。





這名男子在高峰時段的行人道上開車撞到 4 名途人，落車後持刀進入一間百貨公司，隨機襲擊刺傷行人。





警方拘捕了一名 20 多歲、身穿黑衫的男子。





南韓國家警察局長稱，這是一宗無差別襲擊事件。





接近兩周前，首爾曾發生另一宗持刀傷人事件，造成 1 人死亡、3 人受傷。



環保組織向英國首相作出抗議

環保組織綠色和平的成員以黑布覆蓋英國首相辛偉誠的私人住宅，以抗議政府的能源政策。





英國綠色和平組織發布的片段顯示，抗議人士以大片黑布覆蓋住宅屋頂，而另外兩人則高舉橫額，上面寫上「辛偉誠 – 石油利潤還是我們的未來？」以示抗議。





有消息稱 4 名抗議人士已被捕。





2019 年，英國在前首相文翠珊（Theresa May）的領導下，制定目標 2050 年實現淨零碳排放，並迅速建立可再生能源產能。





但抗議人士批評政府近年來的記錄。



尼日爾軍政府支持者計劃遊行

尼日爾軍政府的支持者，計劃在首都尼亞美遊行抗議制裁，並要求幫助尼日爾打擊伊斯蘭叛亂的駐尼日爾法國軍隊撤離。





尼日爾前總統衛隊隊長蒂亞尼，將總統巴祖姆禁錮在官邸，並宣布自己為國家領導，他在周三（8月2 日）晚間於國家電視台發表講話時，發誓不會屈服。





西非國家經濟共同體的國防部長，正在尼日利亞首都阿布賈舉行會議，該組織已實施制裁，並表示，如果軍隊在周日之前未能讓巴祖姆重新掌權，就有可能會授權使用武力。





反對團體的一名成員稱，西非經共體國家採取的制裁並不人道。





他表示，他們將向所有西非經共體國家以及所有對尼日爾採取不受歡迎和不人道措施的人示威，尼日爾正在擺脫殖民主義的枷鎖。



颱風杜蘇芮對中國涿州造成歷史性洪水

周四（8月3 日），在中國涿州市，義務救援人員使用建築載機從被淹沒的房屋疏散居民，該市在颱風杜蘇芮下遭受歷史性的洪水襲擊。





杜蘇芮登陸中國南方後，極端降雨襲擊中國北方，北京打破了 140 年來的降雨記錄，附近的河北省亦正經歷 1 年多的降雨量。





水利部門一名官員周四對官方媒體表示，河北涿州是受災最嚴重的城市，洪水可能需要 1 個月的時間才能消退，超過 10 萬居民被迫撤離。





一位姓田的涿州當地人說，從周日（30 日）起她就無法離開家中。





她透露，7 月 29 日晚上開始下雨，8 月 1 日水位上升，情況開始變得嚴重。



兩名美海軍涉向中國洩國家資料被捕

2 名美國海軍士兵涉嫌向中國移交敏感國家安全資料被捕。





助理司法部長奧爾森（Matt Olsen）表示，這 2 名現役海軍成員，被指控將機密傳遞給北京。





多年來，美中關係因一系列國家安全和貿易問題持續緊張。





據了解，2 名被告海軍是華裔。檢察官格羅斯曼（Randy Grossman）解釋對其中一名 譯音 姓魏的海軍的指控。





格羅斯曼說：「起訴文件指，在一年多，魏多次向中國發送國防信息，包括文件、照片、視頻和技術手冊。作為交換，他的情報官員支付了數千美元。在整個關係中，魏向他的中國上司提供有關美國海軍艦艇的防禦和武器能力的信息，包括這些艦艇潛在的漏洞。」



新研究報告指一成市面出售海鮮與標籤有出入

關注人類及自然生態系統的明德魯基金會 (Minderoo Foundation) 發表的一份全國性研究顯示，一成在澳洲市面出售的海鮮都與標籤不符，而且餐桌上有時亦會出現一些受威脅的物種。





研究人員對本地超市、魚市場及餐廳出售的 672 種海鮮產品進行基因檢測，發現 11.8% 的產品都與標籤的內容不吻合。





研究亦發現，鯊魚及鯛魚物種以及進口海鮮，最容易被錯誤標籤。



體育消息

兩屆世界冠軍的德國隊，在女足世界盃同韓國隊以1-1打成平手後，被淘汰出局。





6 分鐘後，趙昭賢為韓國隊首開紀錄，波普在中場休息前 3 分鐘打成平手。





這代表 16 強的最後兩張門票由哥倫比亞隊和摩洛哥隊取得。



