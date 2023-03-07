今日大事（3月8日）

分析預計儲銀下月加息後會暫停調高基準利率

儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）今早將出席一個商界峰會，會發表有關通脹問題的演講。





央行昨日宣佈連續 第十次加息 ，上調官方基準利率 25 個基點至 3.6厘，是近 11 年以來最高。





分析師預計，洛菲利在會上的演講，將會談及未來加息計劃的動向，目前的加息趨勢，影響成千上萬的按揭人士。





獨立經濟學分析師理查森（Chris Richardson）表示，有跡象表明加息即將暫停。





理查森說：「無論工資、每月通脹數據、失業率或者消費信心，各方面都反映（澳洲）經濟正在放緩。儲備銀行明顯認為仍然雖然至少加息一次，可能會在下個月發生。但之後，他認為可能會暫停加息。」



聯邦工黨批評對太平洋島國推出抽籤移民

聯邦在野工黨批評，當局在太平洋島國推出永久居留權的簽證抽籤（visa lottery），會令澳洲的移民系統脫軌。





工黨計劃修改移民法，每年以抽籤方式向太平洋島國的公民批出3000個永居名額。申請者必須獲得澳洲企業的正式錄用，並通過語言和品格測試。





政府指此舉可以加強澳洲和太平洋地區的外交聯繫，也提供了更公平的定居途徑。





不過，工黨移民事務發言人鄧肯（Dan Tehan）表示，他們將會投票反對上述修改，只會支持基於申請者資質的太平洋簽證（Pacific visa pathway）。





鄧肯說：「政府的計劃令澳洲移民系統本末倒置，將原本吸引技術移民來促進經濟的政策，改變成用抽籤來決定何人會成為永久居民，因此必須反對。」



澳洲退休儲蓄女較男少逾13萬元

金融及婦女事務部長加拉格爾 (Katy Gallagher)表示，確實希望見到性別薪酬差距得到解決，從而縮窄男女退休儲蓄之間的差距。





根據澳洲研究所在今日國際婦女節 （3 月 8 日）發布的研究，澳洲女性在退休後儲蓄的退休金比男性少 136,000元。





其中，性別薪酬差距被認為係主因，而平均而言，女性一人生的工作收入比男性少 100 萬。





研究報告建議增加父母雙方的育兒假，在育兒假期間亦為兩者支付公積金，以及點樣可以實行家庭友善工作政策。





加拉格爾女士表示，差距需要縮窄。





加拉格爾說：「她是希望喺十年前已經完成 (改革)，現在就不再需要面臨不平等。但同時，必須要應對以女性為主導行業，好似護老業人員的老化問題。而且必須要解決性別工資差距問題。這並非單單關乎公積金，公積金當然係其中一個因素，但同時需要推動女性薪酬上漲，這樣她們有更多公積金，而這一個目標需要透過多種方法實現。」



全球性別平等可能要等300年

過去10年，女性擔任國家元首的比例，從5.3 %增至11.3%，而作為政府首腦的比例，則 7.3% 增至9.8%。另外，全球只有不足四分一（22.8%）的內閣部長、由女性擔任。數據亦顯示，女性往往於政府中，擔任負責人權、性別平等及社會保護方面的職務，男性則主導國防及經濟等政策領域。





聯合國婦女署執行主任巴豪斯 （Sima Bahous） 表示，實現性別平等之路仍然遙遠。





巴豪斯說：「好多婦女和女童，正受到被稱為『全球交錯的多重危機』的嚴重影響：包括新冠疫情、生活開支危機、不斷升級的戰爭和衝突。他們的數據亦表明，按照目前的進展速度，可能還需要等 300 年的時間，才能實現性別平等。」



艾巴尼斯官式訪問印度

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）啟程對印度進行任內首次官式訪問。他將於今日稍後抵達當地。





他率領一個代表團，包括負責貿易和資源的部長，以及來自煤礦、能源、航空、教育和金融行業的成員。





雙方其中一個關鍵議題是和氣候相關的科技，包括發展可再生能源。印度已設定在2030年之前，使用五成可再生能源和三成電動車的目標。





艾巴尼斯在出發前表示，澳洲的企業和研究機構可以在幫助印度減少碳排放方面發揮重要作用。



新州熱浪持續 中西部山火失控

新州內陸地區Tambaroora的火勢向北部和東南部蔓延，威脅當地民居，已升級至緊急警告。





當局在附近城鎮Mudgee和Bathurst設置疏散中心，而消防人員正使用飛機投下水彈，試圖控制火勢。





在雪梨市中心，前日經歷兩年來最炎熱的38攝氏度之後，昨日最高達到34度，預計今日最高31度。



全國租屋市場可負擔物業減近半

全國租屋市場上可負擔物業的數量，在過去12個月幾乎少了一半。





地產分析網站PropTrack發佈最新數據指，租金少於一星期400元的物業只有不足五份之一，令低收入者雪上加霜。





儲銀加息除了影響償還按揭的業主，也令租客成為轉嫁的對象。





澳洲無家可歸者協會（Homelessness Australia）的行政總裁哥芬（Kate Colvin）表示，加息令租戶更加邊緣化，全國正處於房屋危機。





哥芬說：「近期的租金上漲令家庭越來越瀕臨無家可歸的邊緣，而更高的基準利率令民眾百上加斤。」



墨爾本的毒品安全注射室將永久設置

墨爾本的毒品安全注射室，經過5年試行後將成為永久設施。





由政府監管的毒品注射室在2018年開設，為吸毒者提供適量毒品，避免他們在街頭吸毒過度而死亡。





當局檢討指，該設施共阻止了約6000次過度劑量，拯救了63人的生命。





不過毒品注射室也引起爭議，特別是它位於North Richmond一間小學附近。



新州執政兩黨聯盟大選承諾：建500間新託兒所

新州執政兩黨聯盟承諾，如果連任將會修建500間新的託兒所。





州長佩洛德去年已承諾過為全州的學前兒童提供一年的免費教育。而新的託兒所，將會有97間在西雪梨興建，而超過300間就會在鄉鎮地區興建。





佩洛德表示，此舉預計可以在未來4年提供額外5萬個學額，將成為一代人最重大的教育改革。





阿富汗仍禁止女生上大學

阿富汗的大學在寒假後重新開學，但女生仍然被禁止上學。





塔利班政府指責女學生，無視嚴格的著裝規定，以及無遵守由男性親屬陪同進出校園的要求，而推出禁止女性上課的命令。





目前，亦有不少當地的婦女從政府崗位被撤職，或者只能接受減少人資下「留家工作」。女性亦被禁止前往公園、市集、健身室和公共浴室，出入公共場所亦必須遮蓋全身。





人權組織譴責有關安排，聯合國亦稱之為屬於「基於性別的隔離政策」。一名赫拉特大學（Herat University）的男學生亦批評，排斥女性的政策，只會令社會受創。





這學生表示，大學現在完全沒有女學生，當地社會正經歷部份人繁榮、但部份人落後的局面。他又強調，唯有允許女學生上課，當地社會情況才得到百份百的改善。



秦剛：北京未有就俄烏戰提供武器

中國新任外長秦剛指，中國不能接受外界針對「北京在烏克蘭危機的立場」而作出的威脅。





秦剛發言時指，雖然美國官員警告，話如果中國向俄羅斯提供致命援助，會有「不知明」的後果，但佢強調，北京並無向烏克蘭衝突的任何一方提供武器。





秦剛說：「中國並無製造危機。亦不是製造危機的國家，也沒有向衝突中的任何一方提供武器。佢質疑點解對方要指責中國、並威脅會對中國進行製裁和施壓，認為有關言論絕對不能接受。」





中國一直稱是俄烏戰爭的「促和者」，但由於北京一直拒絕將俄羅斯視為侵略者，而受到西方社會質疑。但中方堅稱佢地抱持「中立的立場」，並呼籲美國應該改變對中國的「錯誤態度」，否則「衝突和對抗」將隨之而來。



法國工會示威變警民衝突

法國工會抗議當局修改養老金法而於巴黎進行示威、釀成警民衝突。





於南部地區有蒙面的抗議者示威期間、投擲彈丸和鞭炮，焚燒垃圾桶並砸碎車窗，警察則發射催淚瓦斯驅趕。





於巴黎，數以千計的教師、醫院工作人員、專業人士和學生亦上街示威，不滿政府正草擬的養老金改革，將最低退休年齡將從 62 歲提高到 64 歲，令全國各地的抗議人數，高於1 月中旬的遊行。





法國部份「強硬派」工會更警告說，可能會號召包括煉油廠和鐵路等行業的更多工人，持續數天輪流罷工。



土耳其敘利亞大地震重建工作仍未展開

土耳其敘利亞大地震發生一個月後，有援助機構表示，受災區仍域仍面對廣泛的人道危機，而大規模的重建工作仍未開始。





於2 月 6 日發生的地震，造成超過 5 萬人死亡，13 萬人受傷，但實際數字可能更高。





聯合國兒童基金會表示，地震對敘利亞西北部的破壞規模，大到令人「難以置信」。





在土耳其南部，聯合國估計至少有 150 萬人無家可歸，土耳其及敘利亞兩國，共有 85 萬兒童要流離失所。





雖然於敘利亞南部跨邊界位置，災民的需求正有所飆升。但聯合國表示，他們有意籌集20 億美元的籌款計劃嚴重落後，目前只籌到約一成善款。





國際特赦組織亦指責敘利亞政府及反政府軍，正阻止 100 多輛載有重要援助物資的貨車，進入第二大城市阿勒頗（Aleppo）部份地區。



英國「即捕即解」新抵境政策生效

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）為政府新抵境政策護航。





新政策將以即捕即解的方式，將乘坐尋求庇護船抵境的人士「驅逐出境」，及終生禁止佢地返回英國。政府現已向國會提交法案，預計立法可能需時幾個月，但法案的追溯期於昨日（3月7日)生效，即係一旦通過法案，所有偷渡入境者，今日起都會受到法律約束。





雖然聯合國難民署表示，英國的新法案的條款「明顯違反難民公約」。但辛偉誠強調，新政策係英國的最後手段。





辛偉誠話：「明白到措施的強硬性會引起爭論。但英國已經嘗試所有其他方法，但都沒有奏效。而他必須重申，英國的政策非常簡單：誰人可以入境的決定，應該由官方安排，而並非犯罪集團。」





2022 年試圖橫渡英倫海峽的非法移民人數，從 2021 年的 28,000 人增至 45,000 多人，增幅達 60% 。



歐洲歌唱大賽總決賽門票不足一小時售罄

今年 5 月在英國利物浦舉行的「歐洲歌唱大賽總決賽」，會場內的門票，在短短半個多小時內售罄。





另外，會場外的九個公眾展示區的五萬多張門票，亦於一小時內被搶購一空。同時，預計全球約有 1.6 億人，用不同形式，收睇或收聽總決賽。





大會表示，今年外界對門票的需求很高，同時，大會已預留大約 3,000 張較低價格的門票，提供予正流離失所的烏克蘭人。





雖然烏克蘭去年贏得了比賽，但由於俄羅斯入侵的戰爭，大會決定於英國舉辦今年比賽。



體育消息

澳洲同印度兩國的領袖都將出席於印度舉行的兩國第四場板球測試賽的第一天賽事。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），同印度總統莫迪（Narendra Modi），會聯同其他10 萬名觀眾一齊到場為兩國板球隊打氣。印度隊目前以二比一領先。



