今日大事（6月5日）

【六四事件 34 週年】澳洲各大城市舉行悼念活動

昨天（4日）是六四事件 34 周年，全澳洲各大主要城市，包括雪梨、墨爾本、布里斯本、阿德雷德及珀斯都有舉行悼念活動。





其中在雪梨，過百名市民在中國駐雪梨總領事館門外，參與六四燭光晚會，並圍繞領事館遊行。





召集人林松表示，今年燭光晚會的主題，除了是紀念六四 34 周年外，亦特別紀念香港 2019 年反對逃犯條例修訂草案引發的社會運動 4 周年，他表示看到香港市民悼念六四被香港警察拘捕，有必要站出來為他們發聲。





林松指：「 其實這兩件事對香港人或中國老百姓的打壓仍然未停止過，所以今次的六四燭光晚會的主題圍繞這兩方面進行。我們在海外、澳洲以至其他西方國家能夠站出來是更加有意思、更加重要的，更加需要香港的人，以及中國大陸支持我們的人一同站出來。」





至於流亡到澳洲的前香港立法會議員許智峯，今年專程由阿德雷德飛往雪梨參與六四燭光晚會，他說，希望喚醒更多人繼續關注六四事件。





許智峯稱：「我想讓世界上一起悼念的人知道，特別是香港人，我們是看到大家的，我們手上的燭光是照亮著大家的，照亮著在香港已經不能發聲的香港人，以及中國大陸的維權人士，希望大家有這種堅毅，有這種韌力，可以往後多年繼續一同行這條民主路。」





有移民到澳洲的香港人，專程帶同子女參與在雪梨舉辦的六四燭光晚會，希望讓小朋友知道歷史的真相。亦有多年在香港參與維園燭光晚會的港人表示，會在澳洲這裡繼續平反六四。





港人 Racheal 說：「很感觸的是，從以前有真正自由的香港，變到現在完全不能發聲的香港。而見到這裡，大家為了真相可以站出來。」





港人伊莉沙伯說：「現在你看到這個世界是本末倒置的，我永遠不會放棄，尤其在香港，我從來都沒有放棄，我們要為我們的良心發聲。」





而在墨爾本，今年的六四燭光悼念集會及遊行由墨爾本民運組織發起，他們昨傍晚，在中國駐墨爾本領事館外舉行集會。而在昨午，就在維州州立圖書館外，舉辦六四圖片展覽。





有參與的港人黃女士表示，以前在香港都會參與維園六四燭光晚會，知道香港不能再公開悼念六四，因此在澳洲更要參與。





黃女士說：「以前在香港時侯都有參加過維園六四，但我知道現在已經沒有了。過來這邊想參與、支援一下。自己過往言論或有機會觸犯國安法，因此不會再返回香港。」



收聽節目 【六四34周年】香港連續三年禁悼六四 在澳港人延續平反之路 SBS Chinese 04/06/2023 07:55 Play

澳洲擬撥款支持越南轉型至潔淨能源

總理艾巴尼斯在越南參與多次雙邊會談，包括與越南總理范明正的會談。





兩人討論了澳洲承諾支持越南轉型至潔淨能源。





澳洲將承諾提供 1.05 億元的撥款來支持可持續基礎設施規劃，刺激私營企業投資潔淨能源基礎設施，並為越南發展他們的關鍵礦產部門提供援助。





艾巴尼斯說該地區的穩定亦是今次會談討論的議題。





他指，范明正總理非常歡迎澳洲，有機會全面概述澳洲政府對在該地區開展業務的看法，以及我們看待國際關係運作的方式。我們希望看到一個穩定的、 安全、和平和繁榮的地區。」



聯邦政府擬推出新法例和撥款 保障移民工人權益

聯邦政府表示將推出一系列的新法例和撥款，目的是要阻止對移民工人的剝削。





當局建議修改的法例，包括將強迫移民違反簽證條件列為刑事罪行，阻止僱主僱用過去曾剝削移民的臨時簽證持有人，並加重對違反法例僱主的刑罰。





建議亦會向澳洲邊防署（ABF）提供額外的 5000 萬元撥款，以幫助執行新法例。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）稱，新法例是政府為阻止剝削低薪臨時移民工人而採取的一部分措施。



更多內容 逾半臨時移民曾遭剝削 工黨擬立法予公民同等保護

環境部長：將擴大麥格理島海洋公園面積兩倍

根據一項保護海洋和受威脅物種（包括南象海豹）的安排，當局會將位於塔州與南極洲之間的麥格理島海洋公園之面積擴大兩倍。





環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）表示，她已經簽署確認擴建公園的最終設計，該公園的面積將擴大到 475,465 平方公里。





該公園也是跳岩企鵝和亞南極海豹的家園。



聯邦法院為托勒斯海峽居民遭受的氣候危害舉行聽證會

聯邦法院今天（５日）將在托勒斯海峽的島嶼，就氣候變化對島嶼社區的影響可能具有重大意義的案件舉行聽證會。





2021 年 10 月，來自 Boigu 和 Saibai 島的原住民長老 Pabai Pabai 和 Paul Kabai，對澳洲政府未能阻止氣候變化提出訴訟。





他們起訴的理據是，托勒斯海峽居民的家園，可能會在不斷上升的水平面而消失，使他們成為澳洲第一批受氣候變化影響的難民。





聯邦法院將在托勒斯海峽的 Boigu 島、Badu 島和 Saibai 島以及凱恩斯舉行聽證會。





預計兩名長老都將提供證據，證明他們的社區當前所遭受的氣候危害。





聽證會成員將會前往這些島嶼，視察已受影響的文化遺址、食品供應，和其家園和生活方式所受到的氣候破壞。



更多內容 氣候變化連鎖效應 加劇澳洲民眾危機

俄軍連轟烏克蘭第聶伯羅 1 名女童死亡 最少 22 人受傷

俄羅斯軍隊連夜轟炸烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro），擊中兩幢住宅樓宇，1 名兩歲女童死亡，另外最少 22 人受傷，最少 5 名傷者是兒童，當中 3 名男童情況嚴重。





但俄軍聲稱，他們只是對機場和軍事設施進行精準攻擊。





烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯，蓄意對第聶伯羅市發動襲擊；首都基輔亦傳來爆炸聲，空襲警報一度在烏克蘭全境生效。





俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，法國及德國等國家向基輔提供射程 500 公里及以上的導彈，可能導致緊張局勢再次升級，俄羅斯必須作出準備。



俄羅斯自由軍團和志願兵團正在別爾哥羅德市郊地區推進

另一方面，俄羅斯自由軍團和俄羅斯志願兵團聲稱，他們正在靠近烏克蘭邊境的俄羅斯城市，別爾哥羅德市郊地區推進。





這兩組戰士是由支持烏克蘭和反對普京的俄羅斯士兵組成。





由俄羅斯自由軍團發布的無人機片段，顯示他們有戰士在俄羅斯街頭。而別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，他願意就兩名俄羅斯士兵被俘一事，與自由軍團會面。



印度東部列車出軌相撞事故為鐵路信號錯誤引致

印度東部奧里薩邦造成接近 3 百人死亡、1 千人受傷的列車出軌相撞事故，官方初步調查顯示，很可能是因為鐵路信號錯誤引致。





鐵道部長維什瑙說，由於電子信號系統的錯誤，引致客運列車駛入錯誤車道。





維什瑙指，安裝在車站控制室內的電子聯鎖裝置出現改動而引致了事故發生，至於是誰做的、原因為何，要經過調查才知道。





事發在星期五（2日）晚，一列從加爾各答開往金奈的列車，在一個火車站附近出軌，10 多節車廂散落四周，部分落在對面路軌上。一列由班加羅爾開往加爾各答的載客火車，從對面線撞上出軌的車廂，導致火車的幾節車廂亦出軌，因而引致大量傷亡。





維什瑙預計該鐵路線的善後工作將在周三結束，並可恢復行車。



中國驅逐艦險撞美國及加拿大軍艦 被指行為「不負責任」

一艘中國驅逐艦前日（3日）在台灣海峽差點與一艘美國及一艘加拿大軍艦碰撞，美國國防部長奧斯汀形容中方行為「不負責任」。





美國印太司令部表示，美國的導彈驅逐艦及加拿大的海軍護衞艦當時是在公海進行演習，在通過台灣海峽時，解放軍的驅逐艦一度駛近美方軍艦，甚至加速橫切到前方，雙方距離只有大約 1 百米。





奧斯汀表示，美中需要有清晰的溝通來處理危機事件。





奧斯汀稱，美方與中方在事情發生時對話，但在處理這種危機方面仍然非常困難。如果在事故發生當下雙方沒有清晰溝通，不敢想像短期內會發生什麼事情。所以他認為，大家必須根據中國的實際行動來作出判斷， 而中方仍在繼續進行這種危險的行為。





加拿大國防部長阿南德就表示，加拿大將繼續在國際法容許的地方航行，包括台灣海峽，並呼籲所有人要「負責任地航行」。



【六四事件 34 週年】港警加強佈防拘捕 1 人及帶走 23 人

在香港，今年是《港區國安法》生效後的第 3 年。





昨日（4日）六四事件 34 週年，香港警方出動 5 至 6 千警力，除了在維園及政府總部等加強佈防，亦加強在各區巡邏。





警方表示，由昨日中午至晚上 11 時，發現有人在灣仔及北角一帶公衆地方涉嫌破壞社會安寧，在維園一帶拘捕 1 人及帶走 23 人，他們年齡介乎 20 至 74 歲，全部帶回警署作進一步調查。



相關內容 六四34周年沒有燭光晚會 港警拘捕八名悼念人士

萊爾曼被指控強姦希金斯後首次接受傳媒訪問

曾被控在國會大樓強姦同事希金斯的前自由黨政治顧問萊爾曼（Bruce Lehrmann），首次就事件接受傳媒訪問。





萊爾曼的控罪在今年較早前被撤銷，他對七號台講述他被指控後的經歷。





萊爾曼指，事件就像是世界在你眼前爆炸一樣；被人封鎖、從聊天群組中被人移除。各人與他斷絕聯繫，因為在政治上不方便與他交往。





他又對希金斯指控他強姦事發經過的不同版本作出評論。



四川省樂山市山泥傾瀉 19 人死亡

四川省樂山市金口河區昨日（4日）早上 6 時左右發生山泥傾瀉，造成 19 人死亡。





塌下的山泥掩埋一間礦業公司的部分生產設施、車輛等。四川省迅速調動樂山、眉山、雅安等地救援人力趕赴現場。





樂山市亦組織公安、民兵等合共 180 多人到現場搜救，現時搜救工作已經結束，礦區其他工人已被疏散至安全地點。



香港荷里活廣場兇殺案被捕男子今早提堂

香港鑽石山荷里活廣場兇殺案中被捕的 39 歲男子，被控兩項謀殺罪，今早在觀塘裁判法院提堂。





案中一名 22 歲女子及一名 26 歲女子在商場遊逛時被利刀刺死。今日繼續有市民到事發現場擺放鮮花悼念。





香港大學社會工作及社會行政學系教授林一星認爲，當局要在精神健康服務上投放更多資源，以及在地區康健中心加入精神健康服務。



中美領袖將會面 穩定兩國競爭關係

美國國家安全顧問沙利文接受美國有線電視新聞網訪問時表示，總統拜登將會和中國國家主席習近平在某個時候會面，而美國與中國高層官員在未來幾個月內會有更多往來。





他說，美中一方面在經濟和技術等重要領域展開激烈競爭，但又要確保有關競爭不會演變成衝突或對抗，兩國關係的基礎是要負責任地管理競爭，同時亦有認真的外交。





與此同時，美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達昨日（4日）亦抵達北京，他會聯同負責兩岸事務的白宮國家安全委員會主任貝蘭，會晤中方官員，討論雙邊關係的關鍵議題。



體育消息

法國網球公開賽男單頭號種子，西班牙的艾卡拉斯晉身八強。他在第四圈賽事，以 6-3、6-2 及 6-2，直落三盤淘汰意大利的索內戈。





而前一哥 3 號種子祖高域，亦破紀錄第 17 度晉級這項大滿貫賽事的男單 8 強。他在 8 強會出戰俄羅斯的卡查洛夫。







